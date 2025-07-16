Полиция проверит интимное видео, снятое на пляже в Геленджике
В Геленджике полиция проверит публикацию видео, на котором пара совершает непотребства на одном из общественных пляжей города в присутствии семей с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Ранее данный ролик выложили в социальных сетях. На видео пара открыто совершала действия интимного характера на пляже, несмотря на то что были семьи с детьми.
По информации регионального главка МВД, будут установлены личности участников видео, а также будет дана правовая оценка их действиям.
Ранее в Белгороде две компании устроили драку из-за бикини. Конфликт начался после того, как 36-летняя женщина сделала замечание 30-летней девушке из-за чересчур открытого купальника. Началась словесная перепалка, а мужья скандалисток уже решали проблему кулаками.
В итоге у женщины, сделавшей замечание девушке, разбито лицо. Остальные участники драки также обратились за медицинской помощью. Они получили различные травмы, включая ушибы и повреждения мягких тканей.
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