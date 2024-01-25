ТАСС: Хуситы объявили о начале военной операции против кораблей ВМС США

Фото: РИА Новости/Стрингер
Йеменские мятежники-хуситы объявили о начале военной операции против кораблей военно-морских сил США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщили телеканалу «Аль-Джазира» представители движения «Ансар Аллах», они нанесли удар по американскому военному кораблю, который защищал два коммерческих судна в Аденском заливе и проливе Баб-эль-Мандаб. Хуситы утверждают, что несколько ракет попали в цель.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская армия продолжит наносить удары по позициям хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене.
Напомним, что йеменские хуситы на протяжении нескольких месяцев подвергали обстрелам иностранные торговые суда, проходящие по Красному морю. Для оказания сопротивления боевикам власти США и Великобритании неделю назад приняли решение о нанесении ракетных ударов по территории Йемена.
Позднее в США заявили о намерении вернуть движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» в список запрещённых террористических организаций. Вашингтон вместе с союзниками намерен создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Корабли НАТО будут защищать коммерческие суда от беспилотников и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.
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Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская армия продолжит наносить удары по позициям хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене.
Напомним, что йеменские хуситы на протяжении нескольких месяцев подвергали обстрелам иностранные торговые суда, проходящие по Красному морю. Для оказания сопротивления боевикам власти США и Великобритании неделю назад приняли решение о нанесении ракетных ударов по территории Йемена.
Позднее в США заявили о намерении вернуть движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» в список запрещённых террористических организаций. Вашингтон вместе с союзниками намерен создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Корабли НАТО будут защищать коммерческие суда от беспилотников и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.
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Артем Путинцев