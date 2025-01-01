Зеленский сделал новогоднее обращение на фоне подсвеченного в цвета флага США монумента

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, часть граждан 31 декабря 1999 года не верили в объявлении президента России Бориса Ельцина об уходе с поста, так как в то время средства связи еще не позволяли в любом месте быстро узнавать новости. Её слова передало радио Sputnik.