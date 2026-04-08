Россиянам предсказали возвращение заморозков в мае
В первой половине мая в европейскую часть России вернутся заморозки. Об этом сообщил доцент Нижегородского государственного университета, фенолог Михаил Любов, передает РИА Новости.
Ученый подчеркнул, что заморозки в мае — это обычное явление. Как правило, ночью температура опускается ниже нуля, а днем воздух прогревается до положительных значений. Специалист отметил, что в средней полосе России не бывает такого, чтобы с первых теплых дней марта температура воздуха постоянно повышалась.
После кратковременных потеплений приходят более холодные периоды, которые затем сменяются новыми волнами тепла. Однако с каждым повторением таких циклов интенсивность похолоданий уменьшается. К июню, как заключил Любов, холодные волны практически полностью прекращаются.
