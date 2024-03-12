Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Назван лучший способ исправить прикус

Назван лучший способ исправить прикус

Врач Сумцова назвала брекеты лучшим способом исправления прикуса
12 марта 2024, 23:48
Фото: istockphoto.com/JohnAlexandr

Фото: istockphoto.com/JohnAlexandr

Стоматолог Татьяна Сумцова заявила, что брекеты являются одним из лучших способов исправить прикус, не требующий хирургического вмешательства.
Она напомнила, что исправить прикус можно хирургическим путём, а также без оперативного вмешательства.

«Хирургический подразумевает надрез костной ткани и перемещение зубов на нужный участок. Без операции, при отсутствии серьёзных патологий: элайнеры (съёмные прозрачные капы), трейнеры (силиконовые капы), пластинки, брекеты — один из лучших способов исправить неправильный прикус», — поделилась в беседе с NEWS.ru врач.


Ранее хирург-стоматолог-имплантолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова выражала сомнения в эффективности вакцины от кариеса.

Читайте также:

Стоматолог предупредил об опасности российских анестетиков

Стоматолог Мелехова заявила о неэффективности вакцины от кариеса

Стоматолог перечислила симптомы во рту, которые могут сигнализировать о сахарном диабете
#врач
#стоматолог
#операции
#здоровье
#зубы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Не только возраст: Уролог назвал основные причины импотенции
Уролог Гончиков назвал психологические проблемы частой причиной импотенции
12 марта 2024, 21:23

Фото: istock / peakSTOCK

Импотенция — это состояние, при котором мужчина не может достичь или поддержать эрекцию, необходимую для удовлетворительного полового акта. Об основных причинах развития эректильной дисфункции рассказал уролог-андролог Батор Гончиков.
Эксперт заявил, что с такой проблемой многие мужчины сталкиваются в силу возраста из-за естественного снижения уровня тестостерона.

«Высокое артериальное давление, атеросклероз (отложение холестерина на стенках артерий) и другие сердечно-сосудистые заболевания могут приводить к повреждению артерий и сужению кровеносных сосудов половых органов, что затрудняет достижение эрекции», — добавил врач.
Также спровоцировать импотенцию могут психологические проблемы, в том числе стресс, депрессия и тревожность, отметил Гончиков.

Уролог призвал при обнаружении проблем с эрекцией обратиться за консультацией к урологу или сексологу для проведения диагностики и назначения соответствующего лечения.

Читайте также:

Диетолог Бережная объяснила, сколько блинов можно есть без вреда для здоровья

В Роспотребнадзоре заявили о готовности России к новым инфекциям и вирусам

Женское здоровье нужно ежегодно проверять с 18 лет, заявил врач Рябков

#эксперт
#врач
#мужчины
#мужчина
#заболевания
#стресс
#депрессия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам назвали норму икры в день
Врач Габдулхакова: Можно позволить себе 100-150 г икры в день
12 марта 2024, 19:35

Фото: istockphoto.com/NataliPopova

Врач-диетолог, нутрициолог Лариса Габдулхакова заявила о том, что для здорового человека нормой икры в день будет 100-150 г.
«Икра — высоко-жировой продукт, такое количество жиров плохо усваивают пожилые люди и дети. У детей ещё не развита ферментная система ЖКТ, поэтому им лучше давать икру порционно — 2-3 чайные ложки. Если речь о пожилом человеке, у которого есть панкреатит, холецистит или дискомфорт от жирной пищи, то количество икры должно быть около 50 г в день», — добавила в беседе с Газета.ру Габдулхакова.

Ранее заведующая областным диет-центром МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный внештатный диетолог подмосковного министерства здравоохранения Инна Пичугина заявила, что блины нельзя назвать полезным блюдом, но если использовать низкокалорийную начинку, а также цельнозерновую муку, то они не принесут вреда даже тем, кто стремится похудеть.

Читайте также:

Подмосковный диетолог Пичугина назвала идеальную начинку для блинов

«Есть и не толстеть»: Диетолог рассказала, как сделать блины полезными и менее калорийными

Диетолог Бережная объяснила, сколько блинов можно есть без вреда для здоровья
#диетолог
#икра
#блины
#пожилые люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Саадулаева заявила о способности изоляции провоцировать развитие деменции
12 марта 2024, 18:52

Фото: istockphoto.com/KatarzynaBialasiewicz

Врач-психотерапевт Хадижат Саадулаева заявила, что социальная изоляция, а также недостаток умственной активности могут способствовать развитию деменции, в частности, у пожилых людей.
«Врачи считают, что каждый человек может влиять на свое здоровье и профилактику деменции, следуя рекомендациям по здоровому образу жизни. Помните, что забота о своем мозге — это забота о своем будущем», — отметила в беседе с Газета.ру Саадулаева.

Кроме этого, заболеванию могут способствовать недостаточный уровень физических нагрузок, вредные привычки, отсутствие прогулок на свежем воздухе, неправильное питание.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала «Радио 1», что употребление рыбы и водорослей снижает риск развития деменции из-за высокого содержания в них кислот омега-3.

Читайте также:

Медики: Сочетание болезней Байдена даёт основание для негативного прогноза

Назван идеальный возраст для обучения

Врач назвала необычные продукты, спасающие от деменции
#врачи
#здоровье
#питание
#заболевания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Химик Юрова заявила о пользе пакетированных соков
12 марта 2024, 18:16

Фото: istockphoto.com/AKlion - Andrey Kryukov

Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Наталья Юрова заявила, что пакетированный сок может быть в некоторых случаях полезнее натурального.
Она объяснила, что такой продукт проходит много ступеней производства и контроля качества, начиная с сырья и заканчивая упаковкой, и может храниться в закрытой упаковке довольно долго. По словам эксперта, чаще всего в напиток не добавляют дополнительные подсластители.

«Пакетированный сок, с одной стороны, несколько проигрывает свежевыжатому соку в полезности, а с другой стороны, в некоторых случаях даже полезнее. Никакую дополнительную «злую химию» производитель обычно не добавляет, так как это может подорвать авторитет производителя в глазах покупателя, а также привести к удорожанию продукта», — добавила в беседе с «Известиями» эксперт.

Ранее технолог, руководитель компании Светлана Баласанян развеяла миф о том, что генномодифицированные продукты (ГМО) способны вызвать различные болезни, в том числе онкологию и аллергические реакции.

Читайте также:

Технолог Баласанян: «Исследования подтверждают безопасность употребления ГМО»

Технолог Беляева заявила о пользе тёмного шоколада при снижении веса

Технолог Юрченко заявила, что мармелад является отличным средством против морщин
#эксперт
#продукты
#сок
#компании
#болезни
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам раскрыли эффективный способ снять нагрузку на глаза от гаджетов
Врач Захарова рекомендовала использовать правило «20-20-20»
12 марта 2024, 17:59

Фото: istockphoto.com/Ridofranz

Врач-офтальмолог Наталья Захарова рассказала, что при использовании гаджетов глазам необходимо снятие напряжение, а эффективным методом такого «отдыха» является правило «20-20-20».
«Это базовый, но эффективный способ снижения напряжения с глаз. Суть заключается в том, чтобы после каждых 20 минут работы за экраном делать 20-секундный перерыв, фокусируя взгляд на объектах, находящихся на расстоянии не менее 20 футов (примерно 6 м). Это помогает расслабить мышцы глаз и снизить уровень утомляемости», — прокомментировала в беседе с «Известиями» врач.

Кроме этого, для снижения напряжения на глаза необходимо регулировать яркость гаджетов, пребывать на свежем воздухе, а также делать специальную разминку для глаз.

Ранее офтальмолог Татьяна Шилова рекомендовала покупать солнцезащитные очки в специализированных салонах оптики.

Читайте также:

Офтальмолог опровергла популярные мифы о зрении

Офтальмолог рассказала, как спасти зрение

Офтальмолог Шилова рассказала, как выбрать солнцезащитные очки
#врач
#глаза
#офтальмолог
#очки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Андрей Воробьёв дал старт строительству поликлиники на 1000 посещений в Королёве
12 марта 2024, 15:28

Фото: Антон Чернов

Губернатор Андрей Воробьёв в Королеве дал старт строительству крупной поликлиники на 1000 посещений в смену. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Губернатор вместе с с врачами, почетными жителями г.о. Королёв и строителями заложил первый камень в основание новой поликлиники на улице Циолковского.

«У нас сегодня важное событие — мы начинаем большое строительство. И медицинские работники, которые здесь присутствуют, и жители знают, насколько востребована современная поликлиника. Я надеюсь, что работа по ее возведению будет динамичной. Первая фаза, это 2-3 месяца, вынос сетей, дальше – котлован, и затем непосредственно приступаем к возведению поликлиники. Каждое новое медучреждение прекрасно тогда, когда в нем есть не только стены и оборудование, но и врачи. И я знаю, что главврач Королёвской городской больницы Эдуард Маркович Шпилянский и его команда активно занимаются привлечением медиков. Мы со своей стороны предоставляем различные меры поддержки», — подчеркнул Андрей Воробьёв.

Заместитель гендиректора, член правления РКК «Энергия» Владимир Соловьев поблагодарил Андрея Юрьевича за начало строительство поликлиники, которая была необходима в первую очередь старшему поколению.

Также слова благодарности выразил и ервый заместитель гендиректора АО «ЦНИИмаш», начальник ЦУП Максим Матюшин.

«Появление новой поликлиники в таком районе Подлипки — чрезвычайно важно. Именно здесь находятся основные предприятия города — и РКК «Энергия», и «ЦНИИмаш». На них работает очень много сотрудников, и все больше стало приходить молодых ученых и инженеров, которые планируют создавать семьи. Так что большая поликлиника здесь – это огромный плюс. И очень важно, что она будет смешанного типа — как для детей, так и для взрослых», — подчеркнул Максим Матюшин.

Стоит отметить, что новую поликлинику планируют открыть для посещения в 2027 году.

Читайте также:

Губернатор Подмосковья Воробьёв рассказал о жизни и развитии региона

Строительство детского медцентра в Красногорске вышло на финишную прямую

Губернатор Воробьёв рассказал о запуске новых котельных и модернизации ЖКХ
#андрей воробьёв
#строительство
#губернатор
#работа
#поликлиника
#жители
#королёв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Передозировка витаминами»: Врач Добрецов предупредил о вреде БАДов
Врач Добрецов: Витамины лучше получать естественным путем
12 марта 2024, 15:23

Фото: iStock/Yana Tatevosian

Витамины необходимы для каждого человека, однако лучше всего получать их естественным путем – из пищи и солнца. Но есть и такие витамины, которые необходимо принимать в виде фармакологических добавок.
Подробнее о витаминах, БАДах и микроэлементах в интервью «Радио 1» рассказал доктор медицинских наук, ведущий специалист в области клинической ольфактологии, лор-хирург высшей категории Константин Добрецов. Он раскрыл, нужно ли сдавать анализы перед приемом витаминных препаратов, на что они влияют и как улучшить их усвояемость.

«Витамины – это очень важные химические элементы. Без них наша жизнь станет хуже. Мы будем больше болеть. При отсутствии витаминов страдает иммунитет и различные органы. Витамины обладают достаточно большим спектром действия, они положительно влияют на все обменные процессы организма», — рассказал Добрецов.

Он пояснил, что роль витаминов для человеческого организма очень велика. Однако лучше всего, по словам специалиста, если они попадают в организм человека естественным путём. Добрецов уточнил, что большинство витаминов попадают в организм с пищей. При этом витамин D вырабатывается в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей.

«Когда витамины и микроэлементы попадают (в организм – ред.) естественным путём, они лучше усваиваются и работают. Однако бывает так, что некоторые витамины приходится получать искусственным путём. На сегодняшний день существуют эффективные препараты с точки зрения доказательной медицины», — пояснил собеседник «Радио 1».

При этом Добрецов подчеркнул, что всасываемость витаминов зависит от качества самого препарата. Если он изготовлен в хорошей фармкомпании с высоким уровнем технологической обработки и сырья, то бояться не стоит, отметил врач. Однако, по его словам, так бывает не всегда. На российском рынке существует множество подделок и некачественных витаминов. Эксперт объяснил это тем, что зарегистрировать витамины намного проще, чем лекарственные препараты.

Добрецов также отметил, что БАД считается юридическим термином. Это название объединяет в себе большое количество препаратов, не относящихся к лекарствам, а являющихся дополнительным химическим элементом, предназначенным для улучшения самочувствия, обменных процессов и биохимических реакций. Витамины как раз входят в группу БАДов, уточнил доктор. Кроме витаминов БАДами являются микроэлементы, различные пищевые добавки, аминокислоты и многое другое.

«Безусловно, не стоит отменять и анализ крови на уровень витаминов, но в случае, если человек хорошо себя чувствует, активен, бодр и весел, злоупотреблять этим анализом не стоит. В первую очередь нужно обращать внимание на развернутый анализ крови и биохимический анализ крови. Если там все хорошо, то не нужно искать у себя никаких отклонений. Однако если есть какие-то проявления болезни, то стоит проконсультироваться с иммунологом или терапевтом, а также проверить уровень витаминов», — добавил Добрецов.

При этом он отметил, что жителям регионов, где мало солнца, необходимо принимать витамин D в зимний период. Для этого никаких анализов сдавать не нужно. Также, по словам специалиста, в летний период люди получают достаточно витаминов из фруктов и овощей. В это время прием искусственных витаминов не нужен. Лучше получать их естественным путем, наслаждаясь фруктами, овощами и солнцем.
Фото: iStock/Elisanth_
Говоря о том, как лучше принимать витамины, врач отметил, что витамин С можно вводить струйно, то есть через капельницу. Особенно это актуально в том случае, если человек находится в интоксикационном состоянии. Однако все это должно проходить под контролем врача, чтобы не навредить, так как этот препарат имеет свои показания и противопоказания. Самостоятельно делать это ни в коем случае не нужно.

«Витамин С очень необходим человеку. Он позитивно влияет на работу многих органов и систем, улучшает работу сосудов и иммунной системы, а также препятствует образованию токсинов. Человек получает очень много витамина С при приёме пищи. Он содержится в овощах, фруктах и многих других продуктах. Таким образом, мы получаем витамин С в необходимой дозировке», — уточнил Добрецов.

При этом он предупредил, что увеличенная доза витаминов чревата токсическим явлением. В этом случае витамин превращается во вредный продукт, тогда происходит нагрузка на почки. Также передозировка витаминами может вызывать изменения поджелудочной железы и даже головные боли. То есть переусердствовать с приемом витаминов тоже не нужно. По словам врача, нужно в первую очередь обращать внимание на свое состояние. Если самочувствие хорошее, то значит организм получает достаточное число витаминов естественным путем.

Добрецов подчеркнул, что витамин С можно пить в сезон простуд в качестве дополнительной защиты. Но стоит понимать, что он не является панацеей, однако польза от него точно будет. Он осуществляет защитную функцию и помогает организму быстрее справиться с простудными заболеваниями или вовсе предотвратить их.

«Витамины группы B часто используются при различных неврологических патологиях. В таком случае они вводятся внутримышечно. Есть определенные исследования, которые говорят о том, что эти витамины действительно эффективны. Однако помогают они только в комплексной терапии той или иной неврологической патологии, например, в лечении нейросенсорной тугоухости, когда человек плохо слышит. При таком недуге лечение включает в себя различные витаминные препараты, и от этого есть определенные результат», — объяснил врач.

Важнейшими компонентами для жизнедеятельности человека, по словам Добрецова, являются белки, жиры и углеводы. Они дают человеку энергию и содержатся во многих продуктах питания. При расщеплении белки, жиры и углеводы выделяют энергию и вещества, которые способствуют полноценной радостной жизни. По его словам, важно правильно и разнообразно питаться. Тогда в организм будут попадать все необходимые витамины и микроэлементы. Лучше увеличить употребление овощей, фруктов, мяса, сливочного масла. Именно в сливочном масле содержится огромное количество витаминов, необходимых каждому человеку.
Фото: iStock/bit245
Кроме того, если мы хотим получить витамины А и Е, можно пожарить морковку. А если съесть ее в сыром виде, то поступление витаминов в организм будет минимальным. При этом если есть дефицит железа, то можно поесть говядину или коровий язык.

Добрецов также высказался, что лучше принимать не комплексные витаминные препараты, а отдельно каждый.

«Прием монопрепаратов является более эффективным. В комплексных препаратах доза витаминов может не соответствовать суточным рекомендациям. Также взаимодействие витаминов между собой тоже может быть разным», — объяснил собеседник «Радио 1».

Он уточнил, что витамины могут хуже всасываться, если человек имеет проблемы с толстым и тонким кишечником. Кроме того, всасываемость витаминов ухудшают вредные привычки, в том числе курение и употребление алкоголя.

В завершении Добрецов отметил, что россиянам вне зависимости от региона проживания необходимо пить витамин D. Он влияет на многие органы и системы, уменьшает риск развития рака кишечника и положительно влияет на иммунную систему. Также этот витамин помогает сохранить молодость, заключил врач.

Читайте также:

Нутрициолог Биткова рассказала, какие витамины помогут укрепить иммунитет

Доктор Гинзбург назвал витамины, тормозящие старение

Россиянам рассказали, когда витамины могут быть опасны для печени
#эксперт
#лечение
#врач
#приём
#анализы
#дефицит
#препараты
#интервью
#болезни
#витамины
#иммунитет
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные работники МЧС приняли участие в Дне Донора
12 марта 2024, 15:20

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области

Сотрудники МЧС России Подмосковья сдали кровь для нужд лечебных учреждений Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.
В мобильный комплекс Московской областной станции переливания крови смогли принять учатие в донорской акции.

«Сотрудники спасательного ведомства Подмосковья регулярно участвуют в акциях по сдаче крови для нужд учреждений здравоохранения региона. Для спасателей это еще один способ помогать людям. Донорская кровь всегда требуется онкобольным, роженицам, новорожденным и другим пациентам. Выездная бригада Московской областной станции переливания крови, приехавшая в региональный главк в Химки, провела процедуры при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, ​что порядка 1,5 миллиона людей каждый год нуждаются в переливании крови.

Читайте также:

В Подмосковье завершилась Всероссийская акция «Поколение добра»

В Московской области 56 тысяч человек сдали кровь за год

Сотрудники компании «Мособлэнерго» сдали в феврале более 40 литров крови
#подмосковье
#кровь
#комплекс
#сотрудники
#донорская кровь
#станции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный диетолог Пичугина назвала идеальную начинку для блинов
Диетолог Пичугина рассказала, как есть блины и не толстеть
12 марта 2024, 14:09

Фото: iStock/GCapture

Блины нельзя назвать полезным блюдом, однако если использовать низкокалорийную начинку, а также цельнозерновую муку, то они не принесут вреда даже тем, кто стремится похудеть. О этом рассказала заведующая областным диет-центром МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный внештатный диетолог подмосковного министерства здравоохранения Инна Пичугина.
«Сладкие начинки для блинов приводят к выбросу инсулина и провоцируют чувство голода, поэтому блинов с вареньем, сгущёнкой или мёдом легко переесть. Лучшая начинка — это нежирный творог, икра и рыба: это продукты с невысоким содержанием калорий, к тому же они вызывают чувство сытости, поэтому лишнего не съешь», — сказала Пичугина.
Она также посоветовала использовать в качестве начинки ягоды, фрукты, овощи и грибы. А сами блины готовить на обезжиренном кефире или молоке и из цельнозерновой муки.

«Ещё полезнее будет, если к обычной муке добавить гречневую, амарантовую или овсяную. Кроме того, можно приготовить диетические блины из чечевичной, нутовой, овсяной, рисовой, гречневой или кокосовой муки», — отметила диетолог.
Печь блины лучше всего на рафинированном оливковом масле. Не принесёт вреда также топлёное масло, а вот сливочного лучше избегать, так как при жарке оно горит и образуются канцерогены.

Диетолог также порекомендовала не есть горячие блины, а подождать, пока они немного остынут. Это особенно актуально для людей, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Читайте также:

Подмосковные пациенты оформили онлайн более 1,5 млн рецептов на льготные лекарства

Подмосковные врачи спасли подростку ногу с перерезанным сухожилием

«Пост – это искусство»: диетолог Дианова рассказала, как не поправиться в Великий пост
#диетолог
#диета
#блины
#советы
#здоровье
#еда
#московская область
#моники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф