Не только возраст: Уролог назвал основные причины импотенции

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Импотенция — это состояние, при котором мужчина не может достичь или поддержать эрекцию, необходимую для удовлетворительного полового акта. Об основных причинах развития эректильной дисфункции рассказал уролог-андролог Батор Гончиков.
Эксперт заявил, что с такой проблемой многие мужчины сталкиваются в силу возраста из-за естественного снижения уровня тестостерона.
Также спровоцировать импотенцию могут психологические проблемы, в том числе стресс, депрессия и тревожность, отметил Гончиков.
Уролог призвал при обнаружении проблем с эрекцией обратиться за консультацией к урологу или сексологу для проведения диагностики и назначения соответствующего лечения.
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«Высокое артериальное давление, атеросклероз (отложение холестерина на стенках артерий) и другие сердечно-сосудистые заболевания могут приводить к повреждению артерий и сужению кровеносных сосудов половых органов, что затрудняет достижение эрекции», — добавил врач.
Уролог призвал при обнаружении проблем с эрекцией обратиться за консультацией к урологу или сексологу для проведения диагностики и назначения соответствующего лечения.
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Алина Юрчак