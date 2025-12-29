Россиян призвали отказаться от запуска фейерверков на Новый год
Депутат Миронов призвал россиян не запускать фейерверки в новогоднюю ночь
Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов призвал граждан РФ отказаться от использования пиротехники в новогодние праздники. Его слова передает РИА Новости.
Миронов напомнил, что власти 19 регионов страны уже ввели запрет на запуск фейерверков в Новый год, при этом в некоторых городах это ограничение продлится до конца зимних праздников.
Политик назвал такую меру вынужденной и непопулярной, но необходимой в текущих условиях.
В Удмуртии мужчина поджег фейерверк на 100 залпов в квартире
«Призываю сограждан свести риск к минимуму и отказаться от использования пиротехники. Нужно быть бережнее и внимательнее друг к другу, чтобы потом не пришлось сожалеть о случившемся», — сказал Миронов.Ранее главной причиной несчастных случаев были некачественные изделия или нарушение правил обращения с ними. Теперь появилась новая опасность — в пиротехнику могут быть заложены взрывные устройства.
