Спорткар за 40 млн руб протаранил дом в Екатеринбурге

11 августа 2026, 18:20

Филолетовая Lamborghini протаранила дом на Отрадной улице в Екатеринбурге

Фото: istockphoto/photosvit

В Екатеринбурге на улице Отрадная произошло ДТП с участием суперкара Lamborghini фиолетового цвета. Об этом 11 августа пишет Mash.