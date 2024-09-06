«Пережёвываем, потом рассасываем»: Диетолог рассказала про нюансы арбузной диеты

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Лето закончилось, однако любимые многими ягоды все еще зреют и дают плоды. Одним из таких продуктов является арбуз.
Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что арбуз — это кладезь полезных веществ, которые благоприятно влияют на организм человека.
По словам эксперта, средняя норма потребления арбуза — 200-300 граммов на прием пищи, однако эту полосатую ягоду можно использовать для снижения массы тела.
Однако она добавила, что не стоит злоупотреблять арбузом тем, у кого есть синдром избыточного бактериального роста или реактивного кишечника.
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«Арбуз приносит большое количество витаминов, минеральных веществ, поддерживает уровень иммунной защиты, стимулирует работу мозга, способствует выработке серотонина, улучшает работу печени, желчного пузыря. В 100 граммах арбуза содержится половина суточной дозы магния. Но самым важным, на мой взгляд, это наличие мощного антиоксиданта — ликопина. Потребление ликопиносодержащих продуктов уменьшает уровень окислительного стресса. Ликопин обеспечивает защиту нашего ДНК на уровне каждой клетки, влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, на улучшение репродуктивной жизни, снижает вероятность новообразований», — объяснила диетолог.
По словам эксперта, средняя норма потребления арбуза — 200-300 граммов на прием пищи, однако эту полосатую ягоду можно использовать для снижения массы тела.
«Рекомендую арбузные диеты длительностью два-три дня. Берем полтора килограмма мякоти арбуза, делим ровно на шесть приемов. Половинку съедаем, пережёвывая, а половинку рассасываем до образования растительных волокон в полости рта. И между эти приемами пищи, которые распределяем до восьми часов вечера, пьем не менее двух с половиной литров жидкости. Гарантированный результат», — порекомендовала доктор медицинских наук.
Однако она добавила, что не стоит злоупотреблять арбузом тем, у кого есть синдром избыточного бактериального роста или реактивного кишечника.
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Анастасия Бондарева