Проезд по Мытищинской хорде станет платным с 22 января

Видео: пресс-служба МТДИ МО
«Мытищинская хорда разделена на пять участков, при этом предусмотрена исключительно безбарьерная оплата проезда: шлагбаумов на дороге нет. Узнать о тарифах на проезд и провести оплату можно будет через личный кабинет на сайте оператора скоростной дороги vis-transtoll.ru. Оплата по транспондеру будет доступна с 1 февраля», — говорится в сообщении.Мытищинская хорда была открыта 17 декабря. С открытия по трассе проехали свыше 400 тысяч машин. Протяжённость Мытищинской хорды составляет 16,1 км.
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