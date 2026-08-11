Спорткар за 40 млн руб протаранил дом в Екатеринбурге
Филолетовая Lamborghini протаранила дом на Отрадной улице в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на улице Отрадная произошло ДТП с участием суперкара Lamborghini фиолетового цвета. Об этом 11 августа пишет Mash.
Ориентировочная стоимость автомобиля составляет 40 миллионов рублей. Спорткар врезался в жилой дом.
В результате аварии водитель выжил, но получил травму головы. На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и правоохранительных органов.
Местные жители отмечают, что указанную иномарку не раз замечали на улицах города — автомобиль привлекал внимание громким звуком и манерой вождения, став своеобразной «достопримечательностью» района.
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