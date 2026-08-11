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Юный россиянин едва не лишил себя жизни после семейной ссоры в Таиланде

19-летний россиянин пытался покончить с собой после ссоры с женой на Пхукете
Фото: iStock/ananaline

Россиянин едва не лишил себя жизни после семейной ссоры во время отдыха в Таиланде. Как сообщают местные СМИ, пара отдыхала на Пхукете.



19-летний юноша поссорился со своей женой около четырех часов утра по местному времени. Девушка рассказала полиции, что в момент конфликта ее муж неоднократно пытался причинить себе вред. Она вызвала спасателей, а до их прибытия позвала на помощь находившихся поблизости людей.

Сначала очевидцы провели реанимационные мероприятия на месте, после чего пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Сейчас его лечением занимаются врачи в больнице Vachira Phuket Hospital. Информации о состоянии молодого человека в полицейском рапорте нет.

Ранее сообщалось, что пропавший в Таиланде ловелас из Санкт-Петербурга три дня пребывал в «наркотической коме».

Лидия Пономарева

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