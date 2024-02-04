Перепись населения раскрыла число вымерших языков в России

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Перепись населения в России в 2021 году выявила шесть вымерших и заснувших языков в стране. Об этом сообщили специалисты Института языкознания РАН в аналитической записке «Список языков России в итогах Всероссийской переписи населения».
Итоги переписи показали, что в России сейчас насчитывается 155 живых языков. Однако несколько опрашиваемых заявили, что владеют одним пяти языков, которые лингвисты считают вымершими. К ним относятся алеутский, айнский, керекский, югский и сиреникский. Также респондентами был назван орочкий язык, который признан заснувшим.
Отмечается, что ни один из респондентов не владеет в полной мере заснувшими или исчезнувшими языками.
Уточним, что к исчезнувшим языкам относят те, на которых уже никто не говорит. А к заснувшим те, у которых есть носители, помнящие отдельные слова или песни, или те люди, которые частично выучили эти языки во взрослом возрасте.
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Отмечается, что ни один из респондентов не владеет в полной мере заснувшими или исчезнувшими языками.
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Анастасия Чинкова