Метро в Видное: когда построят, ближайшее станции и как доехать в Москву

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Видное — один из городов-спутников Москвы, который в 2006 году стал победителем конкурса на звание самого благоустроенного города России среди населённых пунктов с численностью населения менее ста тысяч человек.
Несмотря на то, что город находится в четырех километрах от Москвы, не все москвичи и гости столицы знают, как добраться до него. О планах по улучшению инфраструктуры и транспортной доступности города Видное читайте в материале «Радио1».
В начале 2019 года Правительство Москвы приступило к реализации крупного транспортного проекта, который свяжет Подмосковье и Москву ветками наземного метро, получившим название Московские центральные диаметры (МЦД).
В период с 2025 по 2027 год планируется запуск пятой линии Московских центральных диаметров. Эта линия пройдет через Москву и соединит подмосковные города Щелково, Мытищи и Пушкино на севере, а также Видное и Домодедово на юге.
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Ближайшая к городу Видное станция метро Нагатинская. Отсюда удобно делать переход до железнодорожной станции павелецкого направления и садиться на пригородную электричку до поселка Расторгуево рядом с городом Видное. Также удобной для пересадки на электричку может быть станция Каховская.
Через станцию метро Бутово ходит автобус номер 379. Данный маршрут курсирует с интервалом двадцать минут.
Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников
Автобус — маршрут №308 связывает город Видное с метро «Домодедовская» время в пути составит примерно 29 минут. Маршрут №708 курсирует до станций метро: «Красногвардейская», «Зябликово» и «Алма-Атинская».
Пригородная электричка — ближайшая железнодорожная станция к Видному — «Расторгуево». Оттуда можно доехать до Павелецкого вокзала, а затем пересесть на метро.
Фото: РИА Новости/ Илья Наймушин
Согласно плану развития, новая ветка МЦД 5 должна связать между собой несколько подмосковных городов с юга на север — Домодедово, Видное, Москва, Мытищи и Пушкино. Станция МЦД-5 в Видном должна будет заработать на существующей станции Расторгуево Московской железной дороги.
Предварительная схема включает в себя 36 станций с пересадками на станциях метро: Царицыно, Печатники, Текстильщики, Нижегородская (МЦК), Авиамоторная и Электрозаводская.
В июле 2023 года начальник Московской железной дороги Валерий Танаев сообщил, что запуск Ярославско-Павелецкого Московского центрального диаметра (МЦД-5) отложен до 2026 года. Ранее власти рассчитывали на его открытие в 2025 году.
В конце ноября 2024 года начальник дирекции МЦД Виктор Кальщиков на встрече с москвичами заявил, что проект МЦД-5 не остановлен.
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Когда будет метро в Видное
В начале 2019 года Правительство Москвы приступило к реализации крупного транспортного проекта, который свяжет Подмосковье и Москву ветками наземного метро, получившим название Московские центральные диаметры (МЦД).
В период с 2025 по 2027 год планируется запуск пятой линии Московских центральных диаметров. Эта линия пройдет через Москву и соединит подмосковные города Щелково, Мытищи и Пушкино на севере, а также Видное и Домодедово на юге.
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Ближайшие станции метро к Видному
Ближайшая к городу Видное станция метро Нагатинская. Отсюда удобно делать переход до железнодорожной станции павелецкого направления и садиться на пригородную электричку до поселка Расторгуево рядом с городом Видное. Также удобной для пересадки на электричку может быть станция Каховская.
Через станцию метро Бутово ходит автобус номер 379. Данный маршрут курсирует с интервалом двадцать минут.
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Как добраться из Видного в Москву
Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников
Автобус — маршрут №308 связывает город Видное с метро «Домодедовская» время в пути составит примерно 29 минут. Маршрут №708 курсирует до станций метро: «Красногвардейская», «Зябликово» и «Алма-Атинская».
Пригородная электричка — ближайшая железнодорожная станция к Видному — «Расторгуево». Оттуда можно доехать до Павелецкого вокзала, а затем пересесть на метро.
МЦД-5 в Видном
Фото: РИА Новости/ Илья Наймушин
Согласно плану развития, новая ветка МЦД 5 должна связать между собой несколько подмосковных городов с юга на север — Домодедово, Видное, Москва, Мытищи и Пушкино. Станция МЦД-5 в Видном должна будет заработать на существующей станции Расторгуево Московской железной дороги.
Предварительная схема включает в себя 36 станций с пересадками на станциях метро: Царицыно, Печатники, Текстильщики, Нижегородская (МЦК), Авиамоторная и Электрозаводская.
В июле 2023 года начальник Московской железной дороги Валерий Танаев сообщил, что запуск Ярославско-Павелецкого Московского центрального диаметра (МЦД-5) отложен до 2026 года. Ранее власти рассчитывали на его открытие в 2025 году.
В конце ноября 2024 года начальник дирекции МЦД Виктор Кальщиков на встрече с москвичами заявил, что проект МЦД-5 не остановлен.
«Что касается D5, я не слышал от правительства Москвы решений о какой-то кардинальной остановке проекта. Ярославским и Павелецким направлением мы продолжим заниматься в любом случае — это указано в стратегиях», — цитирует Виктора Кальщикова издание MSK1.RU.
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Елена Генералова