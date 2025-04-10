Перенос производства iPhone из Азии в США увеличит цену смартфона в 3,5 раза

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Если Apple перенесет производство из Азии в США, тогда стоимость iPhone может увеличиться в 3,5 раза. Об этом сообщает CNN.
«Вы строите эту (цепочку поставок) в США с фабрикой в Западной Вирджинии и Нью-Джерси. Это будут iPhone за 3500 долларов», — поделился с телеканалом аналитик из Wedbush Securities Дэн Айвз.
На данный момент средняя стоимость смартфона равняется 1000 долларов. Если перенос производства все-таки произойдет, цена за телефон может вырасти до 3500 долларов.
По словам Айвза, перенос лишь десятой части цепочки поставок может занять около трех лет. На эти цели компании придется проинвестировать порядка 30 миллиардов долларов.
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Иван Мусатов