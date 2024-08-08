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Не съедайте больше: врач Сухорукова раскрыла опасность переедания арбуза и дыни

Врач Сухорукова назвала допустимую порцию арбуза и дыни
08 августа 2024, 04:40
Фото: istock/Pheelings Media

Фото: istock/Pheelings Media

Средняя допустимая норма употребления арбуза и дыни составляет 400-600 граммов в день, что эквивалентно двум-трем ломтикам, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.
По словам специалиста, для здорового взрослого человека порция в размере 400-600 граммов арбуза или дыни является оптимальной. Большие количества могут быть трудно перевариваемыми даже при сбалансированном питании. Однако существуют особые рекомендации для определенных групп населения.

«Беременным и кормящим женщинам разрешается до трех ломтиков в день, — уточнила Сухорукова. «Для детей старше шести лет порция должна составлять 200-400 граммов, а для малышей в возрасте до трех лет – не более 100 граммов в день».


Гастроэнтеролог также подчеркнула, что арбуз и дыня не являются взаимозаменяемыми продуктами. Дыня богата кремнием, который полезен для кожи и волос, в то время как арбуз содержит много фолиевой кислоты и железа, важных для клеточного деления и метаболизма белков.

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#рекомендации
#дыня
Вы можете не заметить тихий инсульт: невролог Щипицина назвала главные признаки
Невролог Щипицина рассказала, как распознать тихий инсульт
08 августа 2024, 04:20

Фото: istock/eternalcreative

Невролог Наталья Щипицина рассказала о первых признаках тихого инсульта, которые могут не сразу насторожить пациента. По словам заведующей неврологическим отделением Люберецкой областной больницы, ранние симптомы этого состояния могут проявляться в виде головокружения, снижения слуха, шума в ухе, а также нарушений речи.
«Под масками тихого инсульта могут выступать эпизоды головокружения, снижения слуха, шума в ухе, зрительных нарушений в виде выпадения участка поля зрения и эпизоды нарушения речи», – уточнила Щипицина в интервью РИА Новости.

Также, по ее словам, кратковременное онемение рук, ног или слабость в конечностях могут сигнализировать о наличии ишемии в головном мозге. Для точной диагностики необходимо наблюдение у врача в течение суток и проведение нейровизуализации, в частности МРТ головного мозга в специальном режиме.

Щипицина подчеркнула, что преходящие нарушения мозгового кровообращения иногда можно спутать с гипертоническим кризом. В этом случае важно провести своевременную диагностику, чтобы предотвратить развитие инсульта и минимизировать его последствия.

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На Украине зафиксирована первая смерть от нового штамма коронавируса FLiRT
07 августа 2024, 23:25

Фото: istock/Halfpoint

На Украине зафиксирована первая смерть от нового штамма коронавируса FLiRT. По информации генерального директора областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Руслана Савчука, в Ивано-Франковской области на западе страны скончалась 80-летняя женщина.
«Пациентка была переведена в терапевтическое отделение, но через несколько дней она умерла. Лабораторно подтверждено, что в её организме был обнаружен субвариант FLiRT классического штамма Omicron», - сообщил Савчук, передает ТАСС.

Известно, что женщина также страдала от сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца.
Ранее главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил об обнаружении этого штамма в стране. На прошлой неделе были зафиксированы три случая субварианта FLiRT: два в Киеве и один в Ивано-Франковской области.

На данный момент в Украине циркулируют 10 штаммов вируса SARS-CoV-2, все из которых являются различными субвариантами варианта Omicron. В конце июля власти Киева сообщили о значительном увеличении заболеваемости COVID-19, которое возросло примерно в 4,5 раза по сравнению с июнем.

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Врач Устинова опровергла вред дрожжей в хлебе
07 августа 2024, 19:34

Фото: iStock/bhofack2

Врач-терапевт, врач-диетолог Елена Устинова заявила, что такие продукты, как дрожжи в хлебе, ошибочно считают вредными.
«Разница в дрожжевом и в бездрожжевом хлебе в закваске. В дрожжевой готовится на дрожжах, а в бездрожжевой — на грибках. Но их химический состав, и польза, и вред, могут быть абсолютно одинаковыми. Идеальный состав хлеба — это пшеничная мука не первого сорта, ржаная мука, отруби, вода, соль и закваска. Тогда и дрожжевой и бездрожжевой хлеб будут одинаково полезны», — отметила в беседе с Газета.ру Устинова.

Кроме этого, вредными напрасно считаются рыбные консервы, селедка и свиная печень.

Ранее нутрициолог, специалист по похудению Мария Сирош заявила, что причиной многих болезней и проблем со здоровьем у людей является в том числе и неправильный завтрак.

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Диетолог Соломатина раскрыла секрет полезной окрошки
Диетолог Соломатина: из окрошки нужно убирать колбасу и кефир
07 августа 2024, 16:17

Фото: iStock/Anastasiya Larionova

Окрошка — это блюдо, без которого невозможно представить лето. Казалось бы, этот холодный суп — кладезь витаминов и необходимых организму ферментов. Однако все ли так однозначно?
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» сообщила, что любую окрошку можно превратить во вредное блюдо, если неправильно сформировать состав.

«Самое основное — чем окрошка заливается. Если квас, то нужно выбирать натурального брожения, чтобы он был ферментированный, или, как делали наши бабушки, на ржаном хлебе. Чем меньше сахара в таком квасе, тем лучше. Иногда в магазинах продается не квас, а сладкая водичка. На ней априори полезной окрошки быть не может», — сказала эксперт.
Она добавила, что для того, чтобы сделать блюдо полезным, следует заменить колбасу на более полезное мясо: постная говядина, телятина, птица, индейка —любым, но не жирной свининой.

Для тех, кто следит за фигурой, диетолог посоветовала вместо картошки добавить топинамбур, в котором много инулина и клетчатки.

Елена Соломатина не забыла и про важность кефира и соли в окрошке.

«Кефир имеет низкий гликемический индекс, зато высокий инсулинемический. Его лучше заменить на сметану или нежирный йогурт. Соли не нужно много, потому что она повышает давление, задерживает жидкость в организме» — объяснила диетолог.

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Нутрициолог Сирош назвала неожиданную причину проблем со здоровьем у людей
Нутрициолог Сирош заявила об опасности неправильного завтрака
07 августа 2024, 16:04

Фото: iStock/Arx0nt

Нутрициолог, специалист по похудению Мария Сирош заявила, что причиной многих болезней и проблем со здоровьем у людей является в том числе и неправильный завтрак.
По её словам, неправильный завтрак может повлечь за собой много проблем.

«Я часто сталкиваюсь с людьми, у которых много проблем со здоровьем. И, как правило, объединяет их одно: они неправильно завтракают. Некоторые популярные завтраки сильно повышают глюкозу в крови, а это причина большого количества заболеваний. Также это сильно повышает инсулин, который стимулирует рост и деление клеток, включая раковые клетки», — пояснила в беседе с «Известиями» Сирош.

Она отметила, что вредными завтраками в том числе являются кукурузная, пшённая каши, а также из белого риса. Специалист не рекомендовала и продукцию быстрого приготовления.

А диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые препятствуют сгущению крови. К ним она отнесла чеснок, лук и болгарский перец.

«Лук содержит ещё и кверцетин, который укрепляет стенки мелких сосудов, ускоряет кровообращение в центральной нервной системе, поэтому сосуды не повреждаются. А чеснок богат германием, от которого зависит работа клапанов сердца», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Соломатина.

Ранее Елена Соломатина говорила, что из-за большого количества содержания глюкозы людям старше 50 лет лучше ограничить потребление таких фруктов, как виноград, манго, сладкие яблоки.

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#продукты
#врач
#питание
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В Наро-Фоминске спасли малышку с семикратным обвитием двухметровой пуповиной
07 августа 2024, 15:55

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Наро-Фоминского перинатального центра спасли новорождённую с семикратным обвитием двухметровой пуповиной. Об уникальном случае рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 29-летняя женщина на 39-й неделе беременности, у которой ранее выявили многократное обвитие шеи ребенка пуповиной. Такая патология опасна травмированием или даже удушьем плода.
«После обследования пациентки мы решили провести кесарево сечение. Во время операции мы сняли с шеи девочки семь витков пуповины, а с ручки - три кольца двухметровой длины. Такая аномалия встречается очень редко, а двухметровая пуповина – история уникальная. Нормальная длина пупочного канатика обычно составляет 40-60 сантиметров. После успешной операции на свет появилась девочка ростом 53 см и весом 3 270 г», – рассказал оперирующий врач акушер-гинеколог Сергей Солостухин.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Отца ребёнка пригласили на партнёрское кесарево сечение. Во время операции он поддерживал супругу и первым взял новорожденную на руки. Сейчас мама и ребёнок чувствуют себя хорошо и уже выписаны.

В министерстве отметили, что подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в регионе работает Единый call-центр одноимённой системы родовспоможения региона. Звонить можно ежедневно с 8 до 20 часов по телефону 8 (800) 550-30-03. Звонок бесплатный.

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#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
#перинатальные центры
#наро-фоминск
#врачи
#роды
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В Подмосковье выдали более 1,5 тыс. подарочных наборов для новорождённых
07 августа 2024, 14:01

Фото: iStock/LSOphoto

Свыше полутора тысяч подарочных наборов «Я родился в Подмосковье» выдали родителям новорождённых в Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Возможность получить подарочный набор помогает будущей маме посвятить больше времени подготовке к родам, так как всё необходимое для нее и малыша она может получить в роддоме или перинатальном центре. Всего с начала года подарочные наборы «Я родился в Подмосковье» выбрали более 1,5 тыс. родителей», — отметил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
В набор «Я родился в Подмосковье» входит более 50 предметов для мамы и малыша: это средства гигиены, уходовая косметика, одежда, игрушки, постельное бельё, светоотражающие наклейки на коляску, противоскользящий коврик для ванны и пр.

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#подарок
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#московская область
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В медучреждения Подмосковья с начала года поступило 39 санитарных машин
07 августа 2024, 13:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

39 санитарных автомобилей поступило в медицинские организации Московской области с начала года, 30 из них предназначены для службы неотложной помощи при поликлиниках, а ещё девять — для выездных паллиативных бригад, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Мы уделяем большое внимание развитию неотложной и паллиативной помощи в регионе. Для этого продолжаем оснащать наши медицинские организации санитарным транспортом. С начала текущего года в медучреждения Подмосковья поступило 39 автомобилей. Планируется поставка еще 29 единиц», — рассказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
Он добавил, что на покупку санитарного транспорта в регионе выделено около 48 миллионов рублей.

Машины получили Московский областной хоспис для детей, а также Павлово-Посадская, Пушкинская, Орехово-Зуевская и другие больницы региона.

Санитарный транспорт закупается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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#здравоохранение
#медицина
#транспорт
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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В Клинской больнице заработает первый аппарат МРТ
07 августа 2024, 12:21

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Клинской городской больнице будет работать аппарат магнитно-резонансной томографии. Он был поставлен в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Аппарат уже установлен. Около двух недель уйдет на монтаж аппарата, затем компания-производитель обучит персонал для работы на нём.
«Это первый аппарат МРТ, который мы получаем для Клинской больницы. Раньше такого аппарата у нас не было», – сказала главный врач Клинской больницы Ольга Стебловская.
За смену, которая обычно длится 12 часов, планируется проводить до 25 исследований. Оборудование может работать в круглосуточном режиме.

В администрации напомнили, что МРТ даёт возможность исследовать все органы и ткани человеческого организма. Преимущество МРТ – в том, что нет рентгеновского излучения, то есть метод считается безопасным для пациента.

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#мрт
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