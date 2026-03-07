Достижения.рф

В Москве сотрудники СОБР «Столица» поздравили женщин с 8 марта чрез окна

Видео: пресс-служба Росгвардии

В Москва сотрудники спецподразделения СОБР «Столица» подготовили необычное поздравление для сотрудниц столичного главка Росгвардии накануне Международного женского дня.



Бойцы подразделения поднялись на крышу административного здания, после чего на альпинистских тросах спустились к окнам кабинетов. С собой они принесли букеты цветов, которые вручили удивленным сотрудницам.

Необычная акция вызвала у женщин множество положительных эмоций. В Росгвардии отметили, что поздравление стало настоящим сюрпризом даже для сотрудниц отдела по взаимодействию со СМИ.

По словам организаторов, операция под названием «Весеннее настроение» прошла без происшествий: ни одно окно здания не пострадало, а участницы получили яркие впечатления и праздничное настроение.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0