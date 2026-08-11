162-летняя закрытая бутылка пива известной марки нашлась на дне моря

11 августа 2026, 18:42

На английском побережье дайвер нашел 162-летнюю закрытую бутылку пива Guiness

Фото: istockphoto/EnolaBrain

Бельгийский подводный фотограф Стефан Панис совершил необычную находку во время исследования затонувшего судна в районе Дувра. Дайвер поднял со дна бутылку пива Guinness, которая пролежала на морском дне около 162 лет, сообщает UPI.