162-летняя закрытая бутылка пива известной марки нашлась на дне моря
Бельгийский подводный фотограф Стефан Панис совершил необычную находку во время исследования затонувшего судна в районе Дувра. Дайвер поднял со дна бутылку пива Guinness, которая пролежала на морском дне около 162 лет, сообщает UPI.
После очистки находки специалисты смогли рассмотреть на этикетке надпись «Guinness» и датировку — 1864 год. Бутылка была частью ящика, предположительно рассчитанного на 24 единицы. Панис не исключает, что на месте кораблекрушения сохранились и другие экземпляры, и планирует вернуться туда при улучшении погодных условий.
Теперь учёные намерены изучить содержимое бутылки, чтобы выяснить, сохранились ли в нём генетические следы дрожжей, использовавшихся в производстве в XIX веке. В случае успеха исследователи рассчитывают воссоздать рецепт и сварить аналог исторического напитка.
Эксперты полагают, что пиво может оставаться пригодным для дегустации, поскольку положение бутылки на дне могло предотвратить попадание солёной воды через пробку. Окончательные выводы о состоянии содержимого сделают после детального анализа.
На находку уже отреагировала компания Diageo, владеющая брендом Guinness. Её представители связались с дайвером и выразили заинтересованность в более подробном изучении бутылки и обстоятельств её обнаружения.
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