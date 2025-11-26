Культовый боевик с Джеки Чаном и Крисом Такером получил продолжение
Стартовали съёмки четвёртой части комедийного боевика «Час пик». Об этом пишет издание Variety.
По данным журнала, к работе над продолжением культовой серии приступил режиссёр Бретт Ратнер, создавший первые три фильма. Также стало известно, что актеры Джеки Чан и Крис Такер вернутся к своим ролям.
Ранее издание Semafor сообщало, что президент США Дональд Трамп лично лоббировал возрождение кинофраншизы «Час пик».
Первая часть вышла на экраны в 1998 году и собрала впечатляющие 245,3 миллиона долларов в мировом прокате. События фильма разворачиваются вокруг полицейского инспектора Ли, который приезжает в Лос-Анджелес, чтобы расследовать похищение дочери китайского посла.
