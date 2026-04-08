Россиянам рассказали, в какой колбасе почти нет мяса
Фоменко: стоит избегать колбасы с глутаматом, фосфатами и соей в составе
Колбаса в ее традиционном понимании — мясной продукт, а мясо в свою очередь включает мышечную, жировую, соединительную и костную ткани. Потребителю важно смотреть на процент мышечной ткани в продукте, который принято считать за единицу измерения мяса в продукте. Об этом сообщила «Газете.Ru» заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.
ГОСТ 23670-2019 «Изделия колбасные вареные мясные. Технические условия» определяет категории колбасных изделий в зависимости от содержания мышечной ткани:
- Категория А — более 60% мышечной ткани.
- Категория Б — от 40% до 60%. В рецептуре больше жирового сырья, например, полужирной свинины или хребтового шпика.
- Категория В — от 20% до 40%.
- Категория Г — от 5% до 20%.
Полукопчёные колбасы (ГОСТ 34162-2017 «Изделия колбасные полукопчёные. Общие технические условия») имеют иные требования.
Эксперт рекомендует при выборе колбасных изделий категории В и ниже внимательно изучать состав. В таких колбасах больше половины массы составляет не полезный животный белок, а плохо усваиваемая соединительная ткань.
Для улучшения вкуса в качественные колбасы добавляют натуральные специи: чёрный перец, чеснок, кориандр. Нитрит натрия (Е250) — консервант и фиксатор окраски, используется во всех колбасах, хотя может вызывать опасения у покупателей.
Среди нежелательных ингредиентов — искусственные добавки, негативно влияющие на здоровье. Глутамат натрия (Е621) усиливает вкус, но может вызывать аллергии и проблемы с пищеварением. Гидрогенизированные жиры содержат транс-изомеры жирных кислот, повышающие риск сердечно-сосудистых заболеваний. Растительные белки и соя часто добавляются для снижения стоимости, что уменьшает пищевую ценность продукта. Фосфаты и нитраты применяются для сохранения внешнего вида и продления срока хранения, но могут негативно влиять на организм. Крахмал и гели придают привлекательную консистенцию, скрывая низкое содержание мяса. Трансглютаминаза используется для склеивания кусочков мяса, ухудшая качество продукции.
Фоменко советует покупать товары, соответствующие стандарту ГОСТ, который гарантирует соблюдение норм и требований при производстве.