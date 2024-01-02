Москвичка зарезала сожителя в Новый год

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Москвичка зарезала сожителя во время празднования Нового года и распития спиртных напитков.
35-летняя москвичка напала на своего сожителя в Новый год. Тело мужчины обнаружили в квартире на улице Шипиловская, передает московская прокуратура.
Уточняется, что женщина ударила пострадавшего ножом в шею во время совместного распития алкоголя. Нападавшую задержали, она призналась в содеянном преступлении. Возбуждено уголовное дело.
На актеров сериала «Мир. Дружба. Жвачка» Егора Губарева и Федора Рощина напали с ножом на станции метро Курская. Отметим, что пострадавши удалось сбежать и не допустить трагедии.
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Дана Игумнова