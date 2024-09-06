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«Пережёвываем, потом рассасываем»: Диетолог рассказала про нюансы арбузной диеты

Диетолог Королева: норма арбуза на один прием пищи составляет 200-300 граммов
06 сентября 2024, 13:17
Фото: iStock/marketlan

Фото: iStock/marketlan

Лето закончилось, однако любимые многими ягоды все еще зреют и дают плоды. Одним из таких продуктов является арбуз.
Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что арбуз — это кладезь полезных веществ, которые благоприятно влияют на организм человека.

«Арбуз приносит большое количество витаминов, минеральных веществ, поддерживает уровень иммунной защиты, стимулирует работу мозга, способствует выработке серотонина, улучшает работу печени, желчного пузыря. В 100 граммах арбуза содержится половина суточной дозы магния. Но самым важным, на мой взгляд, это наличие мощного антиоксиданта — ликопина. Потребление ликопиносодержащих продуктов уменьшает уровень окислительного стресса. Ликопин обеспечивает защиту нашего ДНК на уровне каждой клетки, влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, на улучшение репродуктивной жизни, снижает вероятность новообразований», — объяснила диетолог.



По словам эксперта, средняя норма потребления арбуза — 200-300 граммов на прием пищи, однако эту полосатую ягоду можно использовать для снижения массы тела.
«Рекомендую арбузные диеты длительностью два-три дня. Берем полтора килограмма мякоти арбуза, делим ровно на шесть приемов. Половинку съедаем, пережёвывая, а половинку рассасываем до образования растительных волокон в полости рта. И между эти приемами пищи, которые распределяем до восьми часов вечера, пьем не менее двух с половиной литров жидкости. Гарантированный результат», — порекомендовала доктор медицинских наук.

Однако она добавила, что не стоит злоупотреблять арбузом тем, у кого есть синдром избыточного бактериального роста или реактивного кишечника.

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В Подмосковье провели ямочный ремонт на почти 600 дворовых территориях
06 сентября 2024, 14:17

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Программа по ямочному ремонту во дворах Московской области выполнена на 100%, в порядок привели около 600 дворовых территорий, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Всего по программе в Подмосковье отремонтировали асфальт на 589 дворовых территориях и внутриквартальных проездах в 33 городских округах, общая площадь работ составила более 575 тысяч квадратных метров», — уточнил зампред правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.
Самый большой объём работ провели в Химках: там обновили 39 тысяч квадратных метров асфальта в 29 дворах. Второе место по этому показателю занял Орехово-Зуевский округ, где отремонтировали 30 тысяч кв. м покрытия в 31 дворе. А замыкает топ-3 Богородский округ: там привели в порядок 29 тыс. кв. м покрытия в 23 дворах.

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#московская область
#подмосковье
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Собянин открыл развязку на пересечении Алтуфьевского шоссе и МКАД
06 сентября 2024, 14:13

Фото: iStock/zheltikov

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение на транспортной развязке на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе после завершения ремонтных работ. Об этом сообщается в материалах пресс-службы мэрии.
По словам главы города, в общей сложности в рамках программы реконструкции были отремонтированы и модернизированы 22 развязки, включающие в себя тоннели эстакады и мосты.

В пятницу была открыта последняя такая развязка между Алтуфьевским шоссе и МКАД.

В рамках реконструкции данного участка дорог специалисты заменили устаревшее сооружение «клеверного» типа на современную развязку с большей пропускной способностью.

Реализация данного проекта стартовала в 2020 года и предусматривала по итогу строительство порядка 5,4 километра дорог, включая два искусственных сооружения общей длиной более 0,8 километра.

Отмечается, что реконструкция этой развязки позволит улучшить транспортную доступность более чем для 550 тысяч человек, которые проживают в районах Лианозово, Бибирево и подмосковного округа Мытищи.

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#дорога
#реконструкция
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#мкад
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На Беломорканале в Карелии восстановили строительную перемычку после размыва
Старовойт сообщил о возобновлении судоходства на Беломорканале с 10 сентября
06 сентября 2024, 14:10

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Министр транспорта России Роман Старовойт сообщил, что строительную перемычку после размыва на Беломорканале в Карелии восстановили. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, сегодня в 15:00 будет возобновлено судоходство между шлюзами 10 и 11 с ограничением по осадке 2,5 м. Сообщается, что движение было остановлено 29 июля. Министр отметил, что наполнение бьефа продолжается и добавил, что без ограничений восстановление судоходства планируется на 10 сентября.

Канал в основном служит для транспортировки транзитных грузов в города Кольского полуострова, а также к Белому и Баренцеву морям. Кроме того, по каналу проходят туристические маршруты на Соловецкие острова и в Архангельск.

Ранее сообщалось, что стамбульский пролив Босфор временно перекрыли для прохода кораблей в обе стороны из-за поломки танкера. Судя по информации с портала MarineTraffic, танкер вышел из Новороссийска и направлялся в ливийский город Бенгази. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#движение
#маршруты
#министр
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В Подмосковье подали более 2,3 тыс. заявок на переезд из аварийного жилья
06 сентября 2024, 13:59

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Свыше 2,3 тыс. заявок на получение жилищных сертификатов подали подмосковные собственники жилплощади в аварийных домах с начала года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Всего подано 2309 заявления в 35 городских округах региона», — говорится в сообщении.
Больше всего заявок на сертификаты — 634 — подали в Шатуре. На втором месте оказался Орехово-Зуевский округ с 358 заявлениями. Третье место занял округ Щёлково, где подали 308 заявлений, четвёртое — Сергиево-Посадский округ (258 заявлений), а замыкает топ-5 округ Ступино с 228 заявлениями.

Жилищный сертификат позволяет переехать из аварийного жилья, не дожидаясь строительства нового дома. Владелец недвижимости может при помощи сертификата купить квартиру в любом районе Подмосковья как в новостройке, так и на вторичном рынке. Сумма в сертификате рассчитывается по цене 130 тысяч рублей за один квадратный метр, при этом минимальный метраж составляет 33 кв. м, даже если в реальности жильё было меньше. Таким образом минимальная выплата по сертификату составляет около 4,3 млн рублей.

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#подмосковье
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«Исключительный сентябрь»: Синоптик раскрыл, какая погода ждет Москву на выходных
Синоптик Шувалов: ближайшие пять дней Москву ждет ясная, летняя погода
06 сентября 2024, 13:50

Фото: istock/yulenochekk

Несмотря на календарную осень, погода в Москве и Подмосковье летняя: солнце и тепло балуют жителей, но долго ли такое продлится?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что сентябрь по погодным условиям может получить определение «исключительный».

«Неизменная погода ждет нас на выходных. Нужно радоваться солнцу. Не знаю, как к этому отнесутся лесники и работники сельского хозяйства, потому что засуха и пожарная опасность в лесах нарастают. О сентябре будет говорить только утренняя прохлада в 10 градусов и меньше. А днем продержится чисто летняя погода — 25 градусов», — сообщил синоптик.

По его словам, дожди на горизонте прогнозирования появляются только 12-13 сентября, а ближайшие пять дней ожидается ясная погода с летними температурами.

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В Коломне 7 сентября ограничат проезд из-за яблочно-книжного фестиваля
06 сентября 2024, 13:44

Фото: iStock/

Движение автотранспорта ограничат на нескольких улицах в Коломне в субботу, 7 сентября, в связи с проведением Международного яблочно-книжного фестиваля, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Фестивальные площадки будут расположены в исторической части города. Рядом с этими площадками проезд и парковку ограничат», — говорится в сообщении.
В частности, движение автомобилей и парковку ограничат на улице Яна Грунта на участке от Красногвардейской до Левшина и на улице Зайцева — от улицы Левшина до Красногвардейской.

Ограничения будут действовать с восьми утра до 22:00.

Для жителей домов на улицах Дмитрия Донского, Исаева, Кремлёвской, Казакова и Лазарева на время действия ограничений будет организован проезд через улицу Лажечникова.

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#коломна
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#транспорт
#дороги
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Общественный транспорт Подмосковья начали готовить к зиме
06 сентября 2024, 13:15

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Подготовка общественного транспорта к зимнему сезону стартовала в Московской области, через руки специалистов пройдут свыше 8,5 тыс. автобусов и 350 электричек, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сезонная подготовка общественного транспорта в Подмосковье проводится два раза в год — осенью и весной. В рамках профилактических мероприятий проверяются все системы и оборудование, обеспечивающие безопасность пассажиров. Наша главная задача – обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта в регионе», — подчеркнул глава областного Минтранса Алексей Гержик.
В ходе подготовки к зиме в автобусах заменят все технические жидкости, вместо летних шин поставят зимние, проверят функционирование электрооборудования и герметичность всех систем. А также проведут ревизию всех производственных баз и закупят запчасти и расходные материалы.

В электричках проверят работу вентиляции и климатических установок, состояние уплотнителей на дверях и окнах вагонов, исправность электрооборудования и системы обогрева лобовых стёкол. Проверяются также рельсы и контактная сеть электроснабжения.

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#подмосковье
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«Обидеть или напугать»: Кинолог рассказал, можно ли оставлять собаку ждать у магазина
Кинолог Голубев: собаку в ожидании у магазина лучше не оставлять
06 сентября 2024, 12:26

Фото: iStock/Arndt_Vladimir

Некоторые собаководы, гуляя с собакой, заходят вместе с ней в магазин, чтобы купить продукты домой или взять что-то с собой на прогулку. Кто-то оставляет питомца ждать на улице, другие предпочитают заходить в магазин вместе с собакой.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что важен баланс между соблюдением принятых правил и комфортом собаки.

«Если вы понимаете, что зайти в магазин с собакой не получится, лучше отвести ее домой и вернуться, чем оставлять питомца привязанным около магазина. Так вы рискуете безопасностью любимца», — прокомментировал эксперт.

Изучайте правила

Хоть и действующим законодательством в сфере защиты прав потребителей не установлен запрет на вход в продуктовый магазин с животными, некоторые организации устанавливают свои внутренние правила, которые не противоречат законодательству, но ограничивают собаководов. Владельцам собак важно внимательно изучать установленные магазином требования.

Соблюдайте порядок в магазине

Возьмите с собой одноразовые пакеты и влажные салфетки. Держите питомца на коротком поводке, чтобы он всегда был рядом с вами. Не позволяйте собаке интересоваться продуктами или вещами, представленными в магазине. Если питомец оставил за собой мусор или, например, справил нужду, обязательно уберите за собой.

Обучайте собаку манерам

Помните, что ответственный собаковод всегда отвечает за поведение своего питомца. Каким бы хорошим ни был ваш питомец, есть люди, которые боятся животных или опасаются их из-за аллергии. Следите, чтобы собака не приставала к покупателям, не позволяйте ей прыгать на них или интересоваться их продуктами в корзине. Если кто-то захотел погладить вашего питомца, вам необходимо заранее рассказать об особенностях его характера и оградить собаку от ненужного общения, если она не доверяет чужим.

Не оставляйте у магазина

Если в магазин запрещено приводить собак, лучше отвести питомца домой и вернуться за покупками, но не оставлять питомца привязанным у магазина. Оставляя его в одиночестве, вы рискуете тем, что собаку могут украсть, обидеть или напугать.

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В Подольске отремонтировали более 20 муниципальных и региональных дорог
06 сентября 2024, 11:23

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Работники дорожной отрасли Московской области завершили ремонт муниципальных и региональных трасс в Подольске, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Всего отремонтировали 21 дорогу, причём в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» обновили покрытие на трёх трассах.

«В Подольске отремонтировали 21 дорогу протяжённостью более 23 км — это 18 муниципальных и 3 региональные дороги в черте города и в малых населённых пунктах. Укладка покрытия завершена, специалистам Мосавтодора ещё предстоит нанести разметку на региональных участках. Благодаря ремонту проезд более 100 тысяч жителей округа стал гораздо комфортнее и безопаснее», — сообщил заместитель председателя правительства и министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
В черте города Подольска было обновлено покрытие на 11 километрах дорог региональной сети: на улицах Курской, Комсомольской и проспекте Ленина.

На муниципальной сети отремонтировали дороги в деревнях Большое Брянцево, Гривно, Бережки и посёлке Кузнечики, а также 13 улиц в Подольске. По результатам голосования жителей на портале «Добродел» асфальт обновили на улицах Генерала Стрельбицкого и Академика Доллежаля.

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