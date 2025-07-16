Пермячка винит мэрию в смерти своей собаки
В Перми местная жительница Евгения обвиняет администрацию города в гибели своего пти-брабансона по кличке Бренди. Собаку загрызла овчарка, принадлежащая владельцу нелегального хостела, на который жители района Геологов много лет жаловались властям.
По словам Евгении, особую тревогу вызывала овчарка Бахтиера, которая находилась на самовыгуле и пугала прохожих. В начале июля овчарка напала на Бренди и перекусила ей позвоночник.
Евгения намерена привлечь к ответственности не только Бахтиера, но и чиновников, которые игнорировали жалобы на нелегальный хостел, пишет Ural Mash.
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