«Атака мертвецов»: как русские солдаты с кровавой пеной у рта и пузырящейся кожей отстаивали Осовец

Фото: istockphoto/bruev
В истории мировых конфликтов существует множество эпических сражений, которые оставили яркий след в памяти людей. 109 лет назад, 6 августа 1915 года произошло одно из самых известных событий Первой мировой войны — «Атака мертвецов». Контратака 13-й роты 226-го Землянского полка при защите крепости Осовец остается одним из ключевых моментов истории военных действий на Восточном фронте. Подробнее о деталях столкновения, переросшего в легенды — в материале «Радио 1».
Крепость Осовец: история сооружения
Крепость Осовец, находящаяся в 50 км от белорусского города Белосток, была заложена в 1795 году после присоединения польских земель к Российской империи. Это сооружение создавалось с целью защиты транспортного коридора между реками Неман и Висла — Нарев и Буг, охватывающего ключевые стратегические маршруты Петербург — Берлин и Петербург — Вена. Строительство различных укреплений на территории крепости и в её окрестностях продолжалось более ста лет. Первые вооружённые конфликты, касающиеся Осовца, начали развиваться в сентябре 1914 года, когда к крепости подошли войска 8-й германской армии.
Осовец играл критически важную роль в системе обороны известного «Польского мешка», который находился погружённым на запад и был уязвим с северной и южной сторон в пределах Царства Польского. Миновать крепость было невозможно, так как на севере и юге находились непроходимые болота, и единственным путем германского командования к дальнейшему продвижению было её захват.
Несмотря на значительное численное превосходство и наличие тяжёлой артиллерии, немцам не удалось захватить крепость. После нескольких неудачных артиллерийских атак германское командование решило использовать не только традиционную артиллерию, но и химические вещества. На германских позициях недалеко от Осовца было размещено 30 батарей с газобаллонным оборудованием. В 4 часа утра 6 августа 1915 года, дождавшись подходящего ветра, они начали выпускать хлорный газ.
Фото: istockphoto/Maurizio Fabbroni
В результате его действие распространилось на расстояние до 20 км, оставаясь эффективным на глубину до 12 км и поднимаясь на высоту до 12 м. Будучи уверенным в скором поражении наших солдат, противник даже отправил к крепости свои похоронные команды для утилизации тел. Однако, когда германские войска приблизились к русским позициям, выжившие защитники из 13-й роты и часть бойцов 8-й роты (всего чуть больше ста человек) провели контратаку со штыками.
По свидетельствам очевидцев, их внешний вид был ужасен — многие получили ранения от осколков, контузий и от воздействия газа. Некоторые из них кашляли и отхаркивались, а лица были перевязаны окровавленными тряпками. Тем не менее русские, полные ярости, бросились на врага. Тысячи немцев оказались в ужасе от устрашающего зрелища и начали в панике убегать, многие из них падали под ударами штыков и пуль русских солдат.
Спасение русских солдат
Преподаватель истории Орехово-Зуевской школы №16, победитель конкурса «Учитель года» Дмитрий Лутовинов рассказал в беседе с «Радио 1» как солдаты русской армии спасались от удушающего газа. По его словам, газовые атаки в то время были редкостью и только начинали использоваться.
«Впервые крупномасштабно они были применены 22 апреля 1915 года при Ипре на Западном фронте, тогда погибло от 5 до 15 тысяч человек. Потом вещество на основе хлора стали называть иприт. Логично если есть отравляющее вещество, значит должна быть защита от него. Однако на тот момент фактического применение снарядов с отравляющими веществами было запрещено Гаагскими соглашениями 1899 года», — отметил эксперт.
Производство противогазов и их разработка перед Первой мировой войной была приостановлена, поэтому у защитников Осовца не было средств защиты, так же как и у немецких военных.
«При атаке крепости Осовец немецкое командование обошло запреты Гаагских соглашений. Хлор не выстреливали снарядами, а выпускали из баллонов. Для защиты от газа немецкие военные использовали ватно-марлевые повязки — солдаты смачивали их специальным составом, однако такая повязка не могла полноценно защитить ни органы дыхания, ни глаза. У солдат русской армии защита была еще проще, они использовали портянки, смоченные водой или мочой, потому что мочевина лучше, чем вода способствует защите от хлора», — рассказал историк.
Газовая атака нанесла защитникам крепости ужасные увечья и химические ожоги. При дыхании они хрипели, изо рта выделялась кровавая пена, а кожа на руках лицах пузырилась. Истощенные и отравленные, герои крепости Осовец пошли в атаку с одной лишь задачей — сломить врага. Не было тех, кто замедлял шаг, и не существовало отдельных героев — подразделение двигалось единым целым, объединенное единственной идеей, одной мыслью: отдать жизнь, но обязательно отомстить врагу, который их отравил.
Фото: istockphoto/bruev
Отступление из Польши
К сожалению, героизм защитников крепости не увенчался успехом. Еще в мае 1915 года, задолго до известных событий в Осовце, германо-австрийские войска смогли преодолеть русский фронт в Галиции. Чтобы избежать окружения, русская армия была вынуждена начать общее отступление из Галиции и Польши. Решение о капитуляции Осовецкой крепости спасло защитников от второй газовой атаки, подготовка к которой уже шла полным ходом, но немцы обнаружили, что противника перед ними нет.
К 23 августа 1915 года в крепости остались только две роты сапёров, инженеры гарнизона и небольшое число артиллеристов. Все укрепления четырех фортов были заминированы пироксилином, который хранился в больших количествах в крепости. Оставшиеся четыре 150-мм пушки вели огонь, создавая видимость присутствия артиллерии. В 19:00 сапёры подожгли сооружения, а в 20:00 последние защитники Осовца привели в действие заряды, заложенные в укреплениях, и начали отступление.
Атака мертвецов продемонстрировала всему миру стойкость и храбрость защитников крепости. Этот героизм не только поднял моральный дух союзных сил, но и сыграл решающую роль в развитии войны, доказывая, что даже в самых тяжелых обстоятельствах возможно выстоять. Это пример величайшего подвига, который стал символом несломленной воли и доблести и всегда будет вдохновлять новые поколения на верность Родине и защиту её интересов.
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Диана Аванесян