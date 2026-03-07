Мошенники пытались дозвониться россиянке 3,5 тысячи раз перед 8 Марта

07 марта 2026, 10:16

РИА Новости: аферисты позвонили россиянке почти 3,5 тысячи раз перед 8 Марта

Фото: iStock/NanoStockk

Мошенники пытались дозвониться россиянке почти 3,5 тысячи раз перед 8 марта. Об этом сообщили РИА Новости в сервисе «МТС Защитник».