Перстень папы Франциска уничтожат молотком

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Перстень умершего папы Римского Франциска уничтожат молотком, сообщило издание Metro.
Отмечалось, что его ликвидируют на специальной церемонии. Это делается потому, что кольцо традиционно использовалось для запечатывания писем воском и проставления официальной печати на документах понтифика. Уничтожение перстня исключает возможность подделки. Когда украшение сломают, его положат в гроб к папе.
Папский перстень, также известный, как Кольцо рыбака, уникален для каждого понтифика, его нельзя передавать или повторно воспроизводить. Известно, что эти украшения разрабатывают и изготавливают в Риме мастера-члены Римской гильдии ювелиров.
Известно, что сломать перстень поручили кардиналу Кевину Джозефу Фарреллу — выходцу из ирландской рабочей семьи, ставшему одним из самых влиятельных людей в Ватикане.
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Папский перстень, также известный, как Кольцо рыбака, уникален для каждого понтифика, его нельзя передавать или повторно воспроизводить. Известно, что эти украшения разрабатывают и изготавливают в Риме мастера-члены Римской гильдии ювелиров.
Известно, что сломать перстень поручили кардиналу Кевину Джозефу Фарреллу — выходцу из ирландской рабочей семьи, ставшему одним из самых влиятельных людей в Ватикане.
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Ольга Енгалычева