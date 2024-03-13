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Коуч оценил перспективность отношений с женщиной с большим количеством партнеров

13 марта 2024, 07:44
Фото: istock / Tero Vesalainen

Фото: istock / Tero Vesalainen

К коучу по отношениям Мэттью Хасси обратилась женщина, которая уверена, что большое количество партнеров в прошлом обесценивает ее значимость в глазах избранника. Эксперт оценил ее утверждение в материале для The good men project.
Девушка призналась, что испытывает дискомфорт из-за мнения, что опытные в сексе женщины, не достойны надежных отношений.

Хасси отметил, что у людей мнение на этот счёт может отличаться и призвал женщину меньше обращать внимания на негатив.


«Эмоционально зрелые люди понимают, что у каждого есть своя история жизни. Поиск развитых, открытых партнеров имеет решающее значение для здоровых отношений», — заявил эксперт.
Специалист отметил, что в основном, люди переживают из-за девственности в 35 лет или же напротив, из-за неудачных попыток найти достойного партнера после многочисленных романов.

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Начался священный месяц Рамадан: Что можно и чего нельзя делать в этот месяц?
Рамадан с 10 марта 2024: Как его отметят в России и что запрещено мусульманам
13 марта 2024, 06:00

Фото: istock / Scrofula

Рамадан (Рамазан) – священный месяц для всех мусульман, когда необходимо соблюдать строгий пост. О времени начала и конца Рамадана в 2024 году, а также о том, что можно и нельзя в этот месяц читайте в материале «Радио 1».

Когда начинается и заканчивается Рамадан в 2024 году

В России в 2024 году Рамадан наступил 10 марта с заходом солнца. Первый день мусульманского поста пришёлся на 11 марта, конец Рамадана наступит 8 апреля. На закате последнего дня и весь следующий день, 10 апреля, верующие мусульмане будут отмечать праздник разговения — Ураза-байрам.

Месяц Рамадан: в чем его суть для верующих

Для верующих Рамадан — главная обязанность в году. В период месяца Рамадан мусульмане соблюдают пост, который считается одним из самых строгих среди всех религий. Соблюдение поста предписано для того, чтобы укрепить мусульман в самодисциплине и точном исполнении заветов Аллаха. Многие мусульмане считают, что пропущенные при жизни дни поста будут компенсировать их потомки.

Во время Рамадана нужно сдерживать свой нрав, вести себя благородно и достойно, стремиться к самосовершенствованию и совершать поступки во благо. Верующим можно употреблять пищу и воду только дважды в день: до рассвета (сухур) и на закате (ифтар).

Пост в Рамадан является третьим из пяти столпов ислама. Его обязательно нужно соблюдать всем взрослыми мусульманам, кроме больных, путешественников и женщин в период менструации или беременности. При этом им в любом случае необходимо возместить дни поста, как только это станет возможным. Пожилые люди могут соблюдать пост по своему усмотрению.

Что нужно делать

Мусульмане верят, что первые 10 дней священного месяца приносят верующим милость Аллаха, вторые — прощение и избавление от грехов, а третьи — спасение от ада. С Рамаданом связан ряд строгих правил и запретов, которые могут немного различаться в зависимости от культуры.

В священный месяц Рамадан дозволяется:

  1. чистить зубы, не глотая при этом воду;
  2. купаться, следя, чтобы вода не попала в рот.
  3. глотать слюну;
  4. сдавать кровь;
  5. вакцинироваться и делать уколы;
  6. целоваться не в интимных целях.
В дневное время нужно заниматься молитвами, чтением Корана, работой, благочестивыми размышлениями и поступками, а также благотворительностью. Помимо обычных пяти молитв каждую ночь совершается дополнительный намаз.

Что запрещено

В дневное время священного месяца запрещено:

  1. курить (или нюхать) табак, кальян или благовония,
  2. вызывать рвоту;
  3. глотать мокроту, поскольку это считается питьем;
  4. вести половую жизнь;
  5. предаваться удовольствиям и развлечениям.
Эти запреты помогают развить самообладание, смирение и сострадание к нуждающимся. После заката ограничения снимаются, но излишества, к примеру, чрезмерное веселье или переедание, не приветствуются.

Не считается нарушением поста случайное попадание пищи или воды в рот. Например, если идет дождь или вы, по случайности, проглотили какое-нибудь насекомое.

Как отмечают и зачем нужен календарь Рамадана

Рамадан является девятым месяцем мусульманского лунного календаря. Традиционно начало Рамадана отсчитывают с появления луны и строго фиксированной даты нет – каждый год начало приходится на разное время. Все дело в специфике лунного календаря: он на 11 дне короче, чем Григорианский. Из-за этого Рамадан каждый год наступает на 11 дней раньше, чем в прошлом году.

Во время священного месяца Рамадан в мусульманских государствах заметно снижается рабочая активность, уменьшается рабочий день, усиливаются религиозные настроения, обычная жизнь смещается на вечер и ночь.

Так как время поста зависит от времени захода солнца, оно меняется ежедневно. Расписание, которое помогает мусульманам узнать, когда начинается и заканчивается пост в Рамадан, в регионах отличается.

Рамадан 2024 в России

Согласно данным ВЦИОМ, 5% населения России исповедует ислам. По данным НИУ ВШЭ, в 2016 году ислам исповедовали 7,7% взрослых россиян, тогда как в 2000 году в стране насчитывалось 7,4% последователей ислама.

Так, в РФ проживают от 7 до 12 млн мусульман. При этом 94,5% российских мусульман относят себя к «верующим» и «скорее верующим». Это означает, что пост будут соблюдать около 10 млн человек.

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#пост
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#россия
#религия
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Юрист Соловьёв заявил о праве россиян покупать алкоголь в любое время
13 марта 2024, 01:33

Фото: iStock/ipopba

Заслуженный адвокат РФ Иван Соловьев заявил, что по закону РФ покупатель имеет право приобретать алкогольную продукцию даже в ночное время. Никаких санкций за это человеку не предусмотрено.
«Предприниматели в реализации этой продукции ограничиваются, но право человека на приобретение алкогольных напитков ночью никто не отнимает. Любой гражданин в установленном порядке, если это какой-то ресторан или какое-то место, где разрешено работать в ночное время, может приобрести алкоголь, и ответственности за это не понесёт», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Соловьев.

По его словам, даже за покупку алкоголя в «наливайках», где продажа такой продукции ограничивается временем, гражданину ничего не будет. А вот заведение за незаконную продажу может понести ответственность.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который расширяет возможности регионов по борьбе с так называемыми «наливайками».

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#алкоголь
#закон
#продажа
#предприниматели
#право
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Участники «Би-2» сообщили об отмене фестиваля в Турции
«Би-2» сообщила об отмене фестиваля в Турции по «объективным причинам»
13 марта 2024, 00:48

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фестиваль «Каникулы с Би-2» не состоится по «объективным причинам», из-за которых музыканты не поедут в Турцию в ближайшее время, сообщается на официальной странице музыкального коллектива в Instagram*.
«Мы проверили все возможные варианты, но, к сожалению, сообщаем, что этот фестиваль не состоится. Существуют объективные причины, по которым мы не приедем в ближайшее время в Турцию», – заявили артисты.

Мероприятие должно было состояться в конце апреля в пятизвездочном отеле Martı Myra в городе Кемер, Турция. Стоимость билетов и проживания в отеле на фестиваль, ведущими которого станут актеры Алекс Дубас и Максим Виторган, варьировалась от 289 000 рублей до 379 000 рублей.

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* Запрещенная в России социальная сеть; принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta
#музыканты
#турция
#фестиваль
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Аналитик Ульянов заявил об опасности разговора по телефону с мошенниками
13 марта 2024, 00:42

Фото: istock/Diy13

Руководитель аналитического центра Владимир Ульянов заявил, что поговорив с человеком на протяжении минуты по телефону, мошенники способны сгенерировать речь собеседника с помощью нейросети.
Он подчеркнул, что новые технологии позволяют аферистам сделать копию, практически не отличимую от оригинала.

«Опасность заключается в том, что при разговоре с человеком по телефону мошенники теоретически могут записать голос своего собеседника. Затем на его основе генерировать фразы с помощью нейросети и использовать их в своих целях», — отметил в беседе с «Москвой 24» Ульянов.

Ранее сообщалось, что в мессенджере Telegram мошенники начали активно использовать нейросети, чтобы подделывать голосовые и даже видеосообщения якобы от знакомых жертвы. Сообщения-обманки могут быть сделаны настолько качественно, что не вызывают сомнений у жертвы. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв в беседе с «Радио 1» рассказывал, как не попасться на крючок злоумышленников.

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#мошенники
#технологии
#опасность
#telegram
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Луганская школьница написала письмо Макрону
Луганская школьница написала письмо Макрону в ответ на его слова о России
13 марта 2024, 00:37

Фото: сайт Кремля

Луганская школьница, писательница и драматург Фаина Савенкова, которая числится в базе данных украинского сайта «Миротворец», написала открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону в ответ на его высказывания о России и Украине, сообщает РИА Новости.
«Господин Макрон, я подросток, живущий в Донбассе все эти годы ужасной агрессии Украины против своего когда-то народа. И все оружие, которое вы поставляете Украине, представляет опасность для моей семьи. Мы живем под обстрелами по вашей вине», — заявила в письме Савенкова.

Школьница обвинила Францию и другие западные страны в организации сражения до последнего украинца. Но этого недостаточно для президента Макрона, пишет она, который хочет, чтобы в зону конфликта были введены войска НАТО, чтобы не только украинцы, но и французы смогли ощутить боль потерь и узнать, как выглядят разрушенные города. Назвав Макрона военным преступником и лжецом, Савенкова заявила, что французские граждане должны выбрать между жизнью в мире или «в огне третьей мировой войны».

По словам девушки из Луганска, это уже второе ее обращение к президенту Макрону. В ответ на первое письмо президентская канцелярия заявила, что Франция приложит все усилия для того, чтобы стороны конфликта выполнили Минские соглашения.

Однако тем временем Франция и Германия спокойно вооружают украинских лидеров, власти сделали выбор, наплевав в лицо и народу Донбасса, и народу Франции, заявила Савенкова.

По словам автора письма, оно было опубликовано в нескольких СМИ на русском, английском и французском языках. Девушка отметила наличие отклика.

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#лнр
#письма
#франция
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#украина
#днр
#россия
#сво
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Вторичное жильё Петербурга подорожало более чем на 72% за четыре года
13 марта 2024, 00:19

Фото: istockphoto.com/eugenesergeev

Вторичная недвижимость в Санкт-Петербурге подорожала на 72,3% в сравнении с доковидными временами.
Так, сейчас квадратный метр вторичного жилья в Северной столице достигает цены в 215,3 тыс. рублей.

«С февраля 2020 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Петербурга выросла на 72,3%, или на 90,4 тыс. рублей», – уточнила в беседе с «Петербургским дневником» генеральный директор агентства недвижимости Ольга Эбель.

До этого вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что в случае, если ключевая ставка не понизиться до осени, вторичное жильё в России подешевеет на 5-10%.

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#недвижимость
#цены
#санкт-петербург
#жильё
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Детский психолог Никифорова не рекомендовала детям играть в ужастики
12 марта 2024, 21:22

Фото: istockphoto.com/sakkmesterke

Детский психолог Варвара Никифорова заявила, что для детей вредны такие компьютерные игры, как шутеры (стрелялки), ужасы, поскольку они могут покалечить психику ребёнка.
«Что касается шутеров, в особенности тех, которые содержат насилие и жестокость, они оказывают негативное воздействие на психологическое здоровье детей, вызывая стресс, тревогу и депрессию, а также ухудшая качество их сна и концентрацию. Практически калечат психику», — пояснила в беседе с NEWS.ru Никифорова.

Она рекомендовала родителям лучше контролировать увлечения своих детей, предлагая им безопасные игры и другие формы досуга.

Ранее Варвара Никифорова заявляла, что такие жанры компьютерных игр, как стратегии, головоломки, образовательные программы полезны для детей. Так, головоломки способны развивать усидчивость, пространственное воображение и внимание ребёнка.

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#психолог
#качество
#здоровье
#игры
#дети
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Воробьёв обсудил с управдомами Королёва ситуацию с теплоснабжением
В Королёве реконструируют три котельные и заменят порядка 18 км сетей
12 марта 2024, 20:18

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв встретился с управдомами микрорайона Юбилейный, чтобы обсудить ситуацию с теплоснабжением. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
В ходе беседы речь, в основном, шла о котельной №3А, где были зафиксированы технологические нарушения работы. Последняя крупная авария случилась 10 января. Тогда из-за отключения электричества произошёл сбой на котле, поэтому пришлось переключиться на резервный. В настоящее время теплоснабжение в микрорайоне восстановлено.

«Хочу поблагодарить всех, кто работает на котельной – быстро, качественно восстановили котел. Знаю также, что и жителей информировали, разъясняли нюансы – эта коммуникация, диалог очень важны. У нас продолжается реализация большой программы модернизации котельных и сетей в каждом городском округе. В частности, в Королёве будет инвестировано порядка 2,8 млрд рублей», – рассказал Воробьёв.
Отмечается, что котельная №3А питает большую часть микрорайона Юбилейный, а это 90 многоквартирных домов и 18 соцобъектов.

Здание котельной было введено в эксплуатацию в 1985 году и за это время всё оборудование устарело. В этом году объект начнут реконструировать, на нём установят новые мощные котлы отечественного производства. Все работы планируется завершить в 2026 году.

Также в проект модернизации попали две котельные «Самаровка» и «Текстильщик». Помимо них, будет проведён капитальный ремонт линии центрального отопления между котельной №77 и №3А в микрорайоне Юбилейный. В общей сложности будет заменено порядка 18 километров сетей. Программа модернизации рассчитана до 2027 года.

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#андрей воробьёв
#подмосковье
#королёв
#котельная
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Психолог Аракелова объяснила агрессивное вождение мужчин весной
12 марта 2024, 19:50

Фото: istockphoto.com/Natalia Kokhanova

Психолог Армена Аракелова заявила, что агрессивное вождение мужчин весной может быть связано с повышением уровня тестостерона у мужчин.
«Весна — период повышенной гормональной активности, что приводит к росту оживлённости на дорогах. Пик тестостерона среди мужского населения приходится на весну и лето. Избыток гормона в организме может провоцировать агрессивные состояния. Они часто становятся причиной рискованных и необдуманных решений на дороге», — пояснила в беседе с Газета.ру Аракелова.

По её словам, влияет и то, что весной люди становятся более импульсивными, выходят из так называемого «зимнего анабиоза» и у меньше получается контролировать свои эмоции.

Ранее детский психолог Варвара Никифорова заявляла, что такие жанры компьютерных игр, как стратегии, головоломки, образовательные программы полезны для детей.

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#психолог
#лето
#весна
#люди
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