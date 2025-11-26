Пережившая две мировые войны черепаха скончалась в зоопарке Сан-Диего
Легендарная галапагосская черепаха по кличке Бабуля ушла из жизни в зоопарке Сан-Диего. Ей был 141 год, передает АР.
За свою долгую жизнь она стала свидетельницей двух мировых войн и смены двадцати президентов США.
Родившаяся в естественной среде обитания, черепаха прибыла в калифорнийский зоопарк из Бронкса предположительно в 1928 году. Сотрудники учреждения с теплотой называли её «Королевой» за особый статус и дружелюбный нрав.
В последние дни жизни животное страдало от серьёзных проблем с костной системой, что и стало причиной её смерти. Бабуля оставила неизгладимый след в памяти посетителей зоопарка.
Многие гости учреждения делились в социальных сетях трогательными историями о встречах с легендой. Особенно примечательным стало воспоминание 69-летней Кристины Парк, которая в трёхлетнем возрасте смогла покататься на спине Бабули. Хотя сейчас такие контакты с животными запрещены, тот случай пробудил в ней интерес к природе и сохранению вида галапагосских черепах.
