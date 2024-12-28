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Трамп пригласил Илона Маска на новогоднюю вечеринку

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил американского миллиардера, предпринимателя и изобретателя Илона Маска на новогоднюю вечеринку. Она пройдёт в резиденции будущего хозяина Белого дома Мар-а-Лаго во Флориде.
Об этом сам Трамп написал в своей социальной сети Truth Social. Он написал, обращаясь к эксцентричному предпринимателю, что ждёт его в своём имении, которое скромно называет «Центр Вселенной». По словам политика, разрешения приехать уже просил Билл Гейтс.

«Мы скучаем по тебе», — обратился Трамп к владельцу компаний SpaceX и Tesla.



По словам американского лидера, на новогоднем торжестве будет также некий загадочный персонаж по имени Х. Предполагается, что речь идёт о сыне Маска, которого зовут X Æ A-12.

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#политика
#трамп
#илон маск
#президент
Танкер Eagle S перевезут в другой порт Финляндии для расследования повреждения EstLink 2
Танкер Eagle S перевезут в другой порт для расследования повреждения EstLink 2
28 декабря 2024, 18:32

Фото: iStock/SHansche

Полиция Финляндии вместе с пограничной охраной страны переместит танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабеля EstLink 2, в другой порт для проведения расследования. Об этом в субботу сообщили в правоохранительных органах, передаёт РИА Новости.
Отмечается, что танкер переместят из Финского залива во внутреннюю якорную стоянку Свартбек около порта Килпилахти.

В полиции заявили, что это место больше подходит для проведения следственных мероприятий на задержанном судне. Уточняется, что они будут приостановлены и возобновятся после установки судна на якорь в порту. Судно доставляют к месту с помощью буксиров, которых сопровождает патруль погранохраны.

25 декабря произошло аварийное отключение подводной линии электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией. Финская погранслужба задержала танкер Eagle S под флагом Островов Кука, который мог якорем повредить кабель. Также Финляндия обвиняет в произошедшем Россию, поскольку на этом судне якобы перевозились российские энергоресурсы. Однако никаких доказательств этому не приводится.

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#судно
#отключение
#авария
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На границе Афганистана и Пакистана вспыхнули бои
28 декабря 2024, 18:16

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Подразделения армии Афганистана атаковали центры сосредоточения и опорные пункты армии Пакистана на пакистанской территории вдоль общей границы. Об этом сообщает новостной портал Ariana news, ссылаясь на данные Минобороны Афганистана.
Отмечается, что афганские военные атаковали центры и укрытия пакистанских войск по другую сторону Дюранда (не признаваемая в Кабуле афганско-пакистанская граница). Также с юго-восточного направления были совершены атаки по опорным пунктам, откуда велись обстрелы Афганистана.

По данным издания, афганские войска начали наносить ответные удары через границу минувшей ночью из двух уездов провинции Пактия. Удары продолжались до утра субботы. Для обстрелов применялось как лёгкое, так и тяжёлое вооружение.

Во вторник, 24 декабря, армия Пакистана нанесла авиаудары по провинции Пактия в Афганистане. В результате обстрелов погибли 52 мирных жителя, ещё 40 получили ранения. Тогда афганское Минобороны сообщило, что удары не останутся без ответа.

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#военные
#граница
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#пакистан
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Президент Грузии встала в «живую цепь» с митингующими в Тбилиси
Зурабишвили присоединилась к акции оппозиции в Тбилиси
28 декабря 2024, 18:01

Саломе Зурабишвили (фото: president.ge)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, полномочия которой истекают в воскресенье, присоединилась к акции оппозиционеров, выстроившихся «живой цепью» на центральных улицах Тбилиси. Кадры транслируют в прямом эфире все грузинские телекомпании.
Акция оппозиции «живая цепь» проходит в субботу, накануне инаугурации избранного президента Грузии Михаила Кавелашвили, которого не признают оппозиционеры. В настоящее время в городе мобилизованы бригады спецназа и сотрудники патрульной полиции.

Ранее Зурабишвили заявляла, что не покинет пост главы государства после истечения полномочий. Она подчеркнула, что является единственным законным представителем власти в Грузии.

В субботу 28 декабря исполнился ровно месяц в начала непрерывных акций протеста оппозиции. Они стартовали после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что государство до 2028 года не будет проводить переговоры о вступлении в Евросоюз и отказывается от всех бюджетных грантов, предоставляемых европейскими странами.

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#грузия
#митинг
#оппозиция
#президент
#политика
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Депутаты обратятся в Генпрокуратуру из-за артистов, запустивших аукцион в поддержку Киева
Депутаты пожалуются ГП на артистов, запустивших аукцион в поддержку Украины
28 декабря 2024, 17:38

Фото: Фотобанк Московской области

Депутаты Госдумы направят обращение в Генеральную прокуратуру для привлечения к ответственности покинувших Россию артистов, которые запустили аукцион в поддержку Украины. Об этом сообщил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев в своём Telegram-канале.
Отмечается, что двухнедельный аукцион запустили 50 деятелей культуры (музыканты, актёры, художники, журналисты и писатели), бежавшие из России после начала СВО. На аукционе представлены более 100 лотов в поддержку Украины. Он проводится при поддержке США.

Пискарёв назвал проведение аукциона ярким примером, подтверждающим, что президент Владимир Путин в субботу не зря подписал закон о спецсчетах для иноагентов. В связи с тем, что граждане России приняли участие в проекте нежелательных НПО, будет направлено обращение в Генпрокуратуру с требованием привлечь их к ответственности.

По словам депутата, всего в акции принимают участие более 25 граждан России, признанных иноагентами. Среди них группа Би-2*, рэпер NoizeMC*, певица Монеточка*, телеведущая Татьяна Лазарева* и музыкант Борис Гребенщиков*. Также к аукциону причастны несколько организаций, признанных в России нежелательными, – «Медуза»** и «Дождь»**.

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*признаны Минюстом РФ иноагентами
**организации, признанные нежелательными на территории России
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#госдума
#генпрокуратура
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Стало известно, что Евросоюз собирается делать с Украиной
Экономист Беляев: Евросоюз надавит на Киев из-за запрета на транзит газа из РФ
28 декабря 2024, 17:06

Фото: iStock/artJazz

Евросоюз начнет давить на Украину из-за ее запрета на транзит российского газа через свою территорию. Об этом заявил экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. По его мнению, другие страны ЕС могут поступить по примеру Словакии.
«Словакия уже выступила против таких действий со стороны Киева. Другие страны ЕС тоже могут надавить, просто пока не прибегали к этому оружию. Что касается России, то у нас есть куда направить газ, где его реализовать во внутреннем пользовании или в третьих странах. Например, страны БРИКС, которые будут развиваться интенсивно в будущем году, и их потребление возрастет», — отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.
Беляев подчеркнул, что возникший у Евросоюза дефицит газа можно восполнить только с помощью России, потому сложившаяся для европейских стран ситуация безумная и пиковая.

Он пояснил, что у Евросоюза есть нужные рычаги давления на Украину, которая так стремится потерять €800 млн ежегодно от «ничегонеделания» при прокачке газа.

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#сша
#эксперт
#газ
#страны
#дефицит
#ес
#словакия
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Украине предрекли потери сотен миллионов долларов
Аналитик Миролюбов: Киев потеряет миллионы долларов из-за запрета на газ из РФ
28 декабря 2024, 17:04

Фото: iStock/MikeMareen

Украина потеряет сотни миллионов долларов из-за запрета на транзит российского газа через свою территорию. Об этом заявил аналитик Денис Миролюбов, отметив, что Киев рассчитывает покрыть финансовые потери за счет пакетов помощи.
«Киев открытым текстом заявил, что не хочет транспортировать российский газ. Но в то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее говорил, что если Евросоюзу нужно, то пусть обращаются, мол, обсудим. То есть киевский режим прекрасно понимает убыточность своего поведения, но принципиально не делает первый шаг», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.
Происходящее Миролюбов назвал детским садом, так как договариваться о транзите Киев хочет не с Москвой, а с Брюсселем. В то же время Словакия продолжит покупать газ из России, чем сломает все схемы Евросоюза, добавил он.

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#сша
#эксперт
#газ
#министр
#режим
#словакия
#киев
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BZ: переговоры по Украине будут вестись только между Россией и США
28 декабря 2024, 16:14

Фото: iStock/sb2010

Все важные вопросы по Украине будут решаться только между Россией и США. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.
Отмечается, что даже несмотря на заявления стран Евросоюза о своём участии в возможном переговорном процессе, окончательное решение о прекращении огня на Украине будет приниматься только США и Россией. Все критические вопросы будут обсуждаться и решаться на двусторонней основе.

Издание уточняет, что есть позиции, несоблюдение которых для сторон неприемлемо. Так, в частности, Россия не поддерживает присутствие западных военных на Украине и вступление страны в НАТО, поэтому переговоры непременно провалятся, если Запад будет настаивать на этом.

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#сша
#россия
#украина
#политика
#переговоры
#конфликт
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Путин по телефону обсудил с Алиевым крушение пассажирского самолёта AZAL
28 декабря 2024, 16:00

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин созвонился со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Главы государств обсудили крушение самолёта авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) в казахстанском Актау.
Российский лидер принёс Ильхаму Алиеву извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России. Владимир Путин высказал также глубокие соболезнования родным и близким погибших.

В разговоре с президентом Азербайджана глава российского государства отметил, что разбившийся самолет AZAL неоднократно пытался зайти на посадку в Грозном. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотники, и российские средства ПВО отражали эти нападения, отметили в Кремле.

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Продолжается публичная перепалка между Зеленским и Фицо
Зеленский: Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины
28 декабря 2024, 15:59

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин поручил премьеру Словакии Роберту Фицо открыть энергетический фронт против Украины. Так он прокомментировал угрозы о прекращении поставок электроэнергии из Словакии на Украину.
Ранее Зеленский раскритиковал Фицо за его визит в Москву и обратился к правоохранительным органам и спецслужбам Словакии, призвав их расследовать связи премьер-министра страны с Кремлем. Фицо ответил на критику Зеленского, заявив, что не является его слугой, а также пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину.

«Похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии. Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что Фицо отказался от предложенных денег, которые Зеленский предлагал ему в качестве компенсации за потерю транзита российского газа. Кроме того, Словакия лишится 200 миллионов в год за импортируемое на Украину электричество, добавил глава киевского режима.

Он уточнил, что «приказы из Москвы» для Фицо не остановят импорт электроэнергии на Украину, но приведут к разрыву действующей власти Словакии с ЕС.

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