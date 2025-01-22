Расписание электричек на участке Большого кольца МЖД изменится 23 января

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График движения ряда пригородных поездов, курсирующих по Большому кольцу МЖД, изменится на участке между станциями Александров и Куровская в четверг, 23 января, из-за работ по модернизации ж/д инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на Московскую железную дорогу.
«23 января с 7:40 до 15:10 на станции Киржач будут проводить работы по обновлению программного обеспечения микропроцессорной системы управления движением поездов. Из-за этого расписание временно изменится: несколько пригородных поездов отменят, у ряда составов поменяется время отправления и прибытия», — говорится в сообщении.Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее уточнить актуальное расписание. Посмотреть расписание можно на информационных табло на вокзалах и станциях или онлайн — на сайте РЖД или через приложение «РЖД Пассажирам».
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Лев Каштанов