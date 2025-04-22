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Перстень папы Франциска уничтожат молотком

Metro: перстень Франциска уничтожат, дабы избежать подделки
Фото: iStock/ uzhursky

Фото: iStock/ uzhursky

Перстень умершего папы Римского Франциска уничтожат молотком, сообщило издание Metro.
Отмечалось, что его ликвидируют на специальной церемонии. Это делается потому, что кольцо традиционно использовалось для запечатывания писем воском и проставления официальной печати на документах понтифика. Уничтожение перстня исключает возможность подделки. Когда украшение сломают, его положат в гроб к папе.

Папский перстень, также известный, как Кольцо рыбака, уникален для каждого понтифика, его нельзя передавать или повторно воспроизводить. Известно, что эти украшения разрабатывают и изготавливают в Риме мастера-члены Римской гильдии ювелиров.

Известно, что сломать перстень поручили кардиналу Кевину Джозефу Фарреллу — выходцу из ирландской рабочей семьи, ставшему одним из самых влиятельных людей в Ватикане.

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Дачникам рассказали, как уберечь растения от надвигающихся заморозков
Агроном Воробьев: во время заморозков нужно укрыть растения одеялом
22 апреля 2025, 18:22

Фото: Istockphoto/Ludmila Kapustkina

Теплая погода в Москве и области, по прогнозам синоптиков, сменится резким похолоданием. Это представляет серьезную угрозу для высаженной рассады теплолюбивых культур.
Агроном, биолог Михаил Воробьев в беседе с «Радио 1» заявил, что весенние растения очень нежные, и могут умереть даже от легкого минуса.

«Здесь два варианта спасения растений: небольшие растения (помидоры, огурцы, перцы) можно укрыть одеялом, шубой — любыми подручными средствами. Защита в том, чтобы тепло задержать. Можно сделать внутри маленький парничок, то есть поставить дуги над грядкой с растениями, и внутри парника еще один маленький парничок», — посоветовал эксперт.

Если же у вас кусты, то с задержанием тепла будет сложнее — лучше укрыть нетканым материалом в несколько слоев.

«Это такая синтетическая марля, которая хорошо задерживает тепло, пропускает воздух, воду. Делаем кокон и закрываем наши цветущие кусты. Для деревьев можно сделать дымовую завесу с помощью дымовой кучи и шашки. Но здесь есть своя опасность. Можно приобрести электрический обогреватель в теплицу», — объяснил Воробьев.

Также, по словам агронома, есть специальные препараты, которые в стрессовых ситуациях поддерживают растения.

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В союзе прав потребителей призвали продавать алкоголь в специальных отделах
22 апреля 2025, 17:57

Фото: iStock/Andrii Borodai

Алкоголь следует продавать в закрытых отделах, куда не будут пускать несовершеннолетних лиц. Об этом сообщил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
Ранее в Госсовет Татарстана внесли законопроект, согласно которому предполагается запрет на открытую продажу алкоголя в магазинах.

«Я считаю, что правильно понимать эту инициативу в таком смысле: должны быть специализированные отделы, в которые охранник не должен пускать несовершеннолетних. То есть они должны быть выделены в отдельные помещения», — сказал Шапкин в беседе с «Татар-информом».

По его словам, подобный законопроект помог бы выполнять требования федерального законодательства. Так, эксперт считает, что алкогольную продукцию вовсе не стоит лишний раз показывать детям, а доступ в алкогольные отделы должен быть ограниченным, в том числе в то время, когда продажа алкоголя запрещена.

«Вот дальше нужно амбарный замок туда повесить, установить дверь с отдельным входом и все стены завешать антиалкогольной пропагандой», — заключил он.

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Огромные богатства и молодая жена: какое наследство оставил Зураб Церетели и что известно о его любимой, которой он старше на 46 лет
22 апреля 2025, 17:45

Зураб Церетели (Фото: Instagram*@tkochemasova)

Утром 22 апреля стало известно о смерти выдающегося деятеля искусств Зураба Церетели. Художник скончался в возрасте 91 года, после себя оставив огромное творческое наследие, детей, внуков и многомиллионное состояние.
Мало кому известно, но у художника даже в столь преклонном возрасте была любимая женщина, старше которой он был на целых 46 лет. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Брак длинною в 40 лет


Зураб Церетели и Инесса Андроникашвили (Фото: zurabtsereteli.com)

Зураб Церетели никогда не любил афишировать личную жизнь. Но фигурами такого масштаба всегда интересуются журналисты. Первой супругой художника была Инесса Андроникашвили, известная своим княжеским происхождением. Влюблённые поженились в 1958 году и прожили долгие 40 лет счастливого брака.

В этом браке родилась дочь Елена, которая, так же как и отец, выбрала творческий путь и стала художником-графиком, экспозиционером, академиком РАХ. Позже дочка подарила знаменитой семье внуков Василия, Викторию и Зураба.

Молодая муза


Зураб Церетели и Татьяна Кочемасова (Фото: ВКонтакте @id709898716)

Первая супруга Зураба Церетели скончалась в 1998 году, после чего художник долгое время был один. Только в 2004 году стало известно о его новой любви. Избранницей стала искусствовед и художник Татьяна Кочемасова. Девушка была младше мастера на 46 лет. Официально Зураб и Татьяна не заключали брак, но до последнего дня были вместе.

Татьяна Кочемасова — выпускница факультета теории и истории искусств Художественного института имени Сурикова. Она — академик и вице-президент Российской академии художеств, которую возглавлял Зураб Церетели. Также Татьяна является членом координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах при президентском совете по науке и образованию.

Зураб Церетели называл Татьяну своей музой, и она во всем поддерживала живописца.

Стало известно, кто может возглавить Российскую академию художеств после смерти Церетели
Стало известно, кто может возглавить Российскую академию художеств после смерти Церетели

Наследство


По некоторым данным, семья Зураба Церетели обладает огромным состоянием. В 2007 году грузинское издание The Georgian Times оценило его состояние в 2 миллиарда долларов, назвав его самым богатым грузином в мире.

У художника осталась большая квартира на Большой Якиманке в Москве, несколько земельных участков, домов и квартир. Кроме того, у скульптора был завидный автопарк.

Наследниками живописца являются его дочь Елена, внуки и правнуки. Кроме того, Церетели воспитывали двух девочек, Татьяну и Людмилу, они также могут претендовать на имущество, в случае если были официально удочерены художником. Гражданская жена Татьяна претендовать на что-либо не может.

В случае, если Церетели составил завещание, то имущество будет распределено между наследниками в соответствии с его волей, выраженной в этом документе.

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Омбудсмен Татарстана призвала штрафовать родителей, разрешающих детям ездить на квадроциклах
Волынец: Нужно штрафовать родителей, разрешающих детям ездить на квадроциклах
22 апреля 2025, 17:37

Фото: iStock/Akchamczuk

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец призвала штрафовать родителей, разрешающих своим детям ездить на квадроциклах.
Напомним, в Пестречинском районе РТ 15-летняя девушка, находясь за рулём квадроцикла, столкнулась с автомобилем. Сама она пострадала, а её 12-летний пассажир погиб.

«Я, как Уполномоченный по правам ребенка, настаиваю на введении серьезных штрафов для родителей, разрешающих своим детям ездить на квадроциклах, мопедах и мотоциклах без соблюдения установленных норм и требований», — заявила Волынец в беседе с «Татар-информом».

Она подчеркнула, что в детских руках этот транспорт становится угрозой не только для самих детей, но и для окружающих.

Так, Волынец считает необходимым ввести возрастные ограничения для управления квадроциклами и обязать получать водительские права.
Однако она с горечью добавила, что никакие штрафы не вернут погибшего ребёнка, и отметила, что основная ответственность за это лежит на родителях.

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В среду в Москву придёт июльская жара
Синоптик Вильфанд: 23 апреля в Москву придёт июльское тепло
22 апреля 2025, 16:56

Фото: iStock/Oleg Elkov

23 апреля воздух в Москве прогреется до 25 градусов тепла, ожидается очередной температурный рекорд. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Мы ожидаем новый температурный рекорд. Вероятно, будет больше 25 градусов тепла, то есть погода будет июньская. А вот уже к концу недели мы ожидаем, что температура снизится и придет к климатической норме», — сказал Вильфанд в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Тем временем в Ленинградской области 23 апреля облачная с прояснениями погода, пишет «Петербургский дневник» со ссылкой ГУ МЧС России по региону.

Так, ночью там ожидается дождь, местами сильный. Днём пройдёт умеренный дождь. Температура воздуха в ночные часы составит 3-8 градусов выше нуля, а днём будет 9-14 градусов тепла.

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