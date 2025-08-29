Переехавший в Россию британец объяснил своё решение: «Нет детей с ножами»

29 августа 2025, 19:08

Британец Томпкинс объяснил решение переехать в Россию безопасностью

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Гражданин Великобритании Томми Томпкинс решил переехать в Россию, объяснив своё решение стремлением жить в более спокойной и безопасной обстановке. Об этом сообщает издание Daily Express.