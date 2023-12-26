Глава Роспотребнадзора Попова: В некоторых странах появилась опасная лихорадка

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Практически ни в одной стране у туристов сейчас не требуют сертификаты и ПЦР-тесты, но риск заразиться всё-таки остаётся. Например, в Греции, Испании и Сербии недавно были выявлены случаи заболевания лихорадкой Западного Нила.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в разговоре с РИА Новости отметила, что в настоящее время фиксируется смещение границ природных очагов инфекций и расширение ареала переносчиков очагов опасных заболеваний. Не в последнюю очередь это связано с изменением климата, добавила она.
Есть страны, в которые без прививок просто не пустят. Иногда вакцинация не обязательна, но желательна. Например, стоит привиться от таких болезней, как как брюшной тиф, столбняк, вирусные гепатиты, менингококковая инфекция. В тропических странах следует избегать контакта с животными, особенно дикими. Конечно, нельзя пить воду из открытых водоемов. Если страна опасна в плане малярии, нужно пить таблетки для профилактики этой болезни.
Туроператоры обязаны информировать туристов, чем может быть опасно то или иное направление. Стоит также обратиться и к сайту Роспотребнадзора — там есть все необходимые рекомендации по сайтам и заболеваниям.
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Есть страны, в которые без прививок просто не пустят. Иногда вакцинация не обязательна, но желательна. Например, стоит привиться от таких болезней, как как брюшной тиф, столбняк, вирусные гепатиты, менингококковая инфекция. В тропических странах следует избегать контакта с животными, особенно дикими. Конечно, нельзя пить воду из открытых водоемов. Если страна опасна в плане малярии, нужно пить таблетки для профилактики этой болезни.
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Александр Бойцов