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Проезд по Мытищинской хорде станет платным с 22 января

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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Режим платного проезда будет введён на Мытищинской хорде в среду, 22 января, сумма оплаты будет зависеть от расстояния и класса машины, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.


«Мытищинская хорда разделена на пять участков, при этом предусмотрена исключительно безбарьерная оплата проезда: шлагбаумов на дороге нет. Узнать о тарифах на проезд и провести оплату можно будет через личный кабинет на сайте оператора скоростной дороги vis-transtoll.ru. Оплата по транспондеру будет доступна с 1 февраля», — говорится в сообщении.
Мытищинская хорда была открыта 17 декабря. С открытия по трассе проехали свыше 400 тысяч машин. Протяжённость Мытищинской хорды составляет 16,1 км.

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#минтранс мо
#мытищи
#платные дороги
#московская область
#подмосковье
Для школьников проведут всемирную олимпиаду «Великая Победа»
21 января 2025, 12:20

Фото: istockphoto.com/Ridofranz

Олимпиаду для школьников всего мира «Великая Победа», посвящённую Великой Отечественной войне, проведут в наступившем году, она начнётся в конце февраля и будет проходить в три тура, сообщает пресс-служба акции.
«Первый тур будет проходить с 25 февраля по 21 марта, он заключается в онлайн-тестировании. Второй тур — с 25 марта по 11 апреля — предполагает расширенное онлайн-тестирование со специальными заданиями. А на финальный тур, назначенный на 6 мая, участники должны представить творческую работу», — говорится в сообщении.
Все победители олимпиады получат подарки и ценные призы от организаторов и партнёров акции, а три человека смогут присутствовать на Параде Победы на Красной площади и на торжественном концерте 9 мая.

На сайте олимпиады «Великая Победа» уже открыта предварительная регистрация. Возрастные ограничения для участников олимпиады — не младше 10 и не старше 18 лет.

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#великая отечественная война
#победа
#олимпиада
#школьники
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В подмосковных КПО нашли индийские вазы и чашу из Египта
21 января 2025, 11:58

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Индийский сервиз ручной работы, а также металлическую чашу из Египта обнаружили сортировщики на конвейерных лентах подмосковных комплексов по переработке отходов «Нева» и «Восток», необычные находки пополнили коллекцию музея «Культурный слой», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Индийский сервиз состоит из двух ваз и кувшина с крышкой. Надпись на предметах, сделанная на английском языке, гласит, что это ручная работ. На металлической чаше есть надпись Egypt. Скорее всего, чашу привезли из поездки в качестве сувенира», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Музей «Культурный слой», куда отправили находки, состоит из необычных предметов, обнаруженных в ходе сортировки мусора на КПО. У музея два отделения: одно находится в КПО «Восток» в Егорьевске, второе — в КПО «Нева» в Солнечногорске. В коллекции музея насчитывается несколько сотен экспонатов.

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#кпо
#отходы
#минчистоты
#музей
#московская область
#подмосковье
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Мать невестки Шукшиной узнала о смерти дочери в притоне на шоу Малахова. Шокирующие кадры с места гибели Фрейи Зильбер
21 января 2025, 11:54

Фрейя Зильбер (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Несколько лет назад на шоу к Андрею Малахову Фрейя Зильбер пришла, чтобы сообщить всей стране о своей беременности от старшего сына Марии Шукшиной — Макара Касаткина. Эта история вызвала широкий резонанс, однако звездная семья долгое время не признавала факт ожидаемого пополнения в своих рядах. Лишь после рождения ребенка и проведения ДНК-теста мальчик был признан частью влиятельной династии. Однако в середине декабря 26-летняя девушка скончалась. Как именно ушла из жизни невестка Марии Шукшиной и что происходило с ней в последние дни, расскажет «Радио 1».

Что случилось с Фрейей Зильбер


Тело невестки Марии Шукшиной было найдено правоохранительными органами 22 декабря в квартире на Народной улице в Санкт-Петербурге. Там же находился труп 32-летнего мужчины. Из помещения полицейские изъяли множество использованных принадлежностей для употребления наркотиков. Это указывает на то, что Зильбер в последнее время могла злоупотреблять запрещенными препаратами. Тело девушки находилось среди грязи и мусора.

Квартира, в которой умерла Зильбер (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Фрейя Зильбер отдала своего сына Шукшиным


Вскоре после рождения первенца Фрейя осознала, что не справляется с обязанностями по воспитанию малыша и не может предоставить ему все необходимое. Как утверждала Мария, Фрейя решила отдать ребенка, и он стал расти в семье Шукшиных. По словам людей, которые общались с Зильбер в последние годы, она старалась видеться с сыном, когда это было возможно.

Чтобы обеспечить себя, девушка устроилась на две работы, но её жизнь всё равно не складывалась. По всей видимости, Фрейя обратилась за помощью к подруге и последние полгода провела у неё. Мать Фрейи Нина Лупачева до последнего момента не верила в смерть дочери и увидела её лишь в гробу.


Мать Фрейи узнала о смерти дочери от Андрея Малахова


Мать Зильбер Нина Лупачева (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Нина узнала о трагедии от Андрея Малахова и вместе с журналистами отправилась в Петербург.

«Кажется, что это всё ненастоящее, это неправда. Еду, чтобы забрать и достойно похоронить. Это точно, что она умерла? Вдруг это неправда?» — сокрушалась женщина в эфире программы «Малахов».
Дверь в квартиру, где произошла трагедия, долго не открывали, но вскоре Нину впустили в обшарпанное жилище, которое явно не видело ремонта с прошлого века.

«Да, она действительно умерла. Мальчик ездил в морг… Мы не знали, как с вами связаться, вот документы. Фрейя жила здесь из-за трагических обстоятельств — так сложилось, что ей негде было находиться, а моя дочь была её подругой. Это продолжалось около полугода. Она ещё утром была жива», — рассказала ей жительница квартиры, в которой Фрейя провела последние дни жизни.

По словам собеседницы, утром девушка была еще жива.

«Они просто что-то не то смешали, видимо, по глупости», — предположила хозяйка квартиры.

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Мать Фрейи была шокирована условиями жизни дочери


Когда вместе с журналистами программы мать Фрейи прибыла в квартиру, где проживала ее дочь, она пришла в ужас. Позже о последнем дне Фрейи Нине рассказала соседка.

«Гудели всю ночь, утром легли спать… Поэтому меня ничего не удивило, ну спят и спят. А потом пришла подружка к ним. Я ей говорю: „Заходи“. Мою дочь обнаружили на кресле — она живая была, мальчика в той комнате, а Фрейя была уже холодная. Думаю, они смешали что-то с алкоголем», — заявила соседка.

Прощание с Зильбер состоялось 26 декабря.

«Я до сих пор не могу в это поверить. Даже когда была у гроба в крематории. Не могу смириться с тем, что моей девочки больше нет», — со слезами на глазах призналась мать в эфире канала «Россия».

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Жителям Подмосковья грозят крупные штрафы за недопуск газовщика в квартиру
21 января 2025, 11:35

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Штраф за недопуск в квартиру специалиста для проверки технического состояния газового оборудования в Московской области составляет до 10 тысяч рублей, об этом предупредили в региональном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Главная цель профилактических проверок — не допустить несчастных случаев, связанных с неисправностью газового оборудования. Если житель дважды не обеспечивает проход ответственных служб в квартиру, ему грозит штраф в размере до 10 тысяч рублей», — сказал глава областного министерства Владислав Мурашов.
Он также напомнил, что при невозможности проверить оборудование квартиру отключают от подачи газа во избежание несчастных случаев. Например, в 2024 году от ресурса пришлось временно отключить свыше 17 тысяч квартир.

График визитов специалистов для проверки газового оборудования размещён на официальном сайте компании «Мособлгаз».

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#минчистоты
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#проверки
#техосмотр
#мособлгаз
#московская область
#подмосковье
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Названа зарплата вратаря Долганова по контракту с «Нефтехимиком»
Metaratings.ru: вратарь Долганов по контракту с «Нефтехимиком» заработает 22 млн
21 января 2025, 11:23

Фото: iStock/gorodenkoff

Стала известна зарплата вратаря Филиппа Долганова по контракту с «Нефтехимиком». Как выяснили Metaratings.ru, хоккеист заработает 22 млн рублей.
При этом, отмечает портал, за сезон 2026-2027 уроженец Ижевска получит на 3 млн рублей больше — 25 млн рублей.

Напомним, Долганов подписал контракт с «Нефтехимиком» три недели назад — 26 декабря. Это второй сезон хоккеиста в КХЛ.

В этом сезоне 26-летний вратарь сыграл 30 матчей в КХЛ, из которых 7 побед. Процент отраженных бросков составляет 92,1, а коэффициент надежности достигает показателя 2,66.

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#кхл
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#контракт
#трамп
#хоккей
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Четвёртый детсад в балашихинском ЖК «Новоград Павлино» построен почти на треть
21 января 2025, 10:30

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Строительство детского сада, рассчитанного на 205 воспитанников, ведётся на территории жилого комплекса «Новоград Павлино» в городском округе Балашиха, в настоящее время готовность объекта составляет около 30%, сообщает пресс-служба Главного управления строительного надзора Московской области.
«Сейчас на объекте возводят несущие конструкции надземной части здания», — отмечается в сообщении.
Площадь детского сада составит 3,4 тыс. квадратных метров. В здании предусмотрены помещения для групп с игровыми и спальнями, кружковые, музыкальный и физкультурный залы, столовая и медпункт.

Объект планируют достроить в третьем квартале 2026 года. Он станет четвёртым детским садом, открытым на территории ЖК «Новоград Павлино».

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#строительство
#главгосстройнадзор мо
#детский сад
#балашиха
#детсад
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В Подмосковье запустили проект «Цифровой бригадир» для контроля за стройками
21 января 2025, 10:08

Фото: istockphoto.com/metamorworks

Пилотный проект «Цифровой бригадир» для контроля за ходом строительства, созданный с использованием технологии искусственного интеллекта, запустили в Московской области, он стал частью автоматизированной информационной системы «Мониторинг бюджетного строительства», сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Цифровой бригадир» позволяет контролировать ход выполнения работ и получать актуальную информацию о количестве работников на стройке. Кроме того, система сравнивает плановое и реальное число строителей, что помогает повысить эффективность управления проектом», — рассказала министр госуправления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.
Она добавила, что проект «Цифровой бригадир» уже запущен на строительстве важного соцобъекта — многопрофильной клиники в Балашихе.

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#строительство
#цифровизация
#надежда куртяник
#московская область
#подмосковье
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С начала года в Московской области устранили около 1,5 тысяч дефектов
21 января 2025, 10:04

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Сотрудники Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области регулярно проверяют дворы, общественные места и оценивают их состояние. Они обращают внимание на чистоту, отсутствие мусора, дефекты малых архитектурных форм, своевременную уборку снега и льда, а также состояние игровых и спортивных площадок, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Все обнаруженные проблемы регистрируются и передаются коммунальным службам для быстрого исправления. После этого проводится повторный контроль.

С начала года было устранено около 1,5 тысяч дефектов, выявленных инспекторами. Наиболее распространённые нарушения включали мусор на контейнерных площадках и в урнах (5 777 единиц), вандализм с надписями на стенах, зданиях и заборах (1 015 единиц) и неубранный снег (387 единиц).

Жители Московской области могут обращаться напрямую в территориальные отделы Министерства по поводу обнаружения дефектов.

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#подмосковье
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#снег
#контроль
#нарушения
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Загруженность дорог Подмосковья утром 21 января составила четыре балла
21 января 2025, 09:51

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 21 января, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, пробки отмечаются при движении по направлению к Москве на одной федеральной трассе и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Проезд затруднён на трассе М-9 «Балтика», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехали 945 тысяч машин, что на 1,25% больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#минтранс мо
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#пробки
#московская область
#подмосковье
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