Мошенники пытались дозвониться россиянке 3,5 тысячи раз перед 8 Марта
Мошенники пытались дозвониться россиянке почти 3,5 тысячи раз перед 8 марта. Об этом сообщили РИА Новости в сервисе «МТС Защитник».
В Москве зафиксирован рекорд по количеству звонков одному абоненту — 3 442. В среднем россиянке звонили 18 раз в день, при этом 53% звонков пришлись на первую неделю весны, с 2 по 7 марта.
Аналитики отмечают, что нежелательные звонки стали поступать со второй половины февраля, а их количество увеличивалось по мере приближения праздника. Преступники активно использовали праздничную тематику: звонили от имени курьеров с предложениями о доставке подарков-сюрпризов и предлагали приобрести товары по «специальным ценам» или со значительными скидками.
