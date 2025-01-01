Зеленский сделал новогоднее обращение на фоне подсвеченного в цвета флага США монумента

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Владимир Зеленский во время своего новогоднего обращения к гражданам стоял на фоне монумента «Родина-мать», подсвеченного в цвета флага США. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что статуя подсвечивалась сначала украинским флагом, а затем флагами других западных государств, в том числе американским. В этот момент Зеленский говорил о важности поддержки США и надежде на продолжение оказания помощи Киеву от Вашингтона.
Также в ходе своего 20-минутного обращения Зеленский выдал ракеты южнокорейского производства за украинский оперативно-тактический комплекс «Сапсан». На это обратили внимание пользователи Сети.
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Анастасия Чинкова