Параличи и галлюцинации: Инфекционист рассказал, чем может быть опасно мясо и молоко

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Потеря памяти и галлюцинации могут сигнализировать об очень серьезном заболевании. Вирусологи предупредили о риске заражения мальтийской лихорадкой при употреблении мяса и молока. Переносчиками могут быть как домашние животные козы, овцы, парнокопытные, быки, коровы, свиньи, домашние собаки, так и дикие — зайцы, олени.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов в беседе с «Радио 1» рассказал, что является возбудителем заболевания.
Врач объяснил, что инфекция может иметь клиническую картину, напоминающую ревматическое заболевание: нередко могут поражаться внутренние органы, суставы, сердце, могут быть неврологические проявления, при тяжелом течении могут поражаться головной и спинной мозг с развитием параличей. Также, по словам специалиста, инфекция может повлечь за собой потерю памяти и двигательную функцию.
По словам Георгия Викулова мальтийская лихорадка — ежегодная ситуация.
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«Мальтийскиая лихорадка — это бактериальная инфекция — бруцеллёз. Оно описано на Мальте еще в 19 веке. Это зоонозная инфекция — передается от больных животных и домашних, и диких. Фермерские хозяйства — распространённые источники. Возбудители — термически недостаточно обработанное молоко или неправильно приготовленное мясо, в том числе мясо диких животных. В сыром мясе бактерии могут сохраняться длительно до 3 месяцев», — сказал эксперт.
Врач объяснил, что инфекция может иметь клиническую картину, напоминающую ревматическое заболевание: нередко могут поражаться внутренние органы, суставы, сердце, могут быть неврологические проявления, при тяжелом течении могут поражаться головной и спинной мозг с развитием параличей. Также, по словам специалиста, инфекция может повлечь за собой потерю памяти и двигательную функцию.
По словам Георгия Викулова мальтийская лихорадка — ежегодная ситуация.
«Такие случаи бывают в Южных республиках, нередко в Дагестане регистрируется, в деревнях, где имеются хозяйства по разведению домашнего скота. Если говорить про мировые тренды заболевания, то оно встречается в Киргизстане, Казахстане, Турции, Иране», — рассказал собеседник.Специалист настоятельно рекомендовал при первых симптомах обратиться за медицинской помощью и уверил, что в России меры борьбы с такой болезнью хорошо отработаны.
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Анастасия Бондарева