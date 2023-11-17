Первая в Подмосковье научная детская площадка открылась в Жуковском

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
В Жуковском открыли первую в Подмосковье научную площадку для детей. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что площадка выполнена в авиационном стиле. Её размер составляет 900 кв. м.
На торжественном открытии были жители города с детьми, а также глава Жуковского Юрий Прохоров и его зам Григорий Грибанов.
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На торжественном открытии были жители города с детьми, а также глава Жуковского Юрий Прохоров и его зам Григорий Грибанов.
«Надеюсь, что благодаря такой тематической детской площадке ребята с самых юных лет полюбят авиацию и, возможно, свяжут с ней дальнейшую жизнь. Наш город – это колыбель авиации, и все здесь пронизано историей, связанной с самолётами, небом, новейшими достижениями в авиационной отрасли», — отметил Прохоров.При этом, уточняется, что площадка была благоустроена по госпрограмме «Формирование комфортной городской среды» в рамках проекта «Научные детские площадки».
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Мелисса Тимофеева