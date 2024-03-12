Назван лучший способ исправить прикус

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Стоматолог Татьяна Сумцова заявила, что брекеты являются одним из лучших способов исправить прикус, не требующий хирургического вмешательства.
Она напомнила, что исправить прикус можно хирургическим путём, а также без оперативного вмешательства.
Ранее хирург-стоматолог-имплантолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова выражала сомнения в эффективности вакцины от кариеса.
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«Хирургический подразумевает надрез костной ткани и перемещение зубов на нужный участок. Без операции, при отсутствии серьёзных патологий: элайнеры (съёмные прозрачные капы), трейнеры (силиконовые капы), пластинки, брекеты — один из лучших способов исправить неправильный прикус», — поделилась в беседе с NEWS.ru врач.
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Мелисса Тимофеева