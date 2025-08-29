Россия заняла первое место в Европе по производству шоколада
Россия заняла первое место в Европе по производству шоколада, обогнав Швейцарию и Бельгию. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
За весь прошлый год в России было произведено 2,18 тонны шоколада. Уже в этом году темпы не снизились, и за восемь месяцев компании выпустили почти 900 000 шоколада. Российские производители поставляют шоколад в 92 страны, в числе которых Китай, страны БРИКС, страны Таможенного союза, Афганистан, КНДР и США. Спрос на отечественный шоколад растет в Сербии, Бразилии и Нигерии.
В Европе лидерами по выпуску сладости стали Германия, Италия, Швейцария и Великобритания. Россия же является главным игроком в данном секторе во всем СНГ.
