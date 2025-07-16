Полиция проверит интимное видео, снятое на пляже в Геленджике

16 июля 2025, 16:11

Фото: iStock/Abrada

В Геленджике полиция проверит публикацию видео, на котором пара совершает непотребства на одном из общественных пляжей города в присутствии семей с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.