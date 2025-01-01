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«Гром и молния»: Природа обрушилась на Капитолий в США

Перед Новым годом молния ударила в американский Капитолий и статую Вашингтона
Фото: istockphoto/scgerding

Фото: istockphoto/scgerding

Накануне Нового года в Соединённых Штатах разразился настоящий природный катаклизм. Молния ударила в Капитолийский холм, где расположено здание Конгресса и монумент Джорджу Вашингтону.


О причудах американской грозы рассказала газета The Washington Post. В социальных сетях опубликованы фотографии и видео, на которых небесные стихии «атакуют» два самых символичных места в США — здание Капитолия и памятник участнику войны за независимость, первому президенту США Джорджу Вашингтону.

Некоторые пользователи увидели в гневе природы добрый знак для администрации «старого-нового» президента США Дональда Трампа. Многие сочли бушевание грозы напоминанием кабинету престарелого Джозефа Байдена о том, что им пора «на покой».

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В России и Белоруссии с 1 января начала работать единая система ОСАГО
01 января 2025, 14:34

Фото: iStock/g-stockstudio

В России начала действовать система, распространяющая действие полиса ОСАГО на территорию Белоруссии. Введение механизма предусмотрено законом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным.
Отмечается, что теперь водители, оформившие полис ОСАГО в России, смогут включить в него дополнительное соглашение, по которому страховка будет распространяться также на территорию Белоруссии.

Аналогичный механизм будет действовать и в обратную сторону, для белорусских автовладельцев.

По новому закону правом заключения договора наделяется только страховщики, постоянно проживающие в одной из стран Союзного государства, на территории которого был зарегистрирован автомобиль.

Уточняется, что расширение действия полиса ОСАГО на Белоруссию рассчитано не только на жителей приграничных территорий, которые часто пересекают границу государств, но и для жителей остальной части России и Белоруссии.

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#водители
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В Москве в новогоднюю ночь появились на свет 60 младенцев
01 января 2025, 14:20

Анастасия Ракова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

В ночь с 31 декабря на 1 января в родильных домах Москвы появились на свет 60 малышей. По половой принадлежности паритет был почти соблюдён — родилось 28 мальчиков и 32 девочки.
Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. По её словам, в уже прошедшем 2024 последним родился мальчик в перинатальном центре Городской клинической больницы № 31 им. Савельевой.

«Малыш всего 16 минут не дотерпел до боя кремлёвских курантов», — с улыбкой сказала заместитель главы московской администрации.

Первый новорожденный в столице России появился на свет в 00:09 по всё тому же московскому времени. Этот малыш огласил своим криком палату в родильном доме при ГКБ им. Иноземцева. Его вес — 3 380 грамм. Дети не спрашивают, когда им следует появиться на свет, но врачи Москвы всегда готовы помочь появлению новой жизни. Московские медики в учреждениях системы родовспоможения в новогоднюю ночь работали так же, как обычно — качественно и с заботой о малышах и их мамах, заключила Ракова.

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Трамп и Маск станцевали перед Новым годом в поместье Мар-а-Лаго под песню YMCA
01 января 2025, 14:12

Фото: iStock/alexkoral

Избранный президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск перед Новым годом станцевали на вечеринке в имении будущего главы государства Мар-а-Лаго. Кадры с празднования опубликовал политик Бо Лаудон в соцсети Х.
Трамп пригласил Маска на свою новогоднюю вечеринку в поместье во Флориде. Также политик сообщал, что на новогоднем торжестве будет также некий загадочный персонаж по имени Х. Предполагается, что речь идёт о сыне Маска, которого зовут X Æ A-12.

Отмечается, что они станцевали под песню YMCA группы Village People, которую Трамп неоднократно включал в ходе своих предвыборных митингов.

Ранее сообщалось, что Илон Маск после победы Трампа на выборах переехал в арендованный коттедж на территории поместья Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

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#дональд трамп
#илон маск
#новый год
#праздник
#танцы
#музыка
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Умерла заслуженная артистка РФ Выходцева, озвучившая Софи Лорен и Клаудиу Кардинале
На 91 году жизни скончалась заслуженная артистка России Инна Выходцева
01 января 2025, 13:55

Фото: iStock/Tatiana rico

В возрасте 90 лет после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Инна Выходцева. Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ в Telegram-канале.
Ранее, в октябре, пресс-служба департамента труда и социальной защиты сообщила в беседе с РИА Новости, что Выходцеву экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт в Дом ветеранов сцены имени Яблочкиной.

31 декабря на 91 году жизни артистка скончалась.

Выходцева много лет работала на дубляже зарубежных фильмов. Её голосов говорили Софи Лорен, Стефания Сандрелли, Клаудиа Кардинале и другие мировые звёзды.

Инна Выходцева родилась в Донецке 27 июня 1934 года. В 1957 году она окончила ВГИК. Дебютирована она в фильме «Балтийская слава» режиссёра Яна Фрида в 1957 году. Всего в её фильмографии 165 картин.

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#актриса
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Россиянам рассказали, как безопасно использовать гирлянду в подъезде
Эксперт Тыщенко: для безопасности гирлянду в подъезде нужно выключать
01 января 2025, 13:36

Фото: iStock/Daniil Dubov

Главная новогодняя ночь позади. Однако украшения в домах будут висеть еще не один день — важно контролировать их расположение во избежание ЧП.
Председатель Ассоциации многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко в беседе с «Радио 1» порекомендовала выключать на ночь гирлянды, располагающиеся в подъезде.

«Все зависит от того, где и при каких условиях стоит елка. Но для энергоэффективности, энергосбережения и безопасности я бы выключала гирлянду», — подчеркнула эксперт.
Она напомнила, что нужно проконтролировать, чтобы гирлянды не располагались рядом со светильниками, датчиками дымоудаления и на газовых трубопроводах.

Ранее в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области назвали правила управления снегоходом, который в зимние выходные пользуется особенной популярностью.

«Необходимо зарегистрировать его в Гостехнадзоре и получить свидетельство о прохождении техосмотра. Это поможет избежать аварийных ситуаций и получить удовольствие от катания. Кроме того, стоит помнить о соблюдении скоростного режима и требований к экипировке. Безопасность на заснеженных трассах — залог успешного и приятного отдыха», — заверили в ведомстве.


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#новый год
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В России завершился переход на оказание медпомощи по клиническим рекомендациям
01 января 2025, 13:35

Фото: iStock/megaflopp

В России завершился процесс перехода на оказание медпомощи на основе клинических рекомендаций, разработанных профессиональным сообществом. Он был инициирован в 2018 году после внесения соответствующей статьи в закон «Об основах охраны здоровья граждан».
Отмечается, что теперь медицинская помощь (кроме случаев клинической апробации) должна быть организована в соответствии с клиническими рекомендации. Из поправок, принятых в декабре 2023 года, следует, что переходный период для медучреждений по оказанию медпомощи на основе клинических рекомендацией был продлён до 1 января 2025 года.

Ранее замминистра здравоохранения России Евгений Камкин сообщал, что для утверждения готово перечня клинических рекомендаций до конца года на официальном сайте ведомства должны быть размещены не менее 560 рекомендаций. Вместе с тем он подчеркнул, что в Минздраве поддерживают наличие у медиков возможности отклоняться от клинических рекомендаций при необходимости. В таком случае будут собираться консилиумы для принятия решения.

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#лекарства
#правила
#рекомендации
#медицина
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Карты Visa и Mastercard исчерпали сертификат безопасности
01 января 2025, 12:50

Фото: istockphoto/alice-photo

С первого дня нового 2025 года часть карт систем Visa и Mastercard, находящихся во владении россиян, перестанут действовать. Дело в том, что у них истёк срок действия сертификата безопасности.
Операции по ним продолжаются, но возможны сбои при использовании карт в банкоматах. Об этом сообщил представитель Центробанка РФ в разговоре с журналистами РБК. Он рассказал, что Банк России, Национальная система платежных карт и другие российские финансовые организации заранее подготовились к тому, чтобы операции по картам могли проходить без изменений.

Банки еще в октябре получили от Национальной системы платежных карт разъяснения, какие настройки надо провести.

«Большинство банков уже реализовали эти рекомендации на практике, в их инфраструктуре такие карты работают корректно. У отдельных участников рынка существуют индивидуальные особенности работы некоторых терминалов», — заявил председатель Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин.

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#рф
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Полный запрет майнинга криптовалют вступил в силу в десяти российских регионах
01 января 2025, 12:47

Фото: iStock/Suphansa Subruayying

С 1 января в десяти российских регионах вступил в силу полный запрет майнинга криптовалют, а ещё в трёх – частичный. Об этом сообщает РИА Новости.
Правительство России 23 декабря приняло постановление о запрете майнинга с января 2025 года по март 2031 года в десяти регионах России, а также частичном ограничении майнинга ещё в трёх регионах в каждый отопительный сезон до 2031 года (ежегодно с 15 ноября по 15 марта, кроме 2025 года, поскольку запрет вступил в силу 1 января).

Отмечается, что полностью майнинг запрещён в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Частичные ограничения введены в Иркутской области, Забайкальском крае и Бурятии.

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#лнр
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В новогоднюю ночь в Подмосковье появились на свет 25 детей
01 января 2025, 11:31

Фото: istockphoto/NataliaDeriabina

В ночь на 1 января 2025 года в Московской области появились на свет 25 младенцев. С 00:00 до 08:00 врачи родовспомогательных учреждений Подмосковья помогли появиться на свет 11 девочкам и 14 мальчикам.
Министр здравоохранения региона Максим Забелин подчеркнул, что акушеры и персонал родильных домов готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь беременным женщинам, роженицам и младенцам безотносительно времени суток, выходных или праздников. Дети не спрашивают, когда им появиться на свет, но врачи Подмосковья всегда готовы помочь появлению новой жизни.

Подробные сведения о системе родовспоможения в Московской области можно получить на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье» (https://mama.zdrav.mosreg.ru/). Кроме того, в регионе работает Единый call-центр системы родовспоможения «Стань мамой в Подмосковье». Ответы на все вопросы можно получить, позвонив по номеру телефона 8 (800) 550-3003. Разумеется, бесплатно.

В новом 2025 году первым появился на свет мальчик в Воскресенском родильном доме. Он издал первый крик в 00:10 по московскому времени.

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