Перстень папы Франциска уничтожат молотком

Огромные богатства и молодая жена: какое наследство оставил Зураб Церетели и что известно о его любимой, которой он старше на 46 лет

Зураб Церетели (Фото: Instagram*@tkochemasova) Утром 22 апреля стало известно о смерти выдающегося деятеля искусств Зураба Церетели. Художник скончался в возрасте 91 года, после себя оставив огромное творческое наследие, детей, внуков и многомиллионное состояние. «Радио 1».



Брак длинною в 40 лет

Зураб Церетели и Инесса Андроникашвили (Фото: zurabtsereteli.com)



Зураб Церетели никогда не любил афишировать личную жизнь. Но фигурами такого масштаба всегда интересуются журналисты. Первой супругой художника была Инесса Андроникашвили, известная своим княжеским происхождением. Влюблённые поженились в 1958 году и прожили долгие 40 лет счастливого брака.



В этом браке родилась дочь Елена, которая, так же как и отец, выбрала творческий путь и стала художником-графиком, экспозиционером, академиком РАХ. Позже дочка подарила знаменитой семье внуков Василия, Викторию и Зураба.



Молодая муза

Зураб Церетели и Татьяна Кочемасова (Фото: ВКонтакте @id709898716)



Первая супруга Зураба Церетели скончалась в 1998 году, после чего художник долгое время был один. Только в 2004 году стало известно о его новой любви. Избранницей стала искусствовед и художник Татьяна Кочемасова. Девушка была младше мастера на 46 лет. Официально Зураб и Татьяна не заключали брак, но до последнего дня были вместе.



Татьяна Кочемасова — выпускница факультета теории и истории искусств Художественного института имени Сурикова. Она — академик и вице-президент Российской академии художеств, которую возглавлял Зураб Церетели. Также Татьяна является членом координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах при президентском совете по науке и образованию.



Зураб Церетели называл Татьяну своей музой, и она во всем поддерживала живописца.



Стало известно, кто может возглавить Российскую академию художеств после смерти Церетели

Наследство

По некоторым данным, семья Зураба Церетели обладает огромным состоянием. В 2007 году грузинское издание The Georgian Times оценило его состояние в 2 миллиарда долларов, назвав его самым богатым грузином в мире.



У художника осталась большая квартира на Большой Якиманке в Москве, несколько земельных участков, домов и квартир. Кроме того, у скульптора был завидный автопарк.



Наследниками живописца являются его дочь Елена, внуки и правнуки. Кроме того, Церетели воспитывали двух девочек, Татьяну и Людмилу, они также могут претендовать на имущество, в случае если были официально удочерены художником. Гражданская жена Татьяна претендовать на что-либо не может.



В случае, если Церетели составил завещание, то имущество будет распределено между наследниками в соответствии с его волей, выраженной в этом документе.



Читайте также:



Названо



«Они треплют нервы»:



В 17 вышла замуж за 50-летнего и после его смерти так и не обрела счастье:



*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская

Мало кому известно, но у художника даже в столь преклонном возрасте была любимая женщина, старше которой он был на целых 46 лет. Подробности читайте в материалеЗураб Церетели никогда не любил афишировать личную жизнь. Но фигурами такого масштаба всегда интересуются журналисты. Первой супругой художника была Инесса Андроникашвили, известная своим княжеским происхождением. Влюблённые поженились в 1958 году и прожили долгие 40 лет счастливого брака.В этом браке родилась дочь Елена, которая, так же как и отец, выбрала творческий путь и стала художником-графиком, экспозиционером, академиком РАХ. Позже дочка подарила знаменитой семье внуков Василия, Викторию и Зураба.Первая супруга Зураба Церетели скончалась в 1998 году, после чего художник долгое время был один. Только в 2004 году стало известно о его новой любви. Избранницей стала искусствовед и художник Татьяна Кочемасова. Девушка была младше мастера на 46 лет. Официально Зураб и Татьяна не заключали брак, но до последнего дня были вместе.Татьяна Кочемасова — выпускница факультета теории и истории искусств Художественного института имени Сурикова. Она — академик и вице-президент Российской академии художеств, которую возглавлял Зураб Церетели. Также Татьяна является членом координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах при президентском совете по науке и образованию.Зураб Церетели называл Татьяну своей музой, и она во всем поддерживала живописца.По некоторым данным, семья Зураба Церетели обладает огромным состоянием. В 2007 году грузинское издание The Georgian Times оценило его состояние в 2 миллиарда долларов, назвав его самым богатым грузином в мире.У художника осталась большая квартира на Большой Якиманке в Москве, несколько земельных участков, домов и квартир. Кроме того, у скульптора был завидный автопарк.Наследниками живописца являются его дочь Елена, внуки и правнуки. Кроме того, Церетели воспитывали двух девочек, Татьяну и Людмилу, они также могут претендовать на имущество, в случае если были официально удочерены художником. Гражданская жена Татьяна претендовать на что-либо не может.В случае, если Церетели составил завещание, то имущество будет распределено между наследниками в соответствии с его волей, выраженной в этом документе.Названо значение кольца, замеченного на безымянном пальце Киркорова «Они треплют нервы»: семья Нонны Мордюковой продолжает воевать за наследство актрисы спустя 16 лет после её смертиВ 17 вышла замуж за 50-летнего и после его смерти так и не обрела счастье: судьба Лидии Вертинской *Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская Елена Генералова Следите за нашими новостями

в удобном формате