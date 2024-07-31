Владелица Wildberries Бакальчук подтвердила, что подала иск о разводе в суд

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Владелица маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила сообщения о том, что она подала в суд иск о разводе с Владиславом Бакальчуком. Об этом она написала в своем тг-канале. Заявление, по данным РИА Новости, поступило в Савеловский суд Москвы.
«Подтверждаю, что я официально подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом», — заявила Бакальчук.Бизнесмен Владислав Бакальчук вместе с тем является сооснователем компании Wildberries.
«Предметом заявленного генеральным директором Wildberries иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений», — приводит агентство цитату суда.Согласно закону, подобные иски, о которых говорит суд, — это дела о разводе, признании брака недействительным, дела об отцовстве, брачном договоре, алиментах и так далее.
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