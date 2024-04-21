Обнаружен вирус, который способен вызвать новую пандемию

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Вирус гриппа может спровоцировать новую пандемию, сообщает The Guardian, ссылаясь на результаты международного исследования.
В опросе приняли участие 187 ученых со всего мира. 57 процентов респондентов заявили, что новая пандемия будет вызвана другим вирусом гриппа. 21 процент респондентов считает, что именно «Вирус Х» угрожает всему миру.
Кроме того, 15 процентов опрошенных ученых считают, что Sars-CoV-2 может вызвать новую пандемию.
Ранее сообщалось об обнаружении нового смертоносного вируса-мутанта в Великобритании.
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«Грипп появляется каждую зиму. Эти вспышки можно назвать небольшими пандемиями. Они более-менее контролируются, поскольку различные штаммы, вызывающие их, недостаточно вирулентны. Но так не обязательно будет всегда», – отметил ученый из университета Кельна Джон Салмантон-Гарсия.
Кроме того, 15 процентов опрошенных ученых считают, что Sars-CoV-2 может вызвать новую пандемию.
Ранее сообщалось об обнаружении нового смертоносного вируса-мутанта в Великобритании.
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Александр Климов