Маск после выборов в США перебрался жить в поместье Трампа

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Американский бизнесмен Илон Маск после президентских выборов в США живет в арендованном у избранного президента страны Дональда Трампа коттедже на территории его поместья Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает газета The New York Times.
Ранее американские СМИ писали, что Трамп шутил, что не может «отделаться» от Маска, настолько миллиардеру пришлась по душе резиденция политика Мар-а-Лаго. При этом окружение Трампа якобы недовольно поведением Маска, который ведёт себя, как сопрезидент.
Отмечается, что после избрания Трампа президентом Маск арендовал коттедж в его поместье за две тысячи долларов за ночь. Переехал предприниматель туда примерно в день выборов.
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Анастасия Чинкова