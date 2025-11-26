26 ноября 2025, 04:29

AP: пережившая две мировые войны черепаха скончалась в зоопарке Сан-Диего

Фото: istockphoto / ronstik

Легендарная галапагосская черепаха по кличке Бабуля ушла из жизни в зоопарке Сан-Диего. Ей был 141 год, передает АР.