Юный россиянин едва не лишил себя жизни после семейной ссоры в Таиланде

11 августа 2026, 18:44

19-летний россиянин пытался покончить с собой после ссоры с женой на Пхукете

Фото: iStock/ananaline

Россиянин едва не лишил себя жизни после семейной ссоры во время отдыха в Таиланде. Как сообщают местные СМИ, пара отдыхала на Пхукете.