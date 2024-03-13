Коуч оценил перспективность отношений с женщиной с большим количеством партнеров

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К коучу по отношениям Мэттью Хасси обратилась женщина, которая уверена, что большое количество партнеров в прошлом обесценивает ее значимость в глазах избранника. Эксперт оценил ее утверждение в материале для The good men project.
Девушка призналась, что испытывает дискомфорт из-за мнения, что опытные в сексе женщины, не достойны надежных отношений.
Хасси отметил, что у людей мнение на этот счёт может отличаться и призвал женщину меньше обращать внимания на негатив.
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Хасси отметил, что у людей мнение на этот счёт может отличаться и призвал женщину меньше обращать внимания на негатив.
«Эмоционально зрелые люди понимают, что у каждого есть своя история жизни. Поиск развитых, открытых партнеров имеет решающее значение для здоровых отношений», — заявил эксперт.Специалист отметил, что в основном, люди переживают из-за девственности в 35 лет или же напротив, из-за неудачных попыток найти достойного партнера после многочисленных романов.
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Алина Юрчак