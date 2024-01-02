В аэропорту Токио самолет загорелся при посадке

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Самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио. Об этом сообщает NHK.
Ранее сообщалось, что в петербургском аэропорту Пулково загорелся Боинг 777 авиакомпании Emirates, который должен был лететь в Объединенные Арабские Эмираты. По предварительной информации, у воздушного судна воспламенился двигатель. Пассажиры были эвакуированы.
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