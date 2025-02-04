Консультант рассказала, как грамотно планировать покупки и составлять рацион

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Для грамотного распределения покупок и составления рациона нужно планировать меню на несколько дней вперед, писать разные списки продуктов по категориям, а также следить за акциями и скидками. Об этом рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» Ольга Матвеева. Еще одним важным принципом она назвала правильное распределение продуктов в холодильнике.
«Во-первых, овощи и фрукты лучше хранить в нижней части холодильника, где температура ниже, а следовательно, продукты будут сохранять вид и вкус дольше. Во-вторых, мясо, птицу и рыбу можно хранить в основном отделении холодильника всего пару дней, а далее перемещать в морозильную камеру. В-третьих, важно соблюдать соседство продуктов. Так, все товары должны быть в индивидуальных упаковках и сортироваться по категориям», — поделилась эксперт в беседе с «Известиями».Тем временем бариатрический хирург и доктор медицинских наук Владимир Самойлов рассказал о том, как можно избежать ожирения. В разговоре с «Газетой.Ru» врач подчеркнул, что весь секрет кроется в соблюдении баланса между потреблением и расходом энергии. Для того, чтобы избежать набора лишнего веса следует разнообразно питаться без переедания и уделять внимание физической активности.
«Если ИМТ стал выше 30, то необходимо обратиться к врачу. Лечением ожирения занимается команда специалистов, в которую входят эндокринолог, бариатрический хирург, диетолог и психолог, работающие совместно для достижения лучших результатов. А наиболее эффективным методом лечения является бариатрическая операция, она позволяет снизить избыточный вес более чем на 60% за 1–1,5 года», — отметил Самойлов.Читайте также:
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