В России создали голубей-биодронов для помощи спасателям
Российская компания Neiry представила уникальных летающих биодронов, созданных по подобию голубей. Об этом говорится на сайте организации.
Так называемые модели PJN-1 созданы для проведения мониторинга территорий и участия в поисково-спасательных операциях.
Принцип работы устройства основан на внедрении специальных нейроинтерфейсов в мозг птиц. Благодаря этой технологии операторы могут управлять пернатыми помощниками также, как и беспилотниками.
Главное преимущество биодронов заключается в отсутствии необходимости дрессировки. После проведения операции птица становится дистанционно управляемой благодаря нейростимуляции определённых участков мозга, что заставляет её самостоятельно двигаться в заданном направлении.
В настоящее время специалисты компании проводят тестирование лётных качеств голубей-биодронов. В будущем разработчики планируют использовать и другие виды птиц.
Читайте также: