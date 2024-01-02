Перед Крымским мостом образовалась очередь из автомобилей

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У Крымского моста скопились в очереди более 400 машин в обоих направлениях.
Очередь автомобилей на автоподходах к Крымскому мосту для проезда на полуостров выросла до 148 машин, со стороны Крыма в очереди стоят более 264 автомобилей, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на Крымском мосту.
Такие данные приводятся на 13:00 во вторник 1 января текущего года.
Ранее писали, что транспортное движение временно приостановлено через контрольно-пропускной пункт «Шегини» на границе с Польшей. Информацию об этом передают сотрудники патрульной полиции Львовской области.
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Такие данные приводятся на 13:00 во вторник 1 января текущего года.
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Дана Игумнова