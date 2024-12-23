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Метро в Видное: когда построят, ближайшее станции и как доехать в Москву

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Видное — один из городов-спутников Москвы, который в 2006 году стал победителем конкурса на звание самого благоустроенного города России среди населённых пунктов с численностью населения менее ста тысяч человек.
Несмотря на то, что город находится в четырех километрах от Москвы, не все москвичи и гости столицы знают, как добраться до него. О планах по улучшению инфраструктуры и транспортной доступности города Видное читайте в материале «Радио1».

Когда будет метро в Видное




В начале 2019 года Правительство Москвы приступило к реализации крупного транспортного проекта, который свяжет Подмосковье и Москву ветками наземного метро, получившим название Московские центральные диаметры (МЦД).

В период с 2025 по 2027 год планируется запуск пятой линии Московских центральных диаметров. Эта линия пройдет через Москву и соединит подмосковные города Щелково, Мытищи и Пушкино на севере, а также Видное и Домодедово на юге.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Ближайшие станции метро к Видному


Ближайшая к городу Видное станция метро Нагатинская. Отсюда удобно делать переход до железнодорожной станции павелецкого направления и садиться на пригородную электричку до поселка Расторгуево рядом с городом Видное. Также удобной для пересадки на электричку может быть станция Каховская.

Через станцию метро Бутово ходит автобус номер 379. Данный маршрут курсирует с интервалом двадцать минут.

В столичном регионе с января подорожает проезд в электричках
В столичном регионе с января подорожает проезд в электричках

Как добраться из Видного в Москву


Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников

Автобус — маршрут №308 связывает город Видное с метро «Домодедовская» время в пути составит примерно 29 минут. Маршрут №708 курсирует до станций метро: «Красногвардейская», «Зябликово» и «Алма-Атинская».

Пригородная электричка — ближайшая железнодорожная станция к Видному — «Расторгуево». Оттуда можно доехать до Павелецкого вокзала, а затем пересесть на метро.

МЦД-5 в Видном


Фото: РИА Новости/ Илья Наймушин

Согласно плану развития, новая ветка МЦД 5 должна связать между собой несколько подмосковных городов с юга на север — Домодедово, Видное, Москва, Мытищи и Пушкино. Станция МЦД-5 в Видном должна будет заработать на существующей станции Расторгуево Московской железной дороги.

Предварительная схема включает в себя 36 станций с пересадками на станциях метро: Царицыно, Печатники, Текстильщики, Нижегородская (МЦК), Авиамоторная и Электрозаводская.

В июле 2023 года начальник Московской железной дороги Валерий Танаев сообщил, что запуск Ярославско-Павелецкого Московского центрального диаметра (МЦД-5) отложен до 2026 года. Ранее власти рассчитывали на его открытие в 2025 году.

В конце ноября 2024 года начальник дирекции МЦД Виктор Кальщиков на встрече с москвичами заявил, что проект МЦД-5 не остановлен.

«Что касается D5, я не слышал от правительства Москвы решений о какой-то кардинальной остановке проекта. Ярославским и Павелецким направлением мы продолжим заниматься в любом случае — это указано в стратегиях», — цитирует Виктора Кальщикова издание MSK1.RU.

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В Мытищах снесли аварийный многоквартирный 92-летний дом
23 декабря 2024, 16:34

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Трёхэтажный кирпичный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Советской улице в микрорайоне Пироговский в Мытищах, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом на 24 квартиры был построен в 1932 году, его общая площадь составляла свыше 2 тысяч квадратных метров. Со временем ключевые элементы здания пришли в негодность, и постройку признали аварийной. В первом квартале текущего года жильцов из дома расселили, а здание внесли в список на снос», — говорится в сообщении.
Работы по сносу аварийного дома завершили в текущем месяце. В настоящее время участок, который занимал дом, свободен от постройки, строительный мусор вывезли и утилизировали.

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#мособлархитектура
#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#мытищи
#снос
#аварийное жильё
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В Ульяновской области беременным студенткам будут выплачивать по 200 тыс. рублей
23 декабря 2024, 16:23

Фото: istockphoto/Natalia Kuzina

Беременным студенткам в Ульяновской области предоставят социальную выплату в размере 200 тысяч рублей. Эта мера поддержки начнёт действовать с 2025 года.
Об этом сообщил губернатор области Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона, передаёт телеграм-канал SHOT. Со следующего года будущие мамы, обучающиеся в вузах и колледжах Ульяновской области на очном отделении, будут получать указанную выплату в рамках программы поддержки молодых семей.

Воспользоваться данной выплатой смогут студентки, прожившие на территории региона не менее одного года до того, как поступили в вуз. Срок беременности должен составлять не менее шести месяцев.

Кроме выплат, при высших учебных заведениях Ульяновска будут созданы специальные группы временного пребывания для детей до трёх лет. Мамы-студентки смогут оставлять там малышей на время занятий.

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#вуз
#беременность
#выплаты
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Жителям Подмосковья рекомендовали оплатить счета до 26 декабря
23 декабря 2024, 15:58

Фото: пресс-служба администрации г. о. Королёв

МосОблЕИРЦ начинает выпуск платёжных документов за декабрь. В ближайшее время счета будут сформированы в личном кабинете и отправлены большинству жителей Подмосковья до 24 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Расчётный центр разъяснил особенности оплаты коммунальных счетов за последний месяц года. Срок выпуска квитанций традиционно сдвинули, чтобы можно было встретить Новый год с оплаченными коммунальными услугами. Оплатить счета рекомендуется до 26 декабря. Те, кто предпочитает рассчитываться за ЖКУ в обычном графике, могут оплатить квитанции за декабрь в привычные сроки», – говорится в сообщении.
В ведомстве предупредили, что если счёт за ноябрь был оплачен после 12 декабря, оплаты могли не отразиться в платёжном документе за декабрь и будут учтены в январе 2025 года

Как напомнили в министерстве, оплатить счета без банковской комиссии можно в личном кабинете и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте расчётного центра, в клиентских офисах расчетного центра, электронный счёт – из электронной почты.

К тому же у участников предновогодней акции «Выигрывай с умной платёжкой» есть шанс выиграть 3,999 рублей. Это сможет каждый, кто полностью оплатит коммунальные услуги до 27 декабря через личный кабинет или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Подробнее об этой и других акциях можно узнать на сайте.

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#минжкх мо
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Объем трафика YouTube в РФ упал до критических 20%
23 декабря 2024, 15:39

Фото: iStock/ champpixs

Объем трафика американского видеохостинга YouTube в Российской Федерации упал до рекордно низких 20%, сообщил портал Digital Report.
Авторы статьи подчеркнули, что видеохостинг теряет российскую аудиторию из-за технических ограничений.

Ранее YouTube был одной из самых популярных платформ в Российской Федерации. Его ежедневная аудитория насчитывала больше 90 миллионов пользователей. На данный момент посещаемость YouTube сократилась до критического минимума. Из-за проблем с доступом к видеохостингу начали развиваться отечественные платформы.

«RuTube, позиционируемый как главная альтернатива YouTube, несмотря на государственную поддержку и значительные инвестиции, пока не смог привлечь сопоставимую аудиторию», — обратили внимание авторы материла.

По информации независимых аналитиков, ежедневная аудитория RuTube в настоящий момент не превышает 3—4 миллиона пользователей.

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#россияне
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На ж/д станциях в Подольске проводят рейды по безопасности
23 декабря 2024, 15:39

Фото: iStock/ champpixs

Профилактические рейды, направленные на уменьшение числа несчастных случаев на железной дороге, проводят на станциях в городском округе Подольск, участие в рейдах принимают сотрудники администрации муниципалитета, представители полиции, Административно-пассажирской инспекции Московской области и движения «Волонтёры Подмосковья», сообщает пресс-служба министерства информации и молодёжной политики региона.
«В ходе рейдов их участник проводят профилактические беседы со взрослыми и юными пассажирами, а также раздают листовки с информацией о ключевых правилах безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Такие рейды проводятся регулярно. В ходе каждого рейда его участники раздают свыше ста информационных листовок.

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#подольск
#железная дорога
#рейды
#железнодорожная станция
#безопасность
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Депутат Иванов: коучи и инфоцыгане разрушают семьи в России
23 декабря 2024, 15:37

Фото: iStock/kieferpix

Непрофессиональные психологи, коучи и инфоцыгане разрушают российские семьи, так как предлагают супругам не переговоры, а подталкивают к разводу. Об этом заявил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, количество разводов в стране растет из-за того, что людям навязывают ставить в приоритет личные интересы, а не семейные обязанности.
«Общественники должны не концерты Лолиты запрещать, а направить внимание на этих специалистов, фактически разрушающих семьи. Мы обязаны направить усилия на укрепление семейных связей и преодоление трудностей, а не поощрять легкий выход из ситуации. Психологи должны спасать, а не разрушать семьи. Ничего нет дороже близких людей и настоящей любви», — пояснил депутат в беседе с NEWS.ru.
Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала женщин грамотно оценить свой репродуктивный потенциал, также отметив, что в 2024 году около 1,5 тысяч москвичек родили первого ребенка после 40 лет. По ее словам, развитие современной медицины создало иллюзию, что можно «немного подождать с материнством».

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#семьи
#депутат
#развитие
#демография
#развод
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«Ростех» заключил новое соглашение с республикой Тува
23 декабря 2024, 15:31

Фото: iStock/seb_ra

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и глава республики Тува Владислав Ховалыг заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подразумевает разработку инвестиционных проектов, введение новых производств с использованием всех инновационных достижений компании.
«Ростех» и Тува в рамках соглашения будут концентрировать усилия на развитии инфраструктуры региона и продолжат работу по добыче полезных ископаемых, защите экологии и окружающей среды. Также «Ростех» поможет региону в развитии цифровизации, систем «умного города» и здравоохранения — лечебные учреждения смогут использовать новейшие медицинские технические решения, созданные корпорацией», — пишет RuNews24.ru.
Ранее представитель «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщал, что российские боевые сухопутные роботы уже применяются на поле боя. Он также упомянул платформу «Депеша», способную к решению широкого спектра задач, в частности, транспортных, что обеспечивается ее модульной конструкцией.

Эксперт отметил, что платформа маневренная, компактная, а обнаружить ее весьма трудно, удобно применяется в городе.

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#эксперт
#ростех
#соглашения
#платформа
#роботы
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Второй этап расселения аварийного жилья в Подмосковье охватит 35 тыс. жителей
23 декабря 2024, 15:29

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Жителей домов Московской области, признанных аварийными до 2017 года, расселят в первой половине 2025-го.
Такой срок назвал губернатор региона Андрей Воробьёв, выступая с ежегодным обращением к жителям.
«Президент ставит задачу в следующие пять лет не снижать темпов расселения аварийного жилья. Весной достроим последние 14 домов в Шатуре, Дмитрове, Сергиево Посаде, Богородском городском округе и Талдоме. Туда переедут в завершение программы 4,3 тыс. человек», – сказал глава региона.
Он добавил, что следующая цель – расселить дома, признанные аварийными после 2017 года. Второй этап охватит 35 тыс. жителей.

Воробьёв напомнил, что в Подмосковье реализуют 17 проектов реновации для расселения ветхого и аварийного жилья.

С января 2024 года в регионе приступили к новому этапу программы переселения аварийных домов, которые были признаны таковыми с 1 января 2017 по 1 января 2022 года. Жители могут выбрать сертификат для переселения либо получить квартиру в построенном доме или купленную на вторичном рынке.

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#ветхое жильё
#аварийное жильё
#дома
#обращение к жителям
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Стали известны победители Международной премии имени Халеда аль-Хатыба
Журналисты Лапик, Баалюша, Магомедов и Одейми получили премию Халеда аль-Хатыба
23 декабря 2024, 15:27

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Стали известны победители Международной премии имени Халеда аль-Хатыба — 2024, которую вручают журналистам за лучшие работы из зоны конфликта. В жюри находились главный редактор RT Маргарита Симоньян, военкор RT Саргон Хадайя и военкор ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный.
Победителями премии стали Игорь Лапик с телеканала «Звезда», Мухаммад Баалюша с телеканала «Аль-Машхад», Омар Магомедов с телеканал НТВ и Нахле Одейми с телеканал MTV, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин наградил лауреатов первой премии «Золотой пиксель». Премию вручили в Подмосковье лучшим военкорам, блогерам, журналистам и даже авторам лучшей песни о Подмосковье. За победу боролись более 100 участников, 19 из которых стали лауреатами.

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