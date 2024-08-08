Не съедайте больше: врач Сухорукова раскрыла опасность переедания арбуза и дыни

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Средняя допустимая норма употребления арбуза и дыни составляет 400-600 граммов в день, что эквивалентно двум-трем ломтикам, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.
По словам специалиста, для здорового взрослого человека порция в размере 400-600 граммов арбуза или дыни является оптимальной. Большие количества могут быть трудно перевариваемыми даже при сбалансированном питании. Однако существуют особые рекомендации для определенных групп населения.
Гастроэнтеролог также подчеркнула, что арбуз и дыня не являются взаимозаменяемыми продуктами. Дыня богата кремнием, который полезен для кожи и волос, в то время как арбуз содержит много фолиевой кислоты и железа, важных для клеточного деления и метаболизма белков.
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«Беременным и кормящим женщинам разрешается до трех ломтиков в день, — уточнила Сухорукова. «Для детей старше шести лет порция должна составлять 200-400 граммов, а для малышей в возрасте до трех лет – не более 100 граммов в день».
Гастроэнтеролог также подчеркнула, что арбуз и дыня не являются взаимозаменяемыми продуктами. Дыня богата кремнием, который полезен для кожи и волос, в то время как арбуз содержит много фолиевой кислоты и железа, важных для клеточного деления и метаболизма белков.
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Елена Перлова