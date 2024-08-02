В подмосковном Минсельхозе научили выбирать правильные арбузы и дыни

Фото: iStock / pilipphoto
С наступлением августа в магазинах и на рынках Подмосковья появились арбузы и дыни. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области поделились советами, как не ошибиться и купить сочные и сладкие бахчевые.
Прежде всего, следует обратить внимание на звук от стука по арбузу. Если он звонкий, как от пустого ящика, то, возможно, плод еще не дозрел. Спелый арбуз издаёт приятный гулкий звук, похожий на звук барабана.
При выборе дыни по ней тоже рекомендуют постучать. Глухой звук свидетельствует о созревании плода, звонкий может указывать на неспелость. На спелой дыне должно быть только одно небольшое светлое пятно от грунта, а вот тёмные пятна могут говорить о порче плода.
Важно помнить: если при надавливании на дыню она пружинит, значит, плод спелый. Твёрдый плод, возможно, ещё не дозрел.
Читайте также:
Инфекционист напугал патогенами при покупке «придорожных» арбузов
Диетолог Соломатина назвала опасные арбузы
На удобрениях и селитре: Эксперт раскрыл, как и когда выбрать качественные арбузы и дыни
«Также стоит обратить внимание на корку арбуза. Она должна быть твёрдой и без блеска. Спелый плод обладает темной коркой, которую невозможно проткнуть или поцарапать. Трещин и вмятин на арбузе быть не должно. Кроме того, лучше выбирать плод с сухой или хрупкой плодоножкой, с жёлтым или оранжевым пятном от грунта», – отметили в пресс-службе министерства.
При выборе дыни по ней тоже рекомендуют постучать. Глухой звук свидетельствует о созревании плода, звонкий может указывать на неспелость. На спелой дыне должно быть только одно небольшое светлое пятно от грунта, а вот тёмные пятна могут говорить о порче плода.
Важно помнить: если при надавливании на дыню она пружинит, значит, плод спелый. Твёрдый плод, возможно, ещё не дозрел.
Читайте также:
Инфекционист напугал патогенами при покупке «придорожных» арбузов
Диетолог Соломатина назвала опасные арбузы
На удобрениях и селитре: Эксперт раскрыл, как и когда выбрать качественные арбузы и дыни
Лора Луганская