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Перед Крымским мостом образовалась очередь из автомобилей

02 января 2024, 14:05
Фото: istockphoto / MaYcaL

Фото: istockphoto / MaYcaL

У Крымского моста скопились в очереди более 400 машин в обоих направлениях.
Очередь автомобилей на автоподходах к Крымскому мосту для проезда на полуостров выросла до 148 машин, со стороны Крыма в очереди стоят более 264 автомобилей, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на Крымском мосту.

Такие данные приводятся на 13:00 во вторник 1 января текущего года.


Ранее писали, что транспортное движение временно приостановлено через контрольно-пропускной пункт «Шегини» на границе с Польшей. Информацию об этом передают сотрудники патрульной полиции Львовской области.

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#пробки
#крымский мост
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Президент России посмертно наградил званием Героя России генерал-майора Фролова
02 января 2024, 14:02

Фото: iStock/jorgeantonio

Президент России Владимир Путин посмертно наградил званием Героя России генерал-майора Владимира Фролова. Об этом пишет телеграм-канал «Жога».
Владимир Фролов являлся заместителем командующего 8-й армии. Он героически погиб в марте 2022 года из-за множественных ранений, полученных в ходе сражения, позже был убит снайпером. Сослуживцы Фролова отмечали его героизм и отвагу.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин решил наградить погибшего из-за теракта военного корреспондента Владлена Татарского орденом Мужества посмертно. Татарский получил награду за мужество и отвагу, которые ему удалось проявить в процессе исполнения своего профессионального долга.

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#сво
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Депутат Нилов: В 2024 году полис ОСАГО будет компенсировать урон от сосулек
02 января 2024, 13:43

Фото: iStock/ClaireLucia

Глава Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что с 1 сентября следующего года в России вступят в силу новые правила в отношении оформления полисов ОСАГО, которые должны значительно упростить жизнь автовладельцам. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
«Неожиданно и правительство, и Центральный банк, и Российский союз автостраховщиков поддержали мою инициативу, и в следующем году с 1 сентября полис ОСАГО можно оформить даже на один день. Все это очень хорошо, поскольку, если вы берете машину на два дня, чтобы перегнать ее из пункта А в пункт Б, вам нет нужды оформлять ОСАГО на год», — цитирует Нилова Общественная служба новостей.
По словам парламентария, еще одной инициативой является расширение программы ОСАГО для дополнительной защиты от таких случаев, когда автомобиль был поврежден упавшей сосулькой. Нилов отметил, что на данный момент выплаты при таких случаях полагаются исключительно владельцам КАСКО.

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#служба
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Названо количество мигрантов, задержанных в Петербурге в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь в Петербурге полиция задержала три тысячи мигрантов
02 января 2024, 12:40

Фото: istockphoto/Dzurag

В ходе специального «новогоднего» рейда правоохранители задержали более 600 нелегалов. Всего в ночь с 31 декабря на 1 января в отделы полиции было доставлено около трёх тысяч мигрантов.
Как сообщают обозреватели издания «Фонтанка.ру», на иностранных граждан были составлены протоколы за различные нарушения миграционного (и не только) законодательства. Около 100 человек будут выдворены за пределы Российской Федерации. Сейчас они находятся в центре временного содержания иностранных граждан. Также в ходе проверок было изъято около двух тысяч литров нелегально продаваемого алкоголя. Владельцами полуподпольных торговых точек, как правило, являлись граждане стран ближнего зарубежья.

Напомним, центр Санкт-Петербурга накануне был закрыт для массовых гуляний. Желающие пройтись по Невскому проспекту обязаны были проследовать через рамки металлоискателей. Полицейские проверяли документы у гостей Северной столицы. Праздничный концерт на Дворцовой площади был отменён в знак солидарности с жителями Белгорода. Не зажигались также огни на Ростральных колоннах. Знаменитый «Невский факел» в этом году не горел из-за траура.

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#мигранты
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2 января 2024 — Игнатьев день: Что можно и чего нельзя делать
02 января 2024, 12:34

Фото: iStock/alexkich

2 января в православных храмах чтят память Игнатия Богоносца или Игнатия Антиохийского. В народном календаре — Игнатьев день. Общественная служба новостей сообщила о том, что можно и чего нельзя делать 2 января 2024 года в Игнатьев день.
«На Руси Игнатьев день считался «яблочным днем». Наши предки наблюдали за погодными условиями сегодня. Они верили, что температура, ветер и осадки предсказывают погоду августа — месяца, когда созревают яблоки», — пишет Общественная служба новостей.

Отмечается, что в этот день нельзя готовить блюда из гороха, бобов, фасоли, так как это может привести к бедности. Также не рекомендуется пускать в дом больных и нуждающихся. Запрещается покупать новую обувь, так как по старинным поверьям, эти действия лишают долголетия.

Лучше всего в Игнатьев день уделять время своим близким, дому, сходить в церковь, а также покормить птиц. Если в это время кинуть горсть зерна пернатым, то Бог не заставит людей голодать.

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Опухоль в легких нашли у актëра сериалов «Ивановы-Ивановы» и «Глухарь»
Опухоль в легких нашли у актера сериалов «Ивановы-Ивановы» и «Глухарь» Балякина
02 января 2024, 12:04

Фото: iStock/humonia

Опухоль в легких нашли у актера сериалов «Ивановы-Ивановы» и «Глухарь» Андрея Балякина. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что на данный момент 64-летний актер проходит углублённые обследования для установления действительного диагноза. По информации источника, опухоль у Балякина была обнаружена во время проведения рентгена.

Как сообщают врачи, к появлению новообразования могла привести перенесенная артистом пневмония. Балякин подтвердил прохождения обследований, а также то, что недавно перенес микрооперацию.

О своем состоянии артист высказывается крайне положительно.

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#рф
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Кинологи назвали несколько способов провести праздники с собакой
02 января 2024, 12:01

Фото: IStock/smrm1977

Зимой у собаководов есть прекрасная возможность совместить прогулки с любимым питомцем и занятия спортом. Это будет полезно как хозяину, так и собаке. Выбирайте именно то, что откликнется у вас обоих: это могут быть лыжные гонки, зимний кросс или даже гонки на собачьих упряжках. Подробнее о том, как провести праздники с любимым питомцем, «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Каникросс
Самый простой и доступный вид спорта для собаки и человека. Эта дисциплина сочетает в себе легкоатлетический кросс и гонку в собачьих упряжках. Из экипировки вам потребуется только пояс, который крепится с одной стороны на бедра хозяина, с другой – на собаку при помощи шлейки с ошейником. Выбирайте любимый парк и начинайте бегать с любимцем сначала без специального снаряжения, а затем постепенно приучая к нему питомца. Главная задача собаки – не просто бежать рядом, а тянуть хозяина: именно питомец задает темп и подтягивает собаковода.

Гонки на собачьих упряжках
Чтобы начать заниматься этим спортом, вам нужно приобрести снаряжение для собаки. Экипировка обязательна, она обеспечивает комфорт и безопасность животного во время состязаний и тренировок.

Со стороны гонки выглядят зрелищно: проводник направляет животных, а собаки изо всех сил стараются как можно быстрее прийти до финиша. Собаки, как правило, работают в команде и должны четко и слажено выполнять все команды, быть выносливыми и послушными. Конечно, самостоятельно тренировать питомца для гонок тяжело, поэтому лучше всего обратиться за помощью к профессиональным сообществам, которые работают у вас в городе. Если ваш питомец любят тянуть груз, чаще всего этим занимаются ездовые собаки, например, хаски, лайки или самоедская собака, то вам стоит попробовать свои силы в этом спорте. Главным снаряжением считается пулка (небольшие сани). Она стоит на лыжах, которые должны очень хорошо скользить, поскольку от качества скольжения зависит быстрота движения.

Если вы не планируете заняться гонками профессионально, можно просто покататься на санках, которые будет тянуть питомец. Лучше всего не нагружать неподготовленную собаку и посадить в санки ребенка, пусть питомец попробует их за собой потянуть, при этом внимательно следите за состоянием собаки.
Что делать, если собака боится снега? – советы кинологов
Что делать, если собака боится снега? – советы кинологов
Скиджоринг
Если вы любите кататься на лыжах, то вам стоит попробовать этот вид гонок вместе с питомцем. Предварительно обучите собаку основным командам, которые нужны для управления животным во время езды: «Стой!», «Вперед!», «Направо!», «Налево!». Из снаряжения вам потребуется специальный пояс, который носят на талии, потяг, соединяющий лыжника и собаку, а также специальная упряжь-шлейка для собаки и беговые лыжи. Прежде, чем приступать к серьезному освоению данной дисциплины, попробуйте просто покататься на лыжах вместе с собакой, так вы поймете, увлечет ли питомца данная активность.

Помимо предложенных зимних видов спорта, вы можете просто побросать собаке мячик или диск, попробовать преодолеть препятствия на дрессировочной площадке или просто насладитесь долгой прогулкой со своей любимой собакой. Любая активность пойдет на пользу хозяину и его питомцу.

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#собака
#гонки
#отдых
#праздники
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Лишенным прав за нетрезвое вождение на время запретят пересдавать экзамен
02 января 2024, 11:52

Фото: istockphoto / anyaberkut

Лишенным прав за нетрезвое вождение автовладельцам на время запретят пересдавать экзамен.
С 1 апреля текущего года водителям, лишенным прав за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, временно запретят пересдавать экзамен на получение нового водительского удостоверения, передает ТАСС со ссылкой на соответствующий законопроект.

Отмечается, что автовладельцы, наказанные за вождение в нетрезвом виде, а также за отказ от прохождения медосвидетельствования, не смогут пересдавать экзамен на получение новых прав на протяжении всего срока действия их лишения, а также в течение года после возвращения прав.

Также, в апреле прошлого года в экзамен на получение водительского удостоверения были добавлены вопросы, которые касаются езды на электросамокате.

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#законопроект
#права
#запрет
#алкоголь
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В Госдуме напомнили об индексации пенсий на 7,5% с 1 января 2024 года
02 января 2024, 11:04

Фото: IStock/Denis Vostrikov

С 1 января 2024 года пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5%. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«На 7,5 процента увеличатся страховые пенсии для неработающих пенсионеров с 1 января. В среднем пенсия составит больше 24 тысяч рублей. Это существенное увеличение, которое мы ожидали, такое решение диктует инфляция», — сказала парламентарий, отметив, что в России проживает 33 млн неработающих пенсионеров.
По данным Социального Фонда, одновременно с выплатами действующим пенсионерам в январе также будут проиндексированы вновь назначенные пенсионные выплаты работающим россиянам. Стоимость одного пенсионного коэффициента вырастет с 123,8 рубля до 133,05 рубля. Размер фиксированной выплаты к пенсии увеличится с 7 567,33 рубля до 8 134,88 рубля.

С 1 октября 2024 года также запланирована дополнительная индексация пенсий военных пенсионеров. Ожидается, что выплаты увеличатся на 4,5%.

Напомним, что в 2024 году повышается возраст выхода на пенсию по старости. Для женщин он составит 58 лет, для мужчин – 63 года.

Также изменены минимальные требования для получения страховой пенсии: для получения страховой пенсии нужно будет минимум 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента.

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#пенсии
#выплаты
#возраст
#инфляция
#индексация
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Маск назвал 2024 год безумнее предыдущих
Маск заявил, что 2024 год станет ещё более безумным, чем предыдущие
02 января 2024, 10:49

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Американский миллиардер и предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что наступивший 2024 год станет еще более безумным, чем предыдущие года. Об этом Маск написал в социальной сети X.
Так Маск прокомментировал вопрос, адресованный ему в соцсети о том, какой год следует ожидать после «четырех лет сумасшествия». Отметим, что данный прогноз миллиардера является далеко не первым.

В ноябре 2022 года Маск спрогнозировал банкротства компании Twitter, которую он на тот момент приобрел. По его словам, банкротство было вероятно, если социальная сеть не смогла бы зарабатывать больше средств. Кроме того, бизнесмен сообщил, что в 2023 году Twitter может столкнуться с оттоком нескольких миллиардов долларов.

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