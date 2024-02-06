Британское судно подверглось атаке хуситов у берегов Йемена

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По британскому судну, следовавшему коммерческим маршрутом в Красном море, был выпущен снаряд. Инцидент произошёл в 57 морских милях к западу от йеменского порта Ходейда.
Инцидент в сообщении обозначен как нападение. Другие детали пока не уточняются. Коммерческим и военным судам, выполняющим навигацию в указанном районе, координационный центр рекомендовал соблюдать особую осторожность.
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