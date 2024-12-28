Трамп пригласил Илона Маска на новогоднюю вечеринку

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Избранный президент США Дональд Трамп пригласил американского миллиардера, предпринимателя и изобретателя Илона Маска на новогоднюю вечеринку. Она пройдёт в резиденции будущего хозяина Белого дома Мар-а-Лаго во Флориде.
Об этом сам Трамп написал в своей социальной сети Truth Social. Он написал, обращаясь к эксцентричному предпринимателю, что ждёт его в своём имении, которое скромно называет «Центр Вселенной». По словам политика, разрешения приехать уже просил Билл Гейтс.
По словам американского лидера, на новогоднем торжестве будет также некий загадочный персонаж по имени Х. Предполагается, что речь идёт о сыне Маска, которого зовут X Æ A-12.
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«Мы скучаем по тебе», — обратился Трамп к владельцу компаний SpaceX и Tesla.
По словам американского лидера, на новогоднем торжестве будет также некий загадочный персонаж по имени Х. Предполагается, что речь идёт о сыне Маска, которого зовут X Æ A-12.
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Александр Бойцов