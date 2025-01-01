«Гром и молния»: Природа обрушилась на Капитолий в США

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Накануне Нового года в Соединённых Штатах разразился настоящий природный катаклизм. Молния ударила в Капитолийский холм, где расположено здание Конгресса и монумент Джорджу Вашингтону.
О причудах американской грозы рассказала газета The Washington Post. В социальных сетях опубликованы фотографии и видео, на которых небесные стихии «атакуют» два самых символичных места в США — здание Капитолия и памятник участнику войны за независимость, первому президенту США Джорджу Вашингтону.
Некоторые пользователи увидели в гневе природы добрый знак для администрации «старого-нового» президента США Дональда Трампа. Многие сочли бушевание грозы напоминанием кабинету престарелого Джозефа Байдена о том, что им пора «на покой».
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