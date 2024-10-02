Преподаватель Татаренко объяснила пользу чипирования домашних собак из бюджета

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Преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко заявила. Что идея чипировать домашних собак в Башкирии за счёт бюджета региона довольно полезная.
«Инициатива полезная, она сработает. В России уже обязательно чипируются все клубные собаки. Допуск к разведению, участие в выставках, — невозможно, если собака не чипирована. Многие будут не против чипировать бесплатно. С чипированными собаками у хозяина меньше проблем. Это большая помощь, если собака потерялась. В любой ветеринарной клинике могут считать чип такой собаки и быстро найти хозяина», — пояснила в беседе с RT Татаренко.
До этого сообщалось, что столичные ветеринары спасли щенка бордер-колли, проглотившего игрушечную мышку.
«Игрушечные мышки вызвали интерес собаки. Владельцы предусмотрительно убрали емкость с мышами высоко на шкаф, но бордер-колли недаром называют самой умной породой в мире: Альма нашла способ забраться даже в такое недосягаемое место. Ветеринарный врач Татьяна Заиграйкина отправила Альму на рентген, где была установлена локация инородного тела. Крупный предмет представлял опасность для жизни щенка, и пациентку взял на операцию хирург Антон Костин», — приводит «Москва 24» сообщение столичной госветслужбы.
Собака хорошо перенесла операцию и сейчас уже идёт на поправку.
Ранее сообщалось, что в подмосковных парках за месяц проведения акции удалось зарегистрировать свыше 360 питомцев, чипировать и вакцинировать – более 280.
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Мелисса Тимофеева