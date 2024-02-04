США и их союзники нанесли удары по 36 объектам хуситов в Йемене

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США и Великобритания при поддержке ещё шести государств нанесли удары по 36 целям на территории Йемена, которую контролируют представители движения «Ансар Алла» (хуситы). В атаках были задействованы морские корабли и более 20 истребителей.
Атака стала ответом на продолжающиеся нападения хуситов на коммерческие суда и военные корабли, идущие транзитом через Красное море. В заявлении указано, что целью коалиции является деэскалация напряжённости в регионе и обеспечение безопасности кораблей на одном из самых важных водных путей в мире.
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Александр Бойцов