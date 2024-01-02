Двухлетняя девочка погибла после падения телевизора на голову.

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Двухлетняя девочка погибла при падении телевизора на голову в Красноярском крае.
В городе Лесосибирск Красноярского края двухлетняя девочка уронила на себя тумбу с телевизоров и погибла, передает РЕН ТВ.
Трагедия произошла 1 января. Ребенок попросила маму налить сока, в тот момент, когда мама вышла из комнаты, на ребенка упал телевизор.
Женщина вызвала скорую помощь, они пытались спасти пострадавшую, но от удара девочка скончалась.
Подобный инцидент произошел в прошлом месяце в Приозерске. Телевизор упал на двухлетнюю девочку. Ребенок скончался до приезда скорой помощи.
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Трагедия произошла 1 января. Ребенок попросила маму налить сока, в тот момент, когда мама вышла из комнаты, на ребенка упал телевизор.
Подобный инцидент произошел в прошлом месяце в Приозерске. Телевизор упал на двухлетнюю девочку. Ребенок скончался до приезда скорой помощи.
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Дана Игумнова