Перевозчики нашли необычный способ преодолеть Красное море и избежать атаки хуситов

Фото: iStock/SHansche
Перевозчики стали менять сигналы конечного назначения судов на «Весь экипаж — мусульмане», чтобы преодолеть Красное море. Об этом сообщает издание Bloomberg.
Отмечается, что таким оригинальным путём перевозчики пытаются защититься от ракетных атак йменских хуситов.
Такую схему уже испробовала компания, перевозящая крупный рогатый скот. В результате, боевики не стали обстреливать судно и оно благополучно прибыло в иракский порт Умм-Каср.
Ранее часть перевозчиков использовала сигналы «Весь экипаж — китайский» и «Судно принадлежит Китаю».
Перевозчики вынуждены прибегать к таким мерам, чтобы показать, что экипаж судна не связан с Израилем и его союзниками, которые и становятся целью хуситов.
Читайте также:
США и их союзники нанесли удары по 36 объектам хуситов в Йемене
Британское судно подверглось атаке хуситов у берегов Йемена
ТАСС: Хуситы объявили о начале военной операции против кораблей ВМС США
Такую схему уже испробовала компания, перевозящая крупный рогатый скот. В результате, боевики не стали обстреливать судно и оно благополучно прибыло в иракский порт Умм-Каср.
Перевозчики вынуждены прибегать к таким мерам, чтобы показать, что экипаж судна не связан с Израилем и его союзниками, которые и становятся целью хуситов.
Читайте также:
США и их союзники нанесли удары по 36 объектам хуситов в Йемене
Британское судно подверглось атаке хуситов у берегов Йемена
ТАСС: Хуситы объявили о начале военной операции против кораблей ВМС США
Анастасия Чинкова