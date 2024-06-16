В СПЧ сообщили о перегруженности ростовского СИЗО

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Перелимит ростовского СИЗО-1, где несколько преступников взяли в заложники сотрудников ФСИН, составляет от 200 до 400 человек, заявил в интервью РИА Новости член Совета по правам человека России, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
Мельников подчеркнул, что перелимит – «вполне привычное явление» для среднестатистического СИЗО.
Однако правозащитник отметил, что хотя прогресс и был достигнут, он не был ощутимым.
Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержались в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Преступники требовали машину, оружие и возможность уехать из СИЗО. Спустя некоторое время злоумышленников удалось ликвидировать. Ранее они уже были судимы по террористическим статьям.
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«У меня ощущение, что не осталось тех, кто не говорит о необходимости разгружать изоляторы, чаще избирать альтернативные содержанию под стражей меры пресечения», – подчеркнул член СПЧ.
Однако правозащитник отметил, что хотя прогресс и был достигнут, он не был ощутимым.
Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержались в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Преступники требовали машину, оружие и возможность уехать из СИЗО. Спустя некоторое время злоумышленников удалось ликвидировать. Ранее они уже были судимы по террористическим статьям.
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Александр Климов