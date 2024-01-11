Пермский чиновник снял шапку с флагом Норвегии после критики бойцов СВО

Фото: istockphoto/Derek Brumby
Чиновник администрации Перми Александр Молоковских исключил из своего гардероба одежду с государственной символикой Норвегии. Ранее его фото в куртке и шапке с флагом Норвегии подвергли резкой критике пермские штурмовики, участвующие в СВО.
Четверо бойцов в камуфляже и балаклавах записали видеообращение, в котором напомнили, что Норвегия оказывает финансовую помощь Украине и поставляет вооружения для ВСУ. Они также выразили возмущение такой демонстрацией символики страны, которая поддерживает их противника на поле боя, передает РИА Новости.
Ранее чиновник появился на мероприятии в куртке и шапке итальянского бренда премиум-класса Napapijri, специализирующемся на производстве прочной и тёплой одежде для защиты от ветра и холода. Норвежский флаг на своих вещах компания размещает для того, чтобы вызвать ассоциацию со Скандинавией и суровыми погодными условиями.
После критики бойцов пермского штурмового отряда Александр Молоковских принёс публичные извинения за свою невнимательность и сообщил, что исключил из своего гардероба одежду с символикой Норвегии. В городской администрации добавили, что чиновник активно участвует в работе городских властей по поддержке участников СВО, членов их семей, а также волонтёров, помогающих бойцам.
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Ранее чиновник появился на мероприятии в куртке и шапке итальянского бренда премиум-класса Napapijri, специализирующемся на производстве прочной и тёплой одежде для защиты от ветра и холода. Норвежский флаг на своих вещах компания размещает для того, чтобы вызвать ассоциацию со Скандинавией и суровыми погодными условиями.
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Александр Бойцов