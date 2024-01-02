Перед Крымским мостом образовалась очередь из автомобилей

Зимой у собаководов есть прекрасная возможность совместить прогулки с любимым питомцем и занятия спортом. Это будет полезно как хозяину, так и собаке. Выбирайте именно то, что откликнется у вас обоих: это могут быть лыжные гонки, зимний кросс или даже гонки на собачьих упряжках. Подробнее о том, как провести праздники с любимым питомцем, «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.