Пермячка винит мэрию в смерти своей собаки

16 июля 2025, 16:53

Фото: iStock / Julia Suhareva

В Перми местная жительница Евгения обвиняет администрацию города в гибели своего пти-брабансона по кличке Бренди. Собаку загрызла овчарка, принадлежащая владельцу нелегального хостела, на который жители района Геологов много лет жаловались властям.