Россиян призвали отказаться от запуска фейерверков на Новый год

29 декабря 2025, 05:14

Депутат Миронов призвал россиян не запускать фейерверки в новогоднюю ночь

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов призвал граждан РФ отказаться от использования пиротехники в новогодние праздники. Его слова передает РИА Новости.





Миронов напомнил, что власти 19 регионов страны уже ввели запрет на запуск фейерверков в Новый год, при этом в некоторых городах это ограничение продлится до конца зимних праздников.



Политик назвал такую меру вынужденной и непопулярной, но необходимой в текущих условиях.





В Удмуртии мужчина поджег фейерверк на 100 залпов в квартире

«Призываю сограждан свести риск к минимуму и отказаться от использования пиротехники. Нужно быть бережнее и внимательнее друг к другу, чтобы потом не пришлось сожалеть о случившемся», — сказал Миронов.