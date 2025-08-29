Переехавший в Россию британец объяснил своё решение: «Нет детей с ножами»
Гражданин Великобритании Томми Томпкинс решил переехать в Россию, объяснив своё решение стремлением жить в более спокойной и безопасной обстановке. Об этом сообщает издание Daily Express.
Отмечается, что Томпкинс воспользовался президентской программой, которая позволяет иностранцам получить вид на жительство в России на основании общих ценностей и принципов.
Британец уже успел оценить преимущества жизни в новой стране и активно делится своим опытом с подписчиками в соцсетях, вызывая бурные обсуждения, касающиеся миграционных трендов и уровня социальной стабильности.
По словам Томпкинса, в России жить намного спокойнее, поскольку на улицах «нет детей с ножами».
История Томпкинса стала ярким примером растущего интереса иностранцев к России как к стране, предлагающей альтернативу привычным европейским реалиям.
Читайте также: