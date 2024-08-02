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В подмосковном Минсельхозе научили выбирать правильные арбузы и дыни

02 августа 2024, 22:06
Фото: iStock / pilipphoto

Фото: iStock / pilipphoto

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С наступлением августа в магазинах и на рынках Подмосковья появились арбузы и дыни. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области поделились советами, как не ошибиться и купить сочные и сладкие бахчевые.
Прежде всего, следует обратить внимание на звук от стука по арбузу. Если он звонкий, как от пустого ящика, то, возможно, плод еще не дозрел. Спелый арбуз издаёт приятный гулкий звук, похожий на звук барабана.
«Также стоит обратить внимание на корку арбуза. Она должна быть твёрдой и без блеска. Спелый плод обладает темной коркой, которую невозможно проткнуть или поцарапать. Трещин и вмятин на арбузе быть не должно. Кроме того, лучше выбирать плод с сухой или хрупкой плодоножкой, с жёлтым или оранжевым пятном от грунта», – отметили в пресс-службе министерства.


При выборе дыни по ней тоже рекомендуют постучать. Глухой звук свидетельствует о созревании плода, звонкий может указывать на неспелость. На спелой дыне должно быть только одно небольшое светлое пятно от грунта, а вот тёмные пятна могут говорить о порче плода.

Важно помнить: если при надавливании на дыню она пружинит, значит, плод спелый. Твёрдый плод, возможно, ещё не дозрел.

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#арбуз
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#подмосковье
#московская область
#безопасность
#продукты
Подмосковные контейнерные площадки ждёт масштабная модернизация
02 августа 2024, 21:02

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Московской области разработали проект масштабной модернизации контейнерных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
На еженедельном штабе с главами городских округов обсудили вопросы осмотра придомовых территорий по чек-листу, подготовки многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду, содержания контейнерных площадок.
«Сейчас в 44 муниципалитетах Московской области остаётся более 890 проблемных контейнерных площадок. Они нанесены на интерактивную карту. Мы понимаем, что всё ещё не хватает баков, поэтому необходимо модернизировать контейнерные площадки. Будут созданы специальные отсеки под бункеры, расширено пространство под баки, установлены информационные стенды для жителей о недопустимости сброса стройотходов и смёта», – сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
По данным министерства, количество проблемных контейнерных площадок – в Домодедове, Красногорске, Чехове, Истре и Подольске.

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#минчистоты
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Финэксперт Юшков раскрыл обман автозаправок
Финэксперт Юшков заявил о мошеннических схемах автозаправок
02 августа 2024, 20:59

Фото: iStock/kasto80

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков рассказал о том, как именно автозаправки могут обманывать владельцев машин с бензином.
Он отметил, что имеет место подмена одного вида топлива другим.

«Так, 92-й бензин берут и присадками доводят его октановое число до 95-го. Какие-то заправки вынуждены идти на ухищрения, чтобы хотя бы оставаться рентабельными. То есть, ты покупаешь 95-й, например, а в реальности там 92-й. Это в лучшем случае. Как правило, любые автомобили современные нормально переносят 92-й, если у них на баке написано заливать 95-й. Но, по сути, тебя обманули», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Юшков.

Эксперт отметил, что такими инцидентами с автозаправками должен заниматься Роспотребнадзор, поскольку это мошенничество.

Ранее эксперты ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предупреждали о возможном падении авторынка в России в 2024 году.

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#роспотребнадзор
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#бензин
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#эксперты
#рф
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Депутат Пахомов объяснил запрет маленьких квартир в Москве
02 августа 2024, 20:38

Фото: iStock/Madhourse

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что запрет на строительство маленьких квартир в Москве связан с демографической ситуацией.
«Тенденция к уменьшению площади квартир была. Учитывая, что общая политика государства направлена на развитие семьи, на повышение рождаемости, решение московских властей выглядит разумным. При этом на законодательном уровне мы не планируем таких решений, потому что все регионы разные», — пояснил в беседе с NEWS.ru Пахомов.

Ранее отмечалось, что мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление о том, что в Москве теперь запрещено строительство квартир площадью менее 28 квадратных метров.

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#мэр
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Подмосковье стало одним из самых активных участников конкурса «Научная Вселенная»
02 августа 2024, 20:32

Фото: сайт научнаявселенная.рф

Московская область оказалась одним из самых представительных регионов, участвующих в конкурсе «Научная Вселенная». Всего конкурс собрал более 140 тысяч школьников и студентов со всей России, сообщили в пресс-службе его организаторов.
Мультиформатный конкурс «Научная Вселенная» позволяет старшеклассникам и студентам в возрасте от 14 до 27 лет выбрать научное направление, предложить собственное решение индустриального кейса и выиграть поездку на космодром «Восточный». Самыми востребованными научными направлениями по количеству регистраций стали «Генетика и медицина» и «Гуманитарный микс». Замыкают тройку «Цифровые технологии». Больше всего заявок поступило от участников из Краснодарского края, Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Челябинской области.

В основе конкурса – восемь тематических треков, соответствующих направлениям научно-технологического развития России «Генетика и персонализированная медицина», «Климат и экология», «Развитие Арктики», «Освоение космоса», «Цифровые технологии», «Новые источники энергии», «Агробиотехнологии» и «Гуманитарный микс».

Трек «Генетика и медицина» стал лидером по числу заявок участников. Трек «Гуманитарный микс» не уступает по популярности среди участников. На третьем месте – направление «Цифровые технологии».

Победители конкурса получат возможность отправиться на космодром «Восточный». Регистрация на конкурс открыта до 21 августа включительно на сайте.

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#наука
#молодёжь
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Полковник Пешков арестован за хищения при поставке пайков для нужд СВО
02 августа 2024, 19:34

Фото: istockphoto/Diy13

Бывший заместитель командира 144-й мотострелковой дивизии полковник Дмитрий Пешков арестован и отправлен в один из столичных СИЗО. Ему предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела о хищениях при поставках продовольственных пайков для нужд спецоперации.
Информация об этом появилась в картотеке 2-го Западного окружного суда, передаёт ТАСС. Бывшему заместителю командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковнику Пешкову предъявлено обвинение по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). Судебный акт об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу оставлен без изменения.

Как уточнили в правоохранительных органах, сам полковник не признаёт вину. Уголовное дело о посягательстве на продовольственные пайки, предназначенные для нужд СВО, было возбуждено через полгода после начала спецоперации.

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#сво
#рф
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Авиаэксперт Гусаров заявил о выдержке гражданской авиацией РФ санкций
02 августа 2024, 18:39

Фото: iStock/PeopleImages

Авиационный эксперт Роман Гусаров заявил, что на сегодняшний день гражданская авиация РФ справилась с санкционным давлением, выдержав его.
«На сегодняшний день ситуация стабильна. Но она совершенно непредсказуема ввиду того, что непредсказуемо поведение зарубежных партнеров, которые неизвестно в какой момент выкинут новые сюрпризы. Они рассчитывали на то, что в 2022 году все наши самолёты будут прикованы к земле. Этого не произошло. С тех пор постепенно закручиваются гайки, и отдельные сюрпризики нам преподносят, даже в областях, которые не касаются авиационной сферы напрямую», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Гусаров.

А в Совфеде подготовили рекомендации правительству для введения запрета на аннулирование билетов на авиаперевозку из нескольких полётных сегментов, если пассажир не улетел по одному из них. Как пишут «Известия», кроме этого, кабмину рекомендовали проработать с авиакомпаниями вопрос о разработке ценовых политик на перевозки в экономклассе на внутренних рейсах, систематизировать тарифы сборов.

Ранее авиационный эксперт Роман Гусаров заявлял, что удешевление авиабилетов в России ожидается осенью.

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#авиация
#билеты
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В России появится единая платформа для защиты граждан от мошенников
Минцифры: в РФ создадут платформу для защиты граждан от мошенников
02 августа 2024, 18:36

Фото: istockphoto/JuYochi

К концу 2026 года в России закончится первый этап создания единой платформы, чтобы защитить россиян от телефонных и интернет-мошенников. Об этом сообщается на сайте Минцифры.
«В работе платформы будут принимать участие правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, операторы связи и ведомства», — сказано в публикации.

Отмечено, что будущая платформа будет активно противодействовать злоумышленникам во избежание навязывания ими услуг гражданам, а также фишингу. Кроме того, она автоматизирует мониторинг утечек личной информации и обеспечит борьбу с аферистами превентивными мерами.

Ранее сообщалось, что российские силовики задержали помощников телефонных мошенников в Воронежской и Белгородской областях.

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#минцифры
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Расписание электричек до Клина изменится 10 и 11 августа
02 августа 2024, 18:03

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на участках Москва — Клин, Москва — Решетниково и Москва — Зеленоград-Крюково, изменится 10 и 11 августа из-за дорожных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«На указанных участках путей Москва — Тверь будут проводиться работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры. В связи с этим ряд электричек будет следовать по изменённому расписанию, а некоторые пригородные поезда временно отменят», — отмечается в сообщении.
Пассажирам напоминают, что актуальное расписание можно посмотреть на информационных щитах на станциях и вокзалах, а также на сайте РЖД или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

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В Шатуре в честь Дня ВДВ возложили цветы к мемориалу Ангел добра
02 августа 2024, 17:43

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

День воздушно-десантных войск отметили в Шатуре праздничным митингом, сообщает пресс-служба администрации городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Воинов и ветеранов поздравили временно исполняющий обязанности главы округа Николай Прилуцкий и руководителя местного отделения «Боевое братство» Олега Языкова.

«Поздравляю вас от лица муниципальной власти со знаковым событием – Днём воздушно-десантных войск России. Это одно из самых боевых и значимых сегодня войск, способных осуществить любые задачи военных подразделений», — сказал Николай Прилуцкий.
Участником торжественного мероприятия стал житель Шатурторфа Дмитрий Желтов: он служил в армии в 16-й бригаде спецназа в Тамбове, а за два месяца до дембеля был переведён на Северный Кавказ.

Память героев почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориалу Ангел добра.

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