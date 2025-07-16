Единственным выжившим в смертельном ДТП под Новосибирском стал годовалый ребенок
Годовалый ребенок стал единственным выжившим в ДТП с семью погибшими в Новосибирской области. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.
Смертельная авария произошла 16 июля на 290-м километре трассы К-17Р в Краснозерском районе. Водитель «Сузуки» выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Тойота». В результате лобового столкновения пять человек скончались на месте, еще двое – в больнице. Малыш находится в среднем состоянии тяжести. В скором времени его доставят вертолетом в Новосибирск.
Как уточняет пресс-служба ГУ МВД по региону, в настоящий момент устанавливаются точные обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, отмечает областная прокуратура.
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